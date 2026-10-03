Marina aseguró el buque “Grace” en Progreso, Yucatán: señalan presuntas infracciones ambientales

La embarcación portacontenedores tiene una longitud de más de 100 metros. Crédito: Semar

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La Secretaría de Marina (Semar) aseguró el buque portacontenedores “Grace” en el puerto de Progreso, Yucatán, luego de que personal naval detectara presuntas infracciones a las disposiciones internacionales sobre prevención de la contaminación por hidrocarburos. La embarcación, con bandera de Comoras, mide 100.8 metros de longitud, según un comunicado de la Novena Zona Naval, fechado el 17 de septiembre de 2026.

La Guardia Costera de Estados Unidos había interceptado previamente al “Grace” el 5 de septiembre en el mar Caribe, entre Cuba y México, cuando presuntamente transportaba combustible con destino a la isla, empleando tácticas de evasión propias de flotas clandestinas, de acuerdo con la agencia Reuters. Según el comunicado de la propia Guardia Costera, citado por Reuters este 2 de octubre, un equipo de inspección de la Armada mexicana confirmó después grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre del buque, aunque esa información no está presente en el mensaje oficial de la Semar.

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El aseguramiento se dio en coordinación con la FGR y autoridades portuarias

La Armada de México, a través de la Quinta Región y la Novena Zona Naval, informó que el aseguramiento del “Grace” fue resultado de una operación conjunta entre la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Aduana de Progreso, la Capitanía de Puerto Regional de Progreso y la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el comunicado oficial -con fecha del mes de septiembre y día 17- la intervención se derivó de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, en las que cada dependencia actuó conforme a sus protocolos respectivos. La Semar señaló que las instituciones participantes actuaron en estricto apego a la normatividad nacional e internacional, conforme a los instrumentos establecidos por la Organización Marítima Internacional.

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La embarcación de más de 100 metros de longitud quedó a disposición de las autoridades federales. Crédito: Semar

El aseguramiento se produjo en el marco de la estrategia nacional de seguridad. La Secretaría de Marina indicó que la acción buscaba garantizar la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho, y refrendó su compromiso de combatir cualquier actividad que atentara contra la seguridad y la protección de los intereses marítimos nacionales. La dependencia agregó que la intervención contribuía al fortalecimiento de las medidas de seguridad y vigilancia en los puertos del país, sin mencionar las suposiciones de que la embarcación tenía como destino final Cuba.

La Guardia Costera de EEUU escoltó al buque hasta México antes del aseguramiento formal

Un equipo de la Guardia Costera estadounidense abordó el “Grace” en altamar y lo escoltó hasta territorio mexicano, donde se realizó la inspección que determinó las presuntas violaciones ambientales, según el comunicado de la Guardia Costera reproducido por Reuters. El buque también transportaba varios contenedores que, de acuerdo con la misma fuente, se creía contenían combustible ilícito.

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Personal de la Marina mexicana ingresando a la embarcación. Crédito: Semar

El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Reuters: “Alta mar no es un refugio para la ilegalidad. Quienes operan en la clandestinidad y emplean tácticas engañosas para llevar a cabo actividades ilícitas no escaparán a la justicia”.

El reporte de la agencia de noticias, firmado por Katharine Jackson, se publicó este 2 de octubre de 2026. El texto no precisó cómo las autoridades determinaron que el combustible tenía como destino final Cuba, ni la cantidad exacta que transportaba el buque. El diario The New York Times reportó, por su parte, que la embarcación medía 91 metros de eslora, cifra que difiere de los 100.8 metros señalados por la Semar en su comunicado oficial.

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El contexto: bloqueo petrolero contra Cuba tras la caída de Maduro

La interceptación del “Grace” ocurrió en medio del bloqueo petrolero que la administración de Donald Trump mantiene contra Cuba desde principios de 2026, el cual ha generado escasez de combustible y apagones agravados por el deterioro de la infraestructura eléctrica de la isla.

Los envíos de petróleo procedentes de los proveedores tradicionales de Cuba —Venezuela y México— cesaron de forma abrupta después de que Estados Unidos capturara al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026. Desde entonces, la Guardia Costera estadounidense patrulla las aguas cercanas a la isla, mientras sanciones y amenazas han disuadido a otros petroleros incluso de zarpar hacia territorio cubano.

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El gobierno de Estados Unidos no ofreció detalles adicionales sobre el destino final del “Grace” tras su aseguramiento en el puerto de Progreso, y la Secretaría de Marina tampoco especificó una fecha para la conclusión del proceso legal derivado de las presuntas infracciones ambientales detectadas en la embarcación.