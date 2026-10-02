México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Estaciones cerradas y tránsito lento en estas líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este viernes.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este viernes 2 de octubre.

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Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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