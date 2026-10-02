Mundo

Un estudio del MIT anticipó para 2050 una posible crisis alimentaria y energética en varias regiones del planeta

El trabajo identificó que regiones como África occidental y oriental enfrentarían fuertes cargas en comida, mientras que zonas de Medio Oriente y Europa oriental concentrarían los mayores riesgos vinculados al acceso a la energía

Mesa de madera dividida con un plato de fruta, verduras y pan a la izquierda, y un cuenco con cereales y una factura a la derecha
Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts proyecta que el acceso a alimentos, agua y energía profundizará las brechas económicas en 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un estudio elaborado por investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) proyecta que en 2050 el acceso a alimentos, agua y energía podría profundizar las brechas entre grupos de ingresos: en algunas regiones, las personas más pobres destinarían cerca de la mitad de sus recursos a comida, mientras los sectores de mayores ingresos emplearían alrededor del 5 %.

Los resultados, presentes en la revista Earth’s Future, buscan identificar los riesgos de seguridad de recursos que enfrentarán distintas poblaciones según su lugar de residencia y nivel económico, informó MIT News, el portal de noticias del instituto.

PUBLICIDAD

El escenario más desigual aparece en el sur de África, donde el 10 % de menores ingresos podría gastar 49,6 % de sus recursos en alimentos, frente al 5,5 % del 10 % más rico. En África occidental y África oriental, la carga alimentaria estimada para el 10 % más pobre alcanzaría el 48,4 % y el 42,5 %, respectivamente.

Jennifer Morris, científica principal de investigación del Centro de Ciencia y Estrategia para la Sostenibilidad del MIT y de la Iniciativa de Energía del MIT, advirtió que los hogares de menores ingresos enfrentan una inseguridad potencialmente mayor. “Cualquier cosa que ocupe la mitad de sus ingresos puede desestabilizar toda su vida porque deja muy pocos recursos para las demás necesidades críticas y básicas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Persona de espaldas sentada a una mesa de madera con un cuenco, un vaso y una cuchara bajo una bombilla colgada
En algunas regiones del mundo, el diez por ciento de menores ingresos podría destinar casi la mitad de sus recursos a los alimentos para 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peso de alimentos y energía según ingresos

Las diferencias previstas no se limitan a los alimentos. En algunas zonas de Medio Oriente, la carga energética residencial para 2050 sería de 1,7 % en el grupo de mayores ingresos y de 18,9 % en el de menores recursos.

En Europa oriental, el gasto energético de los hogares más pobres llegaría al 11,3 % de sus ingresos, mientras que para el segmento de mayores ingresos se mantendría por debajo del 5 %. El modelo ubica los mayores riesgos de inseguridad alimentaria en partes de África subsahariana y los de acceso a la energía entre residentes de bajos ingresos de algunas zonas de Asia, Europa oriental y Medio Oriente.

La comparación con 2015 muestra la amplitud de los posibles cambios. En África occidental, el grupo de menores ingresos destinaba entonces cerca del 25 % de sus recursos a alimentos; para 2050, las proyecciones oscilan entre aproximadamente 20 % y 75 %. En África meridional, el mismo sector gastaba alrededor de 20 % de sus ingresos en comida en 2015. Las simulaciones prevén que esa proporción podría situarse entre 25 % y 65 %, según las condiciones económicas, climáticas, agrícolas y comerciales que se desarrollen en las próximas décadas.

Gi Joo Kim, científico investigador de la Universidad de Tulane y coautor del trabajo, sostuvo: “Los promedios regionales pueden hacer que los riesgos futuros para la seguridad de los recursos parezcan más manejables de lo que realmente son”, señaló. “Esto significa que los análisis que se detienen en el promedio pueden pasar por alto precisamente a las poblaciones más vulnerables al cambio futuro”.

Una lupa sobre un gráfico impreso en papel con líneas de colores rojo y gris y una línea azul con el texto promedio regional
Detrás de un promedio regional se esconden las realidades más críticas de quienes menos tienen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un modelo con 3.735 futuros posibles

Para llegar a estas proyecciones, los investigadores emplearon la versión 7.1 del Modelo de Análisis del Cambio Global (GCAM por sus siglas en inglés), una herramienta que representa las interacciones entre energía, economía, agua, suelo y clima. El sistema divide el planeta en 32 regiones, 235 cuencas hidrográficas y 384 zonas de uso del suelo, e incorpora ajustes como la evolución estimada de los precios de las materias primas.

El equipo trabajó con 12 variables vinculadas con la disponibilidad de recursos —entre ellas población, producto interno bruto, distribución de ingresos, uso del suelo y comercio agrícola— y ejecutó 3.735 escenarios distintos para estimar el rango de resultados posibles hacia 2050.

Hasta ahora, gran parte de los análisis de largo plazo sobre seguridad de recursos se había basado en un conjunto acotado de trayectorias socioeconómicas compartidas, que describen grandes narrativas globales sobre el futuro. Dos años antes, el mismo grupo de autores había pedido desarrollar escenarios más específicos desde el punto de vista socioeconómico y centrados en el bienestar humano.

“Para este tipo de estudio, en el que nos concentramos en resultados de bienestar humano, el componente de los ingresos es realmente importante”, explicó Morris. Sin embargo, Kim remarcó que la renta no determina por sí sola la vulnerabilidad: “Las condiciones regionales, el uso del suelo, los sistemas energéticos, la disponibilidad de agua y el comportamiento de los consumidores moldean los riesgos que enfrentan las personas”.

Un monitor con gráficos y mapas mundiales sobre un escritorio junto a un cuaderno abierto, papeles, un bolígrafo y una taza de café
La investigación analizó 3.735 escenarios posibles sobre la disponibilidad de recursos mediante doce variables socioeconómicas y climáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos locales tras las proyecciones globales

El objetivo del método no fue anticipar un único porvenir más probable, sino detectar las combinaciones de condiciones que pueden producir distintos niveles de seguridad alimentaria, hídrica y energética. “Nuestro método fue diseñado para identificar las condiciones que producen resultados diferentes en la seguridad de los recursos, en lugar de predecir un futuro más probable”, indicó Kim.

Las proyecciones contienen incertidumbres propias de cualquier modelo sobre economía global y disponibilidad de recursos. Aun así, Morris consideró que permiten delimitar zonas de preocupación y orientar estudios posteriores sobre regiones y problemas concretos.

“Es un enfoque diferente de los escenarios que vemos habitualmente”, dijo la investigadora. “El enfoque y el método han resultado atractivos para muchas personas porque tienen una amplia gama de usos y aplicaciones”.

Temas Relacionados

MITSeguridad alimentariaSeguridad energéticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los glaciares de Suiza se redujeron un 20% en apenas 5 años, el segundo peor balance de su historia

La red de monitoreo glaciar suiza confirmó que las masas de hielo del país perdieron una quinta parte de su volumen entre 2021 y 2026, tras un invierno con escasa nieve y meses consecutivos de sequía y calor extremo

Los glaciares de Suiza se redujeron un 20% en apenas 5 años, el segundo peor balance de su historia

El Tribunal Supremo de Israel habilita a partidos árabes tras el veto del Comité Electoral

Los magistrados consideraron que las acusaciones contra varios candidatos no alcanzaban los estándares jurisprudenciales exigidos para una inhabilitación

El Tribunal Supremo de Israel habilita a partidos árabes tras el veto del Comité Electoral

Flydubai aseguró que una investigación esclarecerá el incidente del vuelo FZ1073

El director ejecutivo afirmó que la pesquisa, dirigida por las autoridades competentes, determinará las circunstancias y los posibles móviles del episodio ocurrido durante la ruta entre Dubái y Tel Aviv

Flydubai aseguró que una investigación esclarecerá el incidente del vuelo FZ1073

India: el movimiento “cucaracha” exige la dimisión del jefe electoral de India por cambios en lista de votantes

Los detractores advierten que los requisitos documentales, considerados confusos y difíciles de cumplir, pueden dejar a millones de ciudadanos fuera del registro y sin posibilidad de participar en las elecciones

India: el movimiento “cucaracha” exige la dimisión del jefe electoral de India por cambios en lista de votantes

Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: cómo es Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

Elefantes, aves, relieves erosionados y humedales forman parte de la geografía de este exótico país ubicado en África occidental que será el próximo rival de La Scaloneta

Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: cómo es Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: inicia el arribo de manifestantes a Tlatelolco

EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: inicia el arribo de manifestantes a Tlatelolco

El partido de futbol americano que encendió la chispa del movimiento estudiantil de 1968

Cantante de cumbia fue asesinado en pleno show: Recibió siete disparos en fiesta privada

Hay toro con Morena, Félix Salgado Macedonio exige hacer pública la encuesta que él ganó en Guerrero

Jornada financiera: los activos argentinos tuvieron una recuperación parcial, pero el riesgo país siguió en máximos del año

DEPORTES

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors recibirá a Unión con la idea de ganar para quedar a un punto de la cima de la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

Ordenaron detener al líder de la barra de Racing: la agresión por la que está acusado y sus violentos antecedentes

El inesperado problema que tendrá la Fórmula 1 en Malasia y podría darle un guiño a Colapinto: “Es como un papel de lija”

Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

Se casó Annie Knight, la estrella de OnlyFans famosa por su maratón sexual con más de 500 hombres en un día

El hermano y doble de cuerpo de Paul Walker descartó su regreso como Brian O’Conner en la saga: “Tuvo un final hermoso”

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

Phil Collins revela que su hija Lily lloró al temer que muriera por su adicción al alcohol: “Estaba conectado a una máquina de diálisis y las cosas empezaron a fallar"