Sostuvo el peso de un caballo en una sentadilla contra la pared y rompió un récord Guinness: “Cada segundo se convierte en una batalla mental”

El militar kosovar Adhurim Kryeziu logra un récord mundial al sostener 373,95 kilos sobre sus piernas (video @adhurimkryeziu)

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Un integrante de la Fuerza de Seguridad de Kosovo (KSF) estableció un nuevo récord mundial Guinness al sostener 373,95 kilogramos sobre sus piernas en una sentadilla isométrica contra la pared, una marca equivalente al peso de un caballo promedio. La proeza ocurrió en un gimnasio de Pristina, capital de Kosovo, ante un grupo de personas que siguió el intento en vivo.

Según informó el portal de Guinness World Records, el autor de la hazaña es Adhurim Kryeziu, quien ejecutó la prueba con la espalda apoyada contra la pared y pesas apiladas sobre el regazo, sin ningún soporte adicional. El organismo británico certificó el intento como el más pesado de la historia en esa categoría, superando todas las marcas previas registradas.

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El ejercicio somete el cuerpo a una tensión sostenida sin ningún momento de alivio

La sentadilla isométrica contra la pared es una disciplina de fuerza estática que aísla los muslos y el núcleo muscular, sometiendo al ejecutante a una presión ininterrumpida durante toda la prueba. A diferencia de los ejercicios dinámicos, no existe ningún instante de descanso: el cuerpo debe mantener la misma posición bajo una carga constante hasta completar el tiempo reglamentario. La dificultad crece de manera proporcional al peso acumulado sobre las piernas.

El integrante de la Fuerza de Seguridad de Kosovo mantuvo una sentadilla estática contra la pared en un gimnasio de Pristina (guinnessworldrecords)

La carga que Kryeziu sostuvo equivalió a casi cuatro veces su propio peso corporal. En el ámbito de Guinness, esta prueba se registra bajo el nombre de silla de Samsón, aunque en los gimnasios también se la conoce como silla romana.

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“Cada segundo se convierte en una batalla mental, y uno tiene que mantenerse completamente enfocado y controlar la respiración mientras lucha contra el instinto de rendirse”, declaró el atleta al organismo certificador.

Kryeziu diseñó una preparación específica con incrementos graduales de peso durante meses

El militar kosovar explicó que el ejercicio isométrico de pared no formaba parte de su rutina habitual de entrenamiento. Para el intento, diseñó una preparación específica con incrementos graduales de peso, orientada a adaptar su cuerpo a cargas progresivamente mayores sin comprometer la técnica ni arriesgarse a una lesión. Ese proceso requirió meses de trabajo constante.

El soldado soportó una carga de 373,95 kilogramos, casi cuatro veces su masa corporal (guinnessworldrecords)

“Empecé a darme cuenta de que tenía el potencial cuando comencé a manejar pesos que estaban muy por encima de lo que había considerado posible”, relató Kryeziu al recordar la proeza que realizó el 26 de marzo.

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Fue ese avance sostenido lo que lo llevó a plantearse la posibilidad de competir por un título mundial. Señaló que la mayor dificultad del proceso fue gestionar la fatiga física acumulada durante la preparación, al tiempo que mantenía la posición correcta.

La conexión de Kryeziu con el entrenamiento de fuerza es anterior a este récord. El atleta lleva años de preparación seria, con un enfoque particular en el desarrollo de la resistencia muscular y la fortaleza mental. Según indicó, esa trayectoria le impuso disciplina y paciencia, valores que traslada a su desempeño dentro de la KSF.

El atleta quiere representar a Kosovo en más competencias de fuerza a nivel mundial

La prueba de fuerza estática exige una tensión continua sin instantes de descanso bajo el peso(@adhurimkryeziu)

Durante la prueba, el público presente lo alentó de forma constante. Kryeziu señaló que ese respaldo le aportó motivación adicional y volvió el momento más significativo. El atleta agradeció públicamente a quienes lo acompañaron a lo largo de su proceso, y destacó que la experiencia le demostró que los límites pueden correrse con fe, apoyo y trabajo sostenido.

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Sobre sus próximos objetivos, el kosovaro fue directo: “Quiero continuar desafiándome e intentar más títulos de Guinness relacionados con la fuerza en el futuro, incluyendo récords de estocadas caminando con mancuernas pesadas”, afirmó al organismo.

Según indicó, este logro representa el inicio de una serie de desafíos planificados, y su meta es seguir extendiendo sus capacidades físicas y mentales en competencias de nivel mundial.