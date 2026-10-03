México

Larry Rubin destaca caso de Jasmine Bugarín por doble nacionalidad: “No es sinónimo de deslealtad”

El presidente de la American Society of Mexico destacó el costo fiscal que conlleva renunciar a la nacionalidad estadounidense

Larry Rubin destaca caso de Jasmine Bugarín por doble nacionalidad. EFE/ José Méndez
Larry Rubin destaca caso de Jasmine Bugarín por doble nacionalidad. EFE/ José Méndez
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Tras el caso de doble nacionalidad de la candidata virtual de Morena por Nayarit, Larry Rubin, presidente ejecutivo de la American Society of Mexico (AmSoc), señaló que la situación de Jasmine Bugarín Rodríguez demuestra por qué la nacionalidad no debe convertirse en una presunción de deslealtad.

Cabe destacar que, la también senadora con licencia perfilada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para competir por la gubernatura de Nayarit en 2027, nació en Estados Unidos de padres nayaritas y conserva la ciudadanía estadounidense, un hecho que por sí mismo no demuestra intención de traicionar a México.

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Rubin pide evitar presunciones sin fundamento jurídico

El presidente de AmSoc sostuvo que la Constitución reconoce el derecho a ser votado conforme a los requisitos legales y define a los partidos como entidades de interés público, por lo que toda restricción debe tener fundamento y ser proporcional, conforme a los artículos 35, fracción II, y 41, base I.

Rubin reconoce las disposiciones sobre nacionalidad contenidas en:

  • El artículo 32 de la Constitución federal.
  • El artículo 62 de la Constitución de Nayarit.
  • Las reformas recientes en la materia, impulsadas por el gobierno federal y los partidos de la coalición para evitar que gubernaturas, la presidencia o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sean ocupadas por personas con doble nacionalidad.
Con 344 a favor, 115 en contra y 1 abstención, diputados avalan en lo general prohibición de la doble nacionalidad en México. (Captura de pantalla)
Con 344 a favor, 115 en contra y 1 abstención, diputados avalan en lo general prohibición de la doble nacionalidad en México. (Captura de pantalla)

Su aplicación, advierte, debe examinarse con rigor, sin convertir una condición personal en un juicio colectivo sobre quienes tienen vínculos con ambos países.

Aspirante a la gubernatura de Nayarit explicó el origen de su doble nacionalidad

Bugarín Rodríguez ha relatado que sus padres, campesinos originarios de la comunidad de La Manga, en el municipio de La Yesca, migraron de manera temporal a California para trabajar como jornaleros agrícolas en la pizca de fresa, algodón y jitomate. Ahí nació ella, la menor de seis hermanos, antes de que la familia regresara a Nayarit.

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La senadora con licencia ha señalado que prácticamente toda su vida la desarrolló en territorio nayarita, donde estudió en la Universidad Autónoma del estado y construyó su trayectoria en el servicio público. Para Rubin, ese origen no constituye evidencia de deslealtad: “Afirmaciones de esa gravedad requieren pruebas”.

Jasmine Bugarín podría enfrentar múltiples consecuencias

La candidata virtual a la gubernatura de Nayarit anunció el inicio de su trámite de renuncia a la nacionalidad estadounidense tras la presión que ha generado su estatus rumbo a las elecciones de 2027. (RS)

Bugarín acudió el 2 de octubre al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara para iniciar el trámite de renuncia a su ciudadanía estadounidense, un día después de explicar que el documento firmado en 2018 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual renunciaba a “toda sumisión, obediencia y fidelidad” hacia Estados Unidos, no equivalía a una renuncia formal ante las autoridades de ese país.

El procedimiento ante el gobierno estadounidense exige acreditar un acto voluntario que implique la pérdida de la ciudadanía y demostrar la intención de renunciar a ella; la pérdida no ocurre de manera automática al presentar la solicitud, sino que depende de la revisión y aprobación del Departamento de Estado mediante un Certificado de Pérdida de Nacionalidad.

“Exigir la renuncia a otra nacionalidad como prueba automática de lealtad puede acarrear consecuencias jurídicas y fiscales. La renuncia estadounidense tiene un procedimiento formal y ciertas obligaciones fiscales que pueden subsistir o depender de las circunstancias de cada persona”, afirmó Rubin.

El dirigente de AmSoc concluyó que “México debe proteger su soberanía con reglas claras y respeto a los derechos humanos y electorales. No se debe presumir que alguien es menos mexicano o menos leal por haber nacido en otro país o conservar otra nacionalidad”.

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