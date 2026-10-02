La Policía de Londres acusó a dos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester

La Policía Metropolitana de Londres acusó formalmente a Salam Ahmadyan y Rahman Salehi de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester. (REUTERS/Phil Noble)

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La Policía Metropolitana de Londres acusó formalmente a dos ciudadanos iraníes de preparar un atentado terrorista contra la comunidad judía de Manchester, en un operativo que las autoridades vincularon con contactos en el extranjero, posiblemente en Irán. El anuncio se produjo este viernes, días antes de que se cumpla el primer aniversario de un ataque mortal contra una sinagoga en la misma ciudad británica.

Los acusados son Salam Ahmadyan, de 36 años y residente en Liverpool, y Rahman Salehi, de 34 años y domiciliado en Salford, al norte de Inglaterra. Ambos fueron detenidos en Manchester el pasado 20 de septiembre y trasladados posteriormente a una comisaría de Londres tras una investigación de la unidad antiterrorista. Permanecen en prisión preventiva y deberán comparecer este sábado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.

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La Fiscalía británica imputó a Ahmadyan y Salehi por “participar en actividades preparatorias de actos terroristas”, según informó la Policía Metropolitana (Met) en un comunicado. El cuerpo policial precisó que ambos hombres planeaban cometer o ayudar a cometer actos terroristas antes de la festividad del Yom Kipur, la fecha más sagrada del calendario judío.

Las fuerzas del orden señalaron que los acusados estaban en contacto con un tercero en el extranjero, que podría encontrarse en Irán, en relación con el complot. Uno de los hombres había obtenido asilo en el Reino Unido, mientras que el otro tenía una solicitud de asilo activa, informó el Ministerio del Interior.

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Según los investigadores, los sospechosos se habían comunicado con otras personas mediante aplicaciones cifradas para adquirir componentes destinados a ensamblar un artefacto explosivo casero. También obtuvieron un documento titulado “Pasos para fabricar una bomba de cloro en polvo y aceite/líquido de frenos de automóvil”, además de material audiovisual con instrucciones para montar un artefacto explosivo improvisado.

Agentes de policía armados conversan con miembros de la comunidad judía frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall (norte de Mánchester), el 2 de octubre de 2025, tras un ataque contra la sinagoga. (Foto de Paul Currie / AFP)

Las acusaciones incluyen además la adquisición de líquidos y equipos necesarios para la fabricación o montaje del dispositivo. De acuerdo con la Met, los dos hombres utilizaron internet para identificar e investigar posibles objetivos de ataque, y recopilaron imágenes, planos y mapas de las zonas donde podrían haber atentado.

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Los investigadores confirmaron que los sospechosos realizaron también labores de reconocimiento en los lugares señalados como posibles blancos. La Deputy Assistant Commissioner Vicki Evans, Coordinadora Nacional Senior de la Policía Antiterrorista, afirmó en el comunicado que “no creemos que exista una amenaza continua para el público en relación con este asunto” y pidió a la ciudadanía “permanecer vigilante y contactar a la policía ante cualquier inquietud”.

Evans también reconoció el impacto emocional de la noticia para la comunidad judía: “Soy consciente de que la noticia de este presunto complot durante el período de las Altas Fiestas ha causado una gran preocupación en la comunidad judía, así como en el público en general”. La funcionaria agregó que el caso “coincide con el aniversario del devastador atentado terrorista del año pasado en la sinagoga de Heaton Park”.

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POLITICA INTERNACIONAL Peter Byrne/PA Wire/dpaLos servicios de emergencia se encuentran en el lugar de un incidente en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en Crumpsall, donde la policía disparó contra un sospechoso tras producirse varios apuñalamientos y después de que un vehículo fuera conducido contra los transeúntes. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Las acusaciones se conocieron casi un año después del ataque con arma blanca y de fuego ocurrido en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el norte de Manchester, donde los fieles se habían reunido para celebrar Yom Kipur. Dos personas murieron en ese ataque, perpetrado el 2 de octubre de 2025 por un ciudadano británico de origen sirio.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, calificó los nuevos hechos como “un crudo recordatorio de las amenazas que se ciernen sobre este país, tanto por parte de terroristas como de actores estatales extranjeros”. En su declaración, agregó: “Dos sospechosos han sido acusados de planear un atentado terrorista contra comunidades judías en Manchester. Esta noticia resultará profundamente angustiante para nuestras comunidades judías”.

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Los sospechosos consiguieron instrucciones y componentes químicos para ensamblar un artefacto explosivo casero con cloro y líquido de frenos. (REUTERS/Hannah McKay)

Mahmood señaló que ambos acusados habían llegado al Reino Unido en pequeñas embarcaciones hace varios años, cruzando el Canal de la Mancha desde Europa. “El hecho de que ambos sospechosos llegaran en pequeñas embarcaciones hace varios años nos recuerda la importancia de nuestra labor incansable para combatir la inmigración ilegal en el país. Aunque las cifras han disminuido, sé que debemos hacer más”, afirmó la funcionaria. Según Mahmood, el Reino Unido afronta amenazas del régimen iraní, que “apunta contra nuestras comunidades judías e intenta silenciar a sus críticos en el extranjero, a menudo a través de redes de representantes y organizaciones criminales para ocultar su participación”.

El Reino Unido ha registrado un aumento significativo de incidentes antisemitas desde los ataques de Hamas contra Israel en octubre de 2023, que desencadenaron la posterior guerra en Gaza, incluida una serie de ataques contra sitios judíos en Londres a comienzos de este año.

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Las imputaciones contra Ahmadyan y Salehi se conocieron apenas un día después de que un ciudadano con doble nacionalidad británica e iraní fuera arrestado en relación con un presunto complot separado contra la base aérea RAF Fairford, utilizada por fuerzas de Estados Unidos para lanzar operaciones contra Irán. Los detectives aclararon que no existe ninguna conexión entre ambos casos.

A comienzos de esta semana, el Reino Unido había señalado que Teherán estuvo involucrado en el presunto plan contra la base aérea. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, afirmó que existían “fuertes indicios” de la participación de Irán en el caso de RAF Fairford, aunque el Gobierno iraní negó cualquier implicación y advirtió que ese tipo de especulaciones “alimentará la propaganda de iranofobia”.

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Irán ha negado sistemáticamente las acusaciones que las autoridades británicas atribuyen a su régimen en relación con el presunto complot contra la comunidad judía de Manchester.