Las 10 personas más ricas del mundo en octubre de 2026, según Forbes

Los diez patrimonios más elevados concentran cerca de 3 billones de dólares según los registros de Forbes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ranking de las mayores fortunas volvió a moverse en las últimas semanas, con una distancia superior a USD 564.000 millones entre los dos primeros puestos. La cima permanece en manos de empresarios ligados a las grandes compañías tecnológicas.

Los diez patrimonios más altos reúnen cerca de USD 3 billones, según Forbes. Detrás de esas cifras, las cotizaciones bursátiles y las valuaciones privadas reordenan la lista día a día.

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10. Amancio Ortega cierra el top 10 con USD 141.800 millones

Asociado a Zara en la clasificación, ocupa el décimo lugar con una fortuna estimada en USD 141.800 millones. El empresario español también figuraba en esa posición en la medición de septiembre.

Amancio Ortega se mantiene en el décimo lugar de la nómina con 141.800 millones de dólares (EFE/Cabalar)

La actualización refleja el efecto de las variaciones patrimoniales sobre una lista cuyos lugares pueden cambiar incluso sin movimientos societarios de gran escala.

9. Steve Ballmer se ubica noveno con USD 159.400 millones

Vinculado a Microsoft en el registro actualizado, aparece en el noveno puesto con una fortuna de USD 159.400 millones. Ballmer ya ocupaba esa posición en la medición de septiembre.

Steve Ballmer se mantiene en el noveno escalón del ranking (Kirby Lee-Imagn Images)

La diferencia con Ortega ronda los USD 17.600 millones. Ambos se ubican en el tramo final de un listado cuyos valores pueden cambiar diariamente.

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8. Larry Ellison baja al octavo puesto con USD 178.700 millones

El cofundador de Oracle ocupa la octava posición, con una fortuna calculada en USD 178.700 millones. El mes pasado figuraba séptimo, con un patrimonio de USD 193.000 millones.

Jensen Huang ocupa el octavo lugar tras haberse ubicado en el séptimo el mes pasado (REUTERS/Kylie Cooper)

La diferencia entre Ellison y Ballmer ronda los USD 19.300 millones. Ambos integran un tramo del listado donde las acciones de las compañías tecnológicas tienen incidencia directa sobre las valuaciones personales.

7. Jensen Huang figura séptimo con USD 197.700 millones

Director ejecutivo de Nvidia, ocupa el séptimo lugar con una fortuna de USD 197.700 millones, de acuerdo con la medición actualizada. En septiembre ocupaba el octavo puesto, con un patrimonio de USD 191.000 millones.

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Jensen Huang se posicionó en el séptimo lugar del listado con un patrimonio de 197.700 millones de dólares (REUTERS/Kylie Cooper)

Su patrimonio actual supera el nivel registrado a comienzos del mes anterior, aunque el cambio en las fortunas de otros integrantes del listado modificó su posición relativa. El ejecutivo permanece como una de las figuras centrales del sector de semiconductores dentro del ranking.

6. Mark Zuckerberg alcanza USD 248.700 millones

Relacionado con Facebook en el ranking en tiempo real, se encuentra sexto entre las mayores fortunas del planeta. La medición calcula su patrimonio en USD 248.700 millones.

Mark Zuckerberg ocupa el sexto lugar de la lista global con una fortuna estimada en 248.700 millones de dólares (REUTERS/Carlos Barria)

Este mes mantuvo su puesto y su fortuna se ubicaba en USD 197.000 millones. La posición se mantuvo, pero la valuación creció en el período relevado por las dos actualizaciones.

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5. Sergey Brin cae al quinto lugar con USD 259.700 millones

El cofundador de Google ocupa el quinto puesto con una riqueza estimada en USD 259.700 millones. En el mes anterior figuraba cuarto, detrás de Jeff Bezos.

Sergey Brin se sitúa en el quinto puesto de la clasificación general con una riqueza de 259.700 millones de dólares (Reuters)

El listado sitúa a Brin detrás de Michael Dell en la nueva actualización. La presencia de los dos cofundadores de Google entre los cinco primeros confirma el peso de Alphabet en la conformación de las mayores fortunas personales.

4. Michael Dell sube al cuarto puesto con USD 266.100 millones

Asociado a Dell Technologies, escaló hasta el cuarto puesto con una fortuna de USD 266.100 millones. El empresario había aparecido quinto en septiembre, cuando su patrimonio se estimaba en USD 241.000 millones.

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Michael Dell ascendió a la cuarta posición tras aumentar su riqueza a 266.100 millones de dólares (REUTERS/Evan Vucci)

El ascenso de Dell se produjo en un período de cambios dentro de la parte alta de la clasificación. La distancia con Sergey Brin, que lo sigue en el quinto lugar, es de USD 6.400 millones según los valores de la actualización.

3. Larry Page se mantiene tercero con USD 282.200 millones

Cofundador de Google, ocupa el tercer escalón del ranking con una fortuna de USD 282.200 millones. El empresario ocupaba el segundo puesto en la medición del mes pasado, por delante de Bezos y Brin.

El cofundador de Google ocupa el tercer lugar del ranking con una fortuna de 282.200 millones de dólares (Reuters)

La actualización más reciente lo dejó detrás del fundador de Amazon, aunque Page conserva una ventaja de USD 16.100 millones sobre Michael Dell. Su patrimonio se ubica entre los más elevados del grupo de empresarios tecnológicos de Estados Unidos.

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2. Jeff Bezos recupera el segundo lugar con USD 369.100 millones

El fundador de Amazon volvió al segundo puesto con una fortuna de USD 369.100 millones, según la clasificación en tiempo real. Subió del tercer lugar, con una fortuna estimada entonces en USD 268.000 millones.

Jeff Bezos volvió al segundo lugar del listado con un patrimonio calculado en USD 369.100 millones (AP Foto/Emma Da Silva, archivo)

El salto patrimonial registrado entre ambas listas lo alejó de Page y Brin. Aun así, la distancia que lo separa de Musk se mantiene por encima de los USD 560.000 millones, una brecha inédita dentro de los primeros lugares del listado.

1. Elon Musk lidera con USD 933.300 millones

Se sostiene como la persona más rica del mundo, con un patrimonio calculado en USD 933.300 millones. Su fortuna está asociada a Tesla y SpaceX, las compañías que concentran una parte decisiva de su valuación.

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Elon Musk encabeza la clasificación global con una fortuna de USD 933.300 millones asociada a Tesla y SpaceX (REUTERS/Jonathan Ernst)

El empresario nacido en Sudáfrica ya lideraba la lista pasada, con una fortuna de USD 892.000 millones. La actualización al cierre de septiembre muestra un aumento de más de USD 41.000 millones frente a aquella medición y consolida su ventaja en la cima.