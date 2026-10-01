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Guatemala logró la primera reproducción en cautiverio de una especie con 100 millones de años de historia

El Centro de Conservación Marina y el zoológico La Aurora trasladaron por barco a las crías del pejelagarto, nacidas a comienzos de septiembre, hacia un canal de agua dulce rodeado de manglares, en el sur del país

Un pejelagarto apuntando hacia un fondo de grava, rodeado por raíces de madera y plantas verdes en agua clara.
Las crías de pejelagarto fueron trasladadas a un canal de agua dulce en Taxisco para evaluar su supervivencia en el entorno natural (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Centro de Conservación Marina (CCM) junto con el zoológico La Aurora logró la primera reproducción en cautiverio del pejelagarto a comienzos de septiembre en Guatemala y trasladó cientos de crías por barco hacia un canal de agua dulce rodeado de manglares en Taxisco, al sur del país.

El artículo publicado por GEO describe el proceso desarrollado en las instalaciones ubicadas en una playa de la costa guatemalteca del Pacífico. Las crías, conocidas como alevines, nacieron en tanques del centro de conservación y luego las colocaron con cuidado en otros recipientes para llevaras a su hábitat natural.

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Según Prensa Libre, los ejemplares serán monitoreados para evaluar su crecimiento y supervivencia en el entorno natural. El estudio permitirá además conocer la adaptación de los animales y generar información para futuras medidas de repoblamiento de la especie.

Las crías fueron liberadas en un canal rodeado de manglares

Un pejelagarto de piel verde oliva y manchas oscuras nadando en agua dulce con plantas acuáticas y rayos de luz.
El Centro de Conservación Marina y el zoológico La Aurora lograron la primera reproducción en cautiverio del pejelagarto en Guatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pejelagarto, cuyo nombre científico es Atractosteus tropicus, habita ecosistemas de agua dulce. La liberación de los ejemplares se realizó en un entorno de manglares, vegetación costera que sirve de refugio y espacio de desarrollo para diversas poblaciones.

El pez recibe ese nombre por la forma de su cuerpo alargado y por una mandíbula que recuerda a la de un lagarto. Los científicos lo consideran una especie prehistórica debido a que sobrevivió durante 100 millones de años sin cambios morfológicos.

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Los adultos pueden alcanzar 1,20 metros de longitud y un peso cercano a los 10 kilogramos. Estas dimensiones y su apariencia particular le han valido la definición de “fósil viviente”, una expresión utilizada para referirse a organismos que conservaron rasgos físicos durante extensos períodos de tiempo.

La pesca ilegal y la contaminación amenazan a la especie

Pejelagarto de hocico largo nadando en agua turbia sobre un fondo con vegetación, troncos sumergidos y varios peces pequeños.
El pejelagarto recibe la denominación de fósil viviente por mantener sus características físicas durante 100 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reproducción conseguida por el centro responde a la situación de amenaza que enfrenta el pejelagarto. Entre los factores señalados se encuentran la pesca ilegal, la contaminación y fenómenos climáticos como las sequías.

Estas condiciones se ven agravadas por El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de lluvias y favorecer períodos secos. La falta de agua afecta directamente a los ambientes de agua dulce donde vive el animal.

Pablo Gaitán, veterinario del Centro de Conservación Marina del zoológico La Aurora, explicó ante un grupo de estudiantes la importancia de proteger al animal. “Su ausencia afectaría a los ecosistemas”, afirmó. También sostuvo que “es una especie que conforme a los años puede llegar a un estado mucho más crítico”.

La dieta influye en la supervivencia

Pejelagarto visto de perfil sobre el lecho cenagoso de un río con troncos sumergidos y hojas secas.
La pesca ilegal, la contaminación ambiental y las sequías causadas por El Niño representan las principales amenazas para la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala evaluó el desarrollo de alevines de pejelagarto en la Estación Experimental de Monterrico, Taxisco, Santa Rosa.

El trabajo comparó durante 84 días 2 alimentos comerciales: uno formulado para truchas, con 52% de proteína cruda, y otro destinado a tilapias, con 48% de contenido proteico.

El ensayo utilizó 6 recipientes con 40 peces jóvenes cada uno, para un total de 240 ejemplares. Los individuos recibieron alimento 3 veces al día y fueron medidos cada 15 días para controlar su talla, peso y supervivencia. La alimentación previa incluyó Artemia salina, un pequeño crustáceo utilizado como alimento vivo en la crianza de peces.

Los resultados no registraron una diferencia estadísticamente significativa en talla y peso entre los grupos: los ejemplares alimentados con harina para trucha alcanzaron una longitud media de 6,31 centímetros y un peso de 2,59 gramos, mientras que los que recibieron harina para tilapia llegaron a 6,76 centímetros y 3,20 gramos.

Un pez pejelagarto curvado en la superficie del agua que produce ondas circulares entre plantas acuáticas sumergidas.
El veterinario Pablo Gaitán afirmó que la ausencia del pejelagarto afectaría de forma directa el equilibrio de los ecosistemas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal diferencia apareció en la supervivencia. El grupo alimentado con harina para trucha mantuvo al 30% de los alevines con vida, frente al 16,67% del grupo que recibió alimento para tilapia.

El estudio vinculó la mayor mortalidad del segundo tratamiento con episodios de canibalismo y señaló la necesidad de evaluar dietas con mayor aporte de proteína para la crianza de esta especie.

El pez ocupa un lugar en la cadena alimentaria de los ríos

El pejelagarto es un animal carnívoro, por lo que Jennifer Hernández, subdirectora de conservación del zoológico, indicó que la especie cumple “un papel muy importante” en la cadena alimentaria y en el equilibrio del río.

La primera reproducción en cautiverio permite sumar ejemplares nacidos bajo cuidado humano a las acciones de preservación. El objetivo de la investigación es generar conocimiento sobre la reproducción, el desarrollo y la supervivencia de estos organismos.

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