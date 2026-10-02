Un incendio lo devastó en 1859, pero logró guardar 500 años de historia danesa: así es el Palacio de Frederiksborg

El Palacio de Frederiksborg se levanta sobre tres islas del lago Slotssøen en Hillerød y constituye el mayor complejo renacentista de los países nórdicos (Wikimedia Commons)

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En Hillerød, a unos 35 kilómetros al norte de Copenhague, el Palacio de Frederiksborg fue residencia de la monarquía danesa y alberga hoy el Museo de Historia Nacional. El conjunto se levanta sobre tres pequeñas islas del lago Slotssøen y sus colecciones recorren la historia de Dinamarca desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Sus muros de ladrillo rojo, remates de arenisca y techos y agujas revestidos de cobre definen la imagen del edificio. El diseño responde al Renacimiento neerlandés e incorpora torres de escalera y otros rasgos de la tradición arquitectónica danesa. Es el mayor complejo renacentista de los países nórdicos, según detalla el sitio web oficial del museo.

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Christian IV ordenó construir el palacio actual a comienzos del siglo XVII

La propiedad pertenecía originalmente a Hillerødsholm. En 1560, el rey Federico II de Dinamarca la adquirió y levantó allí una primera residencia, a la que llamó Frederiksborg. En ese lugar nació en 1577 su hijo, Christian IV, quien luego promovió una transformación mucho más amplia.

A partir de 1600, Christian IV ordenó demoler gran parte de las construcciones previas para levantar el palacio actual. El arquitecto Hans van Steenwinckel el Joven dirigió la última etapa de las obras, que concluyeron en 1625, de acuerdo con el Centro Danés de Arquitectura. Frederiksborg fue concebido como una expresión del poder de la monarquía danesa en una etapa de expansión política y comercial.

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El palacio funcionó como residencia real durante el siglo XVII. En 1659, tropas suecas lo ocuparon y retiraron buena parte de su mobiliario como botín de guerra. Con el tiempo, la corte dejó de utilizarlo de manera regular y, hacia fines del siglo XVIII, el conjunto pasó a albergar la colección real de retratos.

La capilla permite observar parte del programa decorativo original de Christian IV. Allí se instaló en 1606 un retablo de oro, plata y ébano realizado por el orfebre hamburgués Jacob Mores. También conserva un órgano construido en 1610 por Esajas Compenius. Entre 1660 y 1848, los soberanos daneses recibieron allí la unción real. Desde 1693, el recinto alberga la capilla de las órdenes del Elefante y del Dannebrog.

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El rey Christian IV ordenó demoler las estructuras previas para construir el conjunto actual, cuyas obras finalizaron en 1625 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incendio que destruyó gran parte de los interiores

Frederiksborg volvió a ser utilizado como residencia a mediados del siglo XIX, cuando el rey Federico VII y su esposa, Louise Rasmussen —conocida más tarde como condesa Danner— adaptaron varias salas. La instalación de estufas y chimeneas para calentar los ambientes estuvo vinculada al incendio que se desató en 1859.

El fuego devastó gran parte de los interiores y dejó sectores del edificio con apenas los muros exteriores en pie. La capilla y la Cámara de Audiencias sobrevivieron al incendio y conservan elementos anteriores al desastre. Después del siniestro, la familia real decidió no volver a utilizar el palacio como residencia, lo que obligó a definir un nuevo destino para el conjunto.

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La reconstrucción comenzó en 1860 bajo la dirección del arquitecto Ferdinand Meldahl y se extendió hasta 1884. El financiamiento combinó una colecta nacional, una lotería y el aporte de J. C. Jacobsen, fundador de la cervecera Carlsberg. Jacobsen propuso instalar allí un museo dedicado a la historia nacional y financió la restauración, además de los gastos futuros de la institución.

La restauración incluyó algo más que la recuperación de la estructura. Algunas salas destruidas fueron recreadas a partir de decoraciones y referencias que se habían preservado, entre ellas el Oratorio del Rey, conectado con la capilla. La intervención definió la apariencia actual del edificio y permitió conservar los sectores que resistieron el fuego.

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La capilla conserva un retablo de 1606 y fue el espacio donde los monarcas daneses recibieron la unción real entre 1660 y 1848 (Wikimedia Commons)

El museo reúne colecciones de 500 años

El Museo de Historia Nacional de Dinamarca fue inaugurado en Frederiksborg en 1878 como una sección independiente de la Fundación Carlsberg. Sus colecciones presentan un recorrido por más de 500 años de historia danesa a través de retratos, pinturas históricas, mobiliario, esculturas y artes decorativas. El público puede visitar el Gran Salón, la Cámara de Audiencias, la capilla y antiguos aposentos reales.

La institución reúne una de las colecciones de retratos más importantes de Dinamarca. Las obras retratan a monarcas, figuras políticas y otros protagonistas de distintas épocas, y vinculan esas imágenes con acontecimientos de la historia del país.

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El entorno exterior también integra el recorrido. En 1720 fue demolido el palacio de recreo que Christian IV había construido al otro lado del lago, y en ese terreno se creó un jardín barroco. El paisajista Johan Cornelius Krieger diseñó el espacio entre 1720 y 1725. La Agencia Danesa de Cultura y Palacios restauró su trazado original durante la década de 1990.

Los jardines mantienen ejes geométricos, setos recortados, parterres y desniveles que enmarcan las vistas hacia el palacio y el lago. Frederiksborg reúne arquitectura renacentista, espacios vinculados a la monarquía y un museo dedicado a la historia danesa. El conjunto permanece abierto al público durante todo el año, con horarios que cambian según la temporada.

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