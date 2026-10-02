Mundo

Un incendio lo devastó en 1859, pero logró guardar 500 años de historia danesa: así es el Palacio de Frederiksborg

Construido por Christian IV sobre tres islas de Hillerød, el conjunto renacentista resistió aquel desastre y desde 1878 alberga el Museo de Historia Nacional de Dinamarca

El Palacio de Frederiksborg se levanta sobre tres islas del lago Slotssøen en Hillerød y constituye el mayor complejo renacentista de los países nórdicos (Wikimedia Commons)
El Palacio de Frederiksborg se levanta sobre tres islas del lago Slotssøen en Hillerød y constituye el mayor complejo renacentista de los países nórdicos (Wikimedia Commons)
Guardar

En Hillerød, a unos 35 kilómetros al norte de Copenhague, el Palacio de Frederiksborg fue residencia de la monarquía danesa y alberga hoy el Museo de Historia Nacional. El conjunto se levanta sobre tres pequeñas islas del lago Slotssøen y sus colecciones recorren la historia de Dinamarca desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Sus muros de ladrillo rojo, remates de arenisca y techos y agujas revestidos de cobre definen la imagen del edificio. El diseño responde al Renacimiento neerlandés e incorpora torres de escalera y otros rasgos de la tradición arquitectónica danesa. Es el mayor complejo renacentista de los países nórdicos, según detalla el sitio web oficial del museo.

PUBLICIDAD

Christian IV ordenó construir el palacio actual a comienzos del siglo XVII

La propiedad pertenecía originalmente a Hillerødsholm. En 1560, el rey Federico II de Dinamarca la adquirió y levantó allí una primera residencia, a la que llamó Frederiksborg. En ese lugar nació en 1577 su hijo, Christian IV, quien luego promovió una transformación mucho más amplia.

A partir de 1600, Christian IV ordenó demoler gran parte de las construcciones previas para levantar el palacio actual. El arquitecto Hans van Steenwinckel el Joven dirigió la última etapa de las obras, que concluyeron en 1625, de acuerdo con el Centro Danés de Arquitectura. Frederiksborg fue concebido como una expresión del poder de la monarquía danesa en una etapa de expansión política y comercial.

PUBLICIDAD

El palacio funcionó como residencia real durante el siglo XVII. En 1659, tropas suecas lo ocuparon y retiraron buena parte de su mobiliario como botín de guerra. Con el tiempo, la corte dejó de utilizarlo de manera regular y, hacia fines del siglo XVIII, el conjunto pasó a albergar la colección real de retratos.

La capilla permite observar parte del programa decorativo original de Christian IV. Allí se instaló en 1606 un retablo de oro, plata y ébano realizado por el orfebre hamburgués Jacob Mores. También conserva un órgano construido en 1610 por Esajas Compenius. Entre 1660 y 1848, los soberanos daneses recibieron allí la unción real. Desde 1693, el recinto alberga la capilla de las órdenes del Elefante y del Dannebrog.

Un castillo de ladrillo rojo con una fuente monumental a la izquierda y un retrato al óleo de un monarca con gola blanca a la derecha.
El rey Christian IV ordenó demoler las estructuras previas para construir el conjunto actual, cuyas obras finalizaron en 1625 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incendio que destruyó gran parte de los interiores

Frederiksborg volvió a ser utilizado como residencia a mediados del siglo XIX, cuando el rey Federico VII y su esposa, Louise Rasmussen —conocida más tarde como condesa Danner— adaptaron varias salas. La instalación de estufas y chimeneas para calentar los ambientes estuvo vinculada al incendio que se desató en 1859.

El fuego devastó gran parte de los interiores y dejó sectores del edificio con apenas los muros exteriores en pie. La capilla y la Cámara de Audiencias sobrevivieron al incendio y conservan elementos anteriores al desastre. Después del siniestro, la familia real decidió no volver a utilizar el palacio como residencia, lo que obligó a definir un nuevo destino para el conjunto.

La reconstrucción comenzó en 1860 bajo la dirección del arquitecto Ferdinand Meldahl y se extendió hasta 1884. El financiamiento combinó una colecta nacional, una lotería y el aporte de J. C. Jacobsen, fundador de la cervecera Carlsberg. Jacobsen propuso instalar allí un museo dedicado a la historia nacional y financió la restauración, además de los gastos futuros de la institución.

La restauración incluyó algo más que la recuperación de la estructura. Algunas salas destruidas fueron recreadas a partir de decoraciones y referencias que se habían preservado, entre ellas el Oratorio del Rey, conectado con la capilla. La intervención definió la apariencia actual del edificio y permitió conservar los sectores que resistieron el fuego.

La capilla conserva un retablo de 1606 y fue el espacio donde los monarcas daneses recibieron la unción real entre 1660 y 1848 (Wikimedia Commons)
La capilla conserva un retablo de 1606 y fue el espacio donde los monarcas daneses recibieron la unción real entre 1660 y 1848 (Wikimedia Commons)

El museo reúne colecciones de 500 años

El Museo de Historia Nacional de Dinamarca fue inaugurado en Frederiksborg en 1878 como una sección independiente de la Fundación Carlsberg. Sus colecciones presentan un recorrido por más de 500 años de historia danesa a través de retratos, pinturas históricas, mobiliario, esculturas y artes decorativas. El público puede visitar el Gran Salón, la Cámara de Audiencias, la capilla y antiguos aposentos reales.

La institución reúne una de las colecciones de retratos más importantes de Dinamarca. Las obras retratan a monarcas, figuras políticas y otros protagonistas de distintas épocas, y vinculan esas imágenes con acontecimientos de la historia del país.

El entorno exterior también integra el recorrido. En 1720 fue demolido el palacio de recreo que Christian IV había construido al otro lado del lago, y en ese terreno se creó un jardín barroco. El paisajista Johan Cornelius Krieger diseñó el espacio entre 1720 y 1725. La Agencia Danesa de Cultura y Palacios restauró su trazado original durante la década de 1990.

Los jardines mantienen ejes geométricos, setos recortados, parterres y desniveles que enmarcan las vistas hacia el palacio y el lago. Frederiksborg reúne arquitectura renacentista, espacios vinculados a la monarquía y un museo dedicado a la historia danesa. El conjunto permanece abierto al público durante todo el año, con horarios que cambian según la temporada.

Temas Relacionados

DinamarcaArquitecturaCastillosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

India: el movimiento “cucaracha” exige la dimisión del jefe electoral de India por cambios en lista de votantes

Los detractores advierten que los requisitos documentales, considerados confusos y difíciles de cumplir, pueden dejar a millones de ciudadanos fuera del registro y sin posibilidad de participar en las elecciones

India: el movimiento “cucaracha” exige la dimisión del jefe electoral de India por cambios en lista de votantes

Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: cómo es Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

Elefantes, aves, relieves erosionados y humedales forman parte de la geografía de este exótico país ubicado en África occidental que será el próximo rival de La Scaloneta

Imponentes montañas de piedra, el hogar de los hipopótamos y hermosas cascadas: cómo es Burkina Faso, el próximo rival de la Selección Argentina

Las 5 estaciones de tren más bellas del mundo en 2026, según un ranking global

La selección reúne proyectos ferroviarios de Australia, Francia, Italia y Arabia Saudita, entre nuevas terminales y ampliaciones de nodos estratégicos

Las 5 estaciones de tren más bellas del mundo en 2026, según un ranking global

Estados Unidos sancionó una red acusada de financiar al grupo terrorista Hamas desde Francia

El Departamento del Tesoro señaló a tres personas y dos asociaciones por presuntamente canalizar más de USD 2 millones hacia el brazo militar de la milicia palestina mediante falsas campañas benéficas y criptomonedas

Estados Unidos sancionó una red acusada de financiar al grupo terrorista Hamas desde Francia

Hito en los Países Bajos: logran por primera vez en 20 años una cosecha de arroz

Un proyecto piloto entre Ámsterdam y La Haya prueba 30 variedades del cereal con el objetivo de convertir los campos pantanosos, hasta ahora destinados al ganado, en cultivos sostenibles que eviten la degradación de la turba

Hito en los Países Bajos: logran por primera vez en 20 años una cosecha de arroz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Servicio en la Línea 7 del Metrobús afectado por manifestaciones

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Servicio en la Línea 7 del Metrobús afectado por manifestaciones

Por qué tu coche puede gastar más combustible con llantas grandes y perder autonomía

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo | La acampada de Sol se extenderá a Callao si es necesario

“Me gusta ver cosas de fondo”: Calderón ignora reaparición de AMLO e ironiza sobre interés en mesaje del expresidente

Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de Mar del Plata debido a la creciente inseguridad en la ciudad

DEPORTES

Ordenaron detener al líder de la barra de Racing: la agresión por la que está acusado y sus violentos antecedentes

Ordenaron detener al líder de la barra de Racing: la agresión por la que está acusado y sus violentos antecedentes

Antes de la clasificación de la Fórmula 1, Franco Colapinto tendrá la última práctica libre en Malasia: hora, TV y todo lo que hay que saber

El inesperado problema que tendrá la Fórmula 1 en Malasia y podría darle un guiño a Colapinto: “Es como un papel de lija”

Google reunió a los clubes del fútbol argentino para capacitarlos en inteligencia artificial

El exótico saque a “lo vóley” de un tenista profesional de 47 años que usa una singular raqueta con doble empuñadura

ENTRETENIMIENTO

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Tierras agotadas, una escuela local y 13 años plantando árboles: así es la reserva de Brian May en Dorset

Karol G lleva “Tropitour” a Miami por dos noches: estos son los horarios y detalles de sus conciertos

Phil Collins revela que su hija Lily lloró al temer que muriera por su adicción al alcohol: “Estaba conectado a una máquina de diálisis y las cosas empezaron a fallar"

Fue dado en adopción y 58 años después descubrió que su padre biológico era una estrella de rock

Murió Brooke Eby, estrella de TikTok que mostró al mundo su vida con ELA