Colombia

Colgas alerta por brecha energética en Colombia y plantea llevar gas sin depender de grandes gasoductos

La empresa inauguró en Tierralta una red de gas natural sintético para cerca de 1.000 usuarios y advirtió que el acceso confiable a energía sigue siendo un reto

La restauración del gasoducto Antonio Ricaurte, esencial para el suministro, requiere una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de dólares y hasta dos años de obras - crédito EFE
Gasoducto - crédito EFE
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Colombia enfrenta un problema de seguridad energética y de acceso desigual a fuentes confiables de energía, según advirtió Colgas durante la puesta en operación de una red de gas natural sintético en Tierralta, Córdoba.

Colombia tiene un problema muy grande de seguridad energética y de brecha energética”, afirmó Luis Felipe Ocampo, gerente de Asuntos Legales y Sostenibilidad de la compañía.

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De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Colgas considera que uno de los principales desafíos del país es garantizar el abastecimiento en territorios alejados de la infraestructura energética tradicional y diseñar soluciones ajustadas a las condiciones de cada región.

La empresa presentó como ejemplo el proyecto de gas natural sintético, GNS, instalado en Tierralta, un municipio que no está conectado al Sistema Nacional de Transporte de gas natural.

“Cada territorio necesita una solución energética ajustada a su realidad. Con el GNS, un municipio puede contar con gas por red sin esperar la llegada de un gasoducto troncal”, explicó Ocampo.

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Primer plano de un quemador de estufa de gas con múltiples llamas azules sobre un fondo negro.
Un quemador de estufa a gas produce llamas azules en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tierralta tendrá red local de gas natural sintético

El sistema funciona mediante una mezcla de propano y aire que se comporta como gas natural y puede distribuirse a través de una red local.

El combustible es transportado desde la planta de Colgas en Cartagena hasta una estación de almacenamiento ubicada en Tierralta. Desde allí, se distribuye mediante tuberías hacia los hogares beneficiados.

La primera fase del proyecto tiene una inversión aproximada de $6.300 millones y busca llegar a cerca de 1.000 usuarios.

Colgas informó que asumirá como beneficio el 50 % del costo de los derechos de conexión y de las redes internas, mientras que el otro 50 % podrá ser financiado hasta por cinco años.

La empresa señaló que esta clase de soluciones permite ampliar la cobertura sin esperar la construcción de grandes gasoductos y puede ser útil para municipios apartados o con dificultades de conexión al sistema nacional.

El contexto social y energético de Córdoba fue uno de los argumentos expuestos para impulsar el proyecto.

Según las cifras citadas en el comunicado de la iniciativa, el 29,05 % de los hogares del departamento se encuentra en condición de pobreza energética, frente a un promedio nacional del 20,6 %.

En Tierralta, la pobreza multidimensional alcanza 63,8 % y llega al 73,7 % en la zona rural dispersa.

gas natural - cocina - GLP
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Colgas plantea combinar infraestructura con apoyo social

La compañía advirtió que ampliar la infraestructura no es suficiente si las familias no tienen capacidad económica para conectarse o pagar el servicio.

Por eso, sostuvo que los proyectos de expansión energética deben estar acompañados por programas sociales, subsidios o mecanismos de financiación que permitan a más hogares acceder al servicio.

Estos proyectos tienen que venir acompañados de programas sociales que, a través de beneficios, permitan a los usuarios acceder a este tipo de energéticos”, indicó la compañía.

En Tierralta, la articulación con la Alcaldía permitió establecer beneficios para los usuarios, un esquema que Colgas considera que podría replicarse en otros municipios dependiendo de sus necesidades.

La empresa anunció que tiene como meta beneficiar a 10.000 usuarios adicionales en diferentes zonas del país, mediante alianzas con gobiernos locales y otros actores.

Otro de los objetivos del proyecto es reducir la dependencia de la leña para cocinar.

Según Colgas, cientos de familias de Tierralta han utilizado este combustible y la nueva red permitirá que los hogares conectados dispongan de gas directamente en sus cocinas durante las 24 horas.

La compañía también relacionó el proyecto con la protección ambiental.

El comunicado citado señala que el Ideam identifica a Tierralta como uno de los núcleos activos de deforestación del país y que la deforestación en el Parque Nacional Natural Paramillo aumentó 25 % durante el segundo trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

Colgas considera que reducir el consumo doméstico de leña puede contribuir a disminuir la presión sobre los ecosistemas de la zona.

La empresa insistió además en que el país necesita inversiones para garantizar la confiabilidad del suministro energético, especialmente ante escenarios como el fenómeno de El Niño y las dificultades de abastecimiento.

Para Colgas, ampliar el acceso a gas y otras fuentes energéticas requiere combinar infraestructura, financiación y soluciones diferenciadas para cada territorio.

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