EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

La agenda de movilizaciones sociales de la Ciudad de México para este 16 de agosto de 2026 incluye una variedad de actividades como marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y religiosos. Entre las demandas principales destacan la defensa de derechos humanos, el apoyo a causas internacionales, la promoción de leyes ciudadanas, la visibilización de problemáticas de género, la protesta contra operativos gubernamentales y la exigencia de justicia social. Las actividades se distribuyen en distintas alcaldías e involucran a colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y grupos culturales, con posibles afectaciones viales y participación de diversos sectores de la sociedad.
Las vialidades de Paseo de la Reforma, Calzada Mahatma Gandhi, Circuito 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Circuito 2da. Sección del Bosque de Chapultepec y Campo Marte presentan afectaciones debido a un evento deportivo.
Conoce la lista de bloqueos que habrá este domingo en la capital
- Marchas
- Amigos del Refugio Franciscano: Caminata por la liberación de animales; 10:00, Auditorio Nacional a Glorieta del Ahuehuete, Miguel Hidalgo/Cuauhtémoc, aforo 120.
- Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”: Mercadita feminista; 09:00, Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, aforo 50.
- Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”: Jornada artística y cultural por el 100 aniversario de Fidel Castro; 11:00, Zócalo, Cuauhtémoc, aforo 150.
- Comerciantes Indígenas Mazahuas: Protesta contra operativo en la Alameda Central; 11:00, Av. Juárez y Dolores, Cuauhtémoc, aforo 40.
- Concentraciones
- Alianza Latinoamérica por Palestina: Actividades artísticas y culturales por el aniversario del Antimonumento; 11:00, Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc, aforo 90.
- Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”: Recolección de firmas por ley de muerte digna; 12:00, Centro Nacional de las Artes y Cineteca Nacional, Coyoacán/Benito Juárez, aforo 40.
- Plataforma 4:20: Jornada cannábica y recolección de firmas; 12:00, varios puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, aforo 45.
- Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Evento “Mystical Vibrations” por espacios seguros para consumidoras de cannabis; 12:00, Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc, aforo 100.
- Ciudadanos Independientes: “Quema de Visas de EE.UU.” en apoyo a político; 14:00, Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc, aforo 30.
- Firmas Palestina MX: Recolecta de firmas para romper relaciones diplomáticas con Israel; 12:00, Monumento al Boxeador, Cuauhtémoc, aforo 20.
- Movimiento de Regeneración Sindical: Mesas de firmas contra el secretario general del SME; durante el día, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez, aforo 30.