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EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

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La agenda de movilizaciones sociales de la Ciudad de México para este 16 de agosto de 2026 incluye una variedad de actividades como marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y religiosos. Entre las demandas principales destacan la defensa de derechos humanos, el apoyo a causas internacionales, la promoción de leyes ciudadanas, la visibilización de problemáticas de género, la protesta contra operativos gubernamentales y la exigencia de justicia social. Las actividades se distribuyen en distintas alcaldías e involucran a colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y grupos culturales, con posibles afectaciones viales y participación de diversos sectores de la sociedad.

13:49 hsHoy

Las vialidades de Paseo de la Reforma, Calzada Mahatma Gandhi, Circuito 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Circuito 2da. Sección del Bosque de Chapultepec y Campo Marte presentan afectaciones debido a un evento deportivo.

12:55 hsHoy

Conoce la lista de bloqueos que habrá este domingo en la capital

  • Marchas
    • Amigos del Refugio Franciscano: Caminata por la liberación de animales; 10:00, Auditorio Nacional a Glorieta del Ahuehuete, Miguel Hidalgo/Cuauhtémoc, aforo 120.
    • Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”: Mercadita feminista; 09:00, Plaza San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, aforo 50.
    • Colectivo Solidaridad Militante “Va por Cuba”: Jornada artística y cultural por el 100 aniversario de Fidel Castro; 11:00, Zócalo, Cuauhtémoc, aforo 150.
    • Comerciantes Indígenas Mazahuas: Protesta contra operativo en la Alameda Central; 11:00, Av. Juárez y Dolores, Cuauhtémoc, aforo 40.
  • Concentraciones
    • Alianza Latinoamérica por Palestina: Actividades artísticas y culturales por el aniversario del Antimonumento; 11:00, Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc, aforo 90.
    • Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”: Recolección de firmas por ley de muerte digna; 12:00, Centro Nacional de las Artes y Cineteca Nacional, Coyoacán/Benito Juárez, aforo 40.
    • Plataforma 4:20: Jornada cannábica y recolección de firmas; 12:00, varios puntos de Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, aforo 45.
    • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: Evento “Mystical Vibrations” por espacios seguros para consumidoras de cannabis; 12:00, Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc, aforo 100.
    • Ciudadanos Independientes: “Quema de Visas de EE.UU.” en apoyo a político; 14:00, Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc, aforo 30.
    • Firmas Palestina MX: Recolecta de firmas para romper relaciones diplomáticas con Israel; 12:00, Monumento al Boxeador, Cuauhtémoc, aforo 20.
    • Movimiento de Regeneración Sindical: Mesas de firmas contra el secretario general del SME; durante el día, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez, aforo 30.

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