EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 16 de agosto: continúa avance de ciclistas en Av. de los Insurgentes

La agenda de movilizaciones sociales de la Ciudad de México para este 16 de agosto de 2026 incluye una variedad de actividades como marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales, deportivos y religiosos. Entre las demandas principales destacan la defensa de derechos humanos, el apoyo a causas internacionales, la promoción de leyes ciudadanas, la visibilización de problemáticas de género, la protesta contra operativos gubernamentales y la exigencia de justicia social. Las actividades se distribuyen en distintas alcaldías e involucran a colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y grupos culturales, con posibles afectaciones viales y participación de diversos sectores de la sociedad.