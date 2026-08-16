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Menores de 2 años ya usan Internet: estudio alerta impacto en el lenguaje infantil

La investigación en 19 naciones apunta que menores de cuatro años rebasan el límite sugerido y promedian más de una hora diaria frente a pantallas

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El 85.4% de los niños de 6 a 14 años en México ya son usuarios de Internet, de acuerdo con la edición 2025 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra se dispara hasta 97.6% entre los jóvenes de 15 a 24 años, y ambos porcentajes mantienen una tendencia al alza desde 2015.

Según datos de la Endutih 2024, los niños de 6 a 11 años pasan en promedio 2.6 horas al día conectados, frente a una media general de 4.4 horas para todos los grupos de edad. Ese tiempo aumenta a 4.5 horas entre los adolescentes de 12 a 17 años y llega a 5.7 horas en el grupo de 18 a 24.

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niños infantes juegan con una tablet (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los datos de 2024 indican que el promedio sube a 5.7 horas en el grupo de 18 a 24 años, mientras que en la niñez de 6 a 11 se ubica en 2.6(Imagen Ilustrativa Infobae)

Infancias convertidas en datos, advierten especialistas

Para Juan Manuel Rendón, profesor-investigador y ex director de la Benemérita Escuela Normal de Maestros (BENM), el fenómeno plantea la necesidad de abrir un debate social sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial y su impacto en la niñez y la adolescencia.

El también académico Óscar Cortés señaló que cualquier intento de regulación en México —como el que actualmente se discute— requeriría ir acompañado de un componente pedagógico para ser efectivo, y planteó a la escuela como el espacio idóneo para abordar el tema a fondo.

En ese sentido, los docentes Francisco Bravo y Enrique Enriquez, con más de 38 años de servicio, coincidieron en que si bien la escuela debe participar en esta reflexión, es la familia la primera responsable de decidir cuándo y cómo acceden los menores a las pantallas.

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Pantallas desde edades cada vez más tempranas

Un estudio publicado en la revista PLOS ONE, elaborado por los investigadores Lucas G. Gago-Galvagno y Ángel M. Elgier, encontró que ningún país de América Latina cumple con la recomendación de mantener a los menores de dos años alejados de dispositivos como televisores inteligentes, tabletas y celulares.

De acuerdo con el análisis —realizado en 19 países de la región con distintos niveles socioeconómicos—, los menores de cuatro años superan el tiempo de pantalla recomendado, con un promedio de más de una hora diaria frente al televisor. Entre las causas identificadas está la ausencia de programas educativos públicos enfocados en el uso de pantallas durante los primeros años de vida, un fenómeno que se acentuó tras la pandemia de covid-19.

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La investigación en 19 naciones apunta que menores de cuatro años rebasan el límite sugerido y promedian más de una hora diaria frente al televisor, con factores que se agudizan tras la pandemia

Comunicación, entretenimiento y un debate pendiente

La Endutih también documenta que 9 de cada 10 usuarios de Internet en México lo emplean para comunicarse y acceder a redes sociales, mientras que 89% lo destina a entretenimiento, principalmente contenido audiovisual de corta duración.

El especialista en educación y tecnologías digitales, Mauro Jarquín Ramírez, planteó que el debate sobre regulación no debería limitarse a prohibir o no el uso de celulares, sino extenderse a la cultura tecnológica que se desarrolla en los centros escolares, impulsada —dijo— más por intereses comerciales que por deliberación pública o consenso de expertos.

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