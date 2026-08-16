Políticos reaccionaron al ataque con drones que dejó un soldado muerto y cinco heridos en Norte de Santander: “No habrá impunidad”

Políticos se pronunciaron por ataque con explosivos del ELN en Ábrego, Norte de Santander - crédito Enrique_GomezM/X - Colprensa - @honohenriquez/X

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En el noreste de Colombia, en el municipio de Ábrego, ubicado en el departamento de Norte de Santander, se registró el 15 de agosto de 2026 un ataque con drones explosivos atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las autoridades confirmaron que la ofensiva dejó como resultado un soldado muerto y cinco militares heridos, lo que evidencia el avance de tácticas no convencionales por parte de los grupos armados ilegales en esa zona fronteriza.

El Ejército Nacional informó que el incidente ocurrió mientras una unidad militar desarrollaba labores de protección y resguardo para los habitantes de la región.

Los perpetradores lanzaron más de nueve artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas, lo que ocasionó la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo y causó lesiones a otros cinco uniformados, quienes permanecen bajo atención médica especializada.

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Así se vio el ataque contra el Ejército en el departamento - crédito @jhonjacome/X

La explosión provocó severos daños materiales, entre ellos la afectación de un vehículo blindado perteneciente a las tropas que realizaban patrullajes en el área.

El despliegue de drones cargados de explosivos representa un desafío creciente para la seguridad nacional, pues incrementa la vulnerabilidad de las fuerzas armadas y de la población civil en corredores estratégicos del noreste colombiano.

El Ejército Nacional aseguró que, tras la ofensiva, se reforzó el esquema de seguridad en todo el municipio de Ábrego. Se desplegaron capacidades de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el objetivo de asegurar la zona, proteger a la población e impedir nuevas acciones violentas.

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Esto dijeron los políticos al ataque en Ábrego, Norte de Santander

“El ataque terrorista perpetrado por el ELN con drones cargados con explosivos en Norte de Santander no quedará impune”, publicó en X el senador Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional. Añadió: “A quienes cometieron este crimen los perseguiremos, los capturaremos y responderán ante la justicia. No habrá refugio ni impunidad para quienes asesinan a nuestros soldados y amenazan a los colombianos”.

Enrique Gómez advierte que no habrá impunidad por atentado del ELN en Norte de Santander - crédito @Enrique_GomezM/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su solidaridad en X con los militares afectados por la violencia, transmitiendo: “Toda la solidaridad con los héroes de la Patria que recuperarán la seguridad de todos los colombianos”.

Álvaro Uribe envía mensaje de apoyo a soldados víctimas de la violencia en Norte de Santander - crédito @AlvaroUribeVel/X

Por su parte, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila lamentó la muerte del soldado, a quien describió como “héroe de la patria”.

En su publicación, Dávila destacó: “El soldado profesional Neiver Madera Ricardo fue asesinado por el ELN en Ábrego, Norte de Santander, en un ataque terrorista con drones. Otros cinco héroes de la patria están heridos”.

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Vicky Dávila condena asesinato de soldado en Ábrego y llama “héroes” a los militares afectados - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, también se pronunció en sus redes sociales: “Condeno enérgicamente un nuevo ataque con drones perpetrado contra nuestros soldados en Ábrego, Norte de Santander, el cual ha causado la muerte del Soldado Profesional Neiver Madera Ricardo y provocó heridas a 5 integrantes de la fuerza pública. Expreso mi más sentida solidaridad a la familia del héroe caído y a los soldados heridos. Reitero nuestro firme e inquebrantable apoyo a las Fuerzas Armadas”.

Honorio Henríquez condena ataque con drones en Ábrego y respalda a las Fuerzas Armadas - crédito @honohenriquez/X

La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, manifestó su rechazo al ataque: “Rechazo contundentemente el asesinato del soldado profesional Neiver Madera Ricardo en Ábrego, Norte de Santander, y el ataque que dejó seis militares heridos. En las últimas semanas han aumentado los ataques y las muertes de soldados y policías. Mi solidaridad con sus familias y con todos los uniformados que hoy están expuestos ante esta guerra”.

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Amaranta Hank rechaza asesinato de soldado y alerta sobre aumento de ataques a la fuerza pública - crédito @aleomanao/X

De acuerdo con los comunicados del Ejército Nacional, la utilización de drones explosivos por parte del ELN constituye una amenaza creciente y obliga a las autoridades a fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta en regiones fronterizas.

Las operaciones de patrullaje y resguardo en el departamento de Norte de Santander continuarán, con el respaldo de fuerzas terrestres y aéreas, en un esfuerzo por neutralizar los riesgos y proteger a la población civil.

Las investigaciones sobre este ataque se mantienen abiertas, mientras los organismos de inteligencia intentan identificar a los responsables materiales y logísticos del atentado.