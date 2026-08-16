Cadena perpetua sin libertad condicional en Reino Unido: el caso de Simon Levy que reavivó una lista temida

Las víctimas fatales fueron Carmenza Valencia-Trujillo, de 53 años, y Sheryl Wilkins, de 39 (Policía metropolitana)

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Simon Levy fue condenado a cadena perpetua sin opción a libertad condicional, lo que hizo que integrara la lista de los delincuentes más conocidos del Reino Unido. El hombre, de 40 años, fue encontrado culpable del asesinato de dos mujeres y de la violación de una tercera tras haber sido liberado, lo que le permitió cometer estos crímenes.

De acuerdo con Daily Mirror, un jurado lo declaró culpable la semana pasada por los crímenes de Carmenza Valencia-Trujillo, de 53 años, y Sheryl Wilkins, de 39.

La primera era abuela y la segunda madre de cuatro hijos. Los crímenes ocurrieron en 2025, en marzo y agosto, en un contexto en el que la conducta del agresor había escalado desde ataques sexuales en el metro de Londres hasta causar la muerte.

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Una de las condenas más severas del sistema británico

Wayne Couzens, responsable de la muerte de Sarah Everard, nunca saldrá de prisión (AFP)

La cadena perpetua es la pena más severa prevista por el sistema penal británico. Actualmente, alrededor de 70 condenados cumplen este tipo de sentencia, algunos de ellos en hospitales de alta seguridad. La liberación solo puede contemplarse en circunstancias humanitarias excepcionales.

La lista de condenados a prisión perpetua en el Reino Unido incluye a Lucy Letby, Wayne Couzens, David Fuller y Ali Harbi Ali por crímenes de alto impacto (Policía de Cheshire vía AP)

El artículo sitúa a Simon Levy dentro de una lista que incluye nombres ampliamente conocidos en la crónica criminal británica. Entre ellos figuran Lucy Letby, condenada por el homicidio de siete bebés; Wayne Couzens, responsable de la muerte de Sarah Everard; David Fuller, sentenciado por dos crímenes y por abusar sexualmente de más de 100 cadáveres femeninos; y Ali Harbi Ali, penado por matar al diputado Sir David Amess.

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La condena a David Fuller incluyó los 2 crímenes y los abusos sexuales cometidos contra más de 100 cadáveres femeninos (policía de Kent, en el Reino Unido (AP))

Actualmente, Levi Bellfield, responsable del crimen de Milly Dowler, se encuentra cumpliendo dos condenas de por vida. Una de ellas corresponde por quitarle la vida a Dowler, mientras que la otra es por haber asesinado a Marsha McDonnell y Amelie Delagrange, y por el intento de homicidio de Kate Sheedy.

Levi Bellfield cumple dos condenas de por vida por el crimen de Milly Dowler y por los asesinatos de Marsha McDonnell y Amelie Delagrange, además del intento de homicidio de Kate Sheedy (PA)

Dentro de esa lista figuran el asesino en serie Stephen Port; Thomas Mair, condenado por el asesinato de la diputada Jo Cox; Mark Bridger, responsable de la muerte de April Jones, de 5 años; y Khairi Saadallah, autor del ataque terrorista perpetrado en la ciudad inglesa de Reading, en el que murieron tres hombres.

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Entre los casos recientes de cadena perpetua figuran David Taylor, Jamie Varley, Sharaz Ali y Shaine March por asesinatos cometidos en distintos contextos en el Reino Unido (PA)

Casos recientes incorporados a la lista

La nómina de presos creció en el último tiempo. David Taylor recibió esa condena por asesinar a Kyle Bevan en la prisión de Wakefield mientras esperaba juicio por otro homicidio, el de Alisha Apostoloff-Boyarin, de 24 años, así como por haber intentado matar a un detective en una sala de entrevistas de la cárcel.

Jamie Varley recibió una pena de este tipo en junio por el asesinato y abuso sexual de su hijo adoptivo, Preston Davey, de 13 meses. En marzo, Sharaz Ali fue declarado culpable por matar a la hermana de su expareja, a dos sobrinas y a un sobrino al incendiar una vivienda en Bradford en 2024.

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Otro de los casos es el de Shaine March, cuya condena inicial de 42 años fue anulada después de que jueces del Tribunal de Apelación consideraran que había sido “indebidamente indulgente”.

La revisión judicial dispuso que Shaine March pasara a cumplir cadena perpetua (PA)

A partir de esa revisión, March pasó a cumplir cadena perpetua por el asesinato de su novia mientras se encontraba en libertad condicional por un homicidio previo.

Mujeres condenadas y antecedentes históricos

Solo cuatro mujeres recibieron cadena perpetua, entre ellas Lucy Letby, Rose West, Joanna Dennehy y Myra Hindley (PA)

La nota subraya que solo cuatro mujeres recibieron cadena perpetua. En esa lista aparecen Lucy Letby, Rose West, Joanna Dennehy y Myra Hindley, que murió en 2002 y había sido pareja de Ian Brady en los asesinatos de Moors.

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Letby fue sentenciada en agosto de 2023, en donde el juez describió sus actos como “una campaña cruel, calculada y cínica” de ataques mortales hacia bebés en el hospital donde trabajaba como enfermera.

Ese mismo castigo lo habían recibido antes de su muerte Ian Brady, Peter Sutcliffe —conocido como el Destripador de Yorkshire— y el doctor Harold Shipman, señalado como uno de los asesinos seriales más prolíficos de Gran Bretaña.

En el pasado, este tipo de sanción podía ser fijada por los ministros del Interior, aunque ahora la decisión corresponde a los jueces.

Louis De Zoysa mató a Matt Ratana en una celda policial en 2020, cuando estaba esposado (Policía Metropolitana SWNS)

La enumeración incluye además a Louis De Zoysa, condenado en julio de 2023 por matar a tiros al sargento Matt Ratana dentro de una celda policial mientras estaba esposado, y a Damien Bendall, sentenciado en diciembre de 2022 por asesinar a su pareja, Terri Harris, de 35 años; a los hijos de ella, Lacey Bennett, de 11, y John Paul Bennett, de 13; y a Connie Gent, amiga de la menor, también de 11 años.

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Cambios legales y límites de aplicación

La legislación británica amplió el uso de estas penas a partir de la Ley de Policía, Delincuencia, Condenas y Tribunales, que entró en vigor en 2023. Esa reforma extendió la posibilidad de imponer perpetua a los casos de asesinato premeditado de un menor.

La legislación británica amplió en 2023 el uso de la cadena perpetua para asesinatos premeditados de menores y para autores de 18 a 20 años en casos excepcionales (Policía de West YorkshirePA Wire )

La normativa también habilitó a los jueces a aplicar esta pena máxima a personas de entre 18 y 20 años en casos excepcionales, incluidos actos terroristas con grandes pérdidas de vidas. Aun así, la sanción sigue limitada legalmente según la edad del autor.

Por esa razón, Hashem Abedi fue sentenciado por conspirar con su hermano Salman Abedi en el atentado de Manchester Arena de 2017, evitó una prisión de por vida porque tenía 21 al momento de los hechos.

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En el caso de Axel Rudakubana, condenado por el asesinato de tres niñas en Southport durante una clase de baile, la ley impidió imponerle esa pena porque cometió los crímenes 9 días antes de cumplir 18. Tras alcanzar la mayoría de edad, recibió en enero del año pasado una pena con un mínimo de 52 años de prisión.