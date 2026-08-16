Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Jared Kushner se reunió con el presidente egipcio para impulsar el plan de paz de Estados Unidos en Gaza

El enviado especial y yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro con el mandatario local, Al Sisi

Abdel Fattah al-Sisi recibió a Jared Kushner en Egipto
Abdel Fattah al-Sisi recibió a Jared Kushner en Egipto
Guardar

Jared Kushner sostuvo este domingo una reunión con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, en la ciudad mediterránea de El-Alamein, para abordar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza y el avance del plan de paz estadounidense. Según el portavoz presidencial Mohamed El-Shennawy, ambas partes coincidieron en la necesidad de que todos los actores “cumplan sus obligaciones bajo el acuerdo de alto el fuego” alcanzado para el enclave palestino.

La visita del enviado especial y yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump se produce en un contexto de tensiones renovadas sobre el futuro de Gaza y el cumplimiento de la hoja de ruta planteada por Washington, que contempla el desarme del grupo terrorista Hamas y la retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio.

PUBLICIDAD

La iniciativa enfrenta el rechazo explícito del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien el fin de semana pasado declaró que “Israel rechaza el documento de 15 puntos”.

Paralelamente al encuentro entre Estados Unidos y Egipto, una delegación de Hamas mantuvo conversaciones en El Cairo con el jefe de la Inteligencia egipcia, el mayor general Hasán Rashad, para denunciar “violaciones diarias” al alto el fuego por parte de Israel y reclamar el cumplimiento de los acuerdos de octubre de 2025, alcanzados en Sharm el Sheij. Según un comunicado difundido por el diario Filastin, el jefe negociador de la organización terrorista palestino, Jalil al Haya, abordó junto a las autoridades egipcias la situación en Cisjordania y Gaza, y calificó de “desprecio” la actitud israelí hacia los compromisos asumidos.

PUBLICIDAD

El plan impulsado por Trump incluye la entrega de armas por parte de Hamas a una autoridad palestina de transición, así como la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización aprobada por Israel para supervisar la seguridad en la Franja. El diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza, confirmó que las autoridades israelíes dieron “luz verde” al despliegue de esta misión de paz impulsada por Washington.

El jefe negociador de la organización terrorista Hamas, Jalil al Haya, abordó junto a las autoridades egipcias la situación en Cisjordania y Gaza (REUTERS/Mohammed Salem)
El jefe negociador de la organización terrorista Hamas, Jalil al Haya, abordó junto a las autoridades egipcias la situación en Cisjordania y Gaza (REUTERS/Mohammed Salem)

Netanyahu insistió en que “las fuerzas israelíes no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamas esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”. La postura de Israel marca un nuevo desacuerdo entre los ejecutivos de Tel Aviv y Washington, aunque el propio Netanyahu calificó a Trump como “su mayor amigo en la Casa Blanca” y subrayó que ambos gobiernos mantienen conversaciones abiertas sobre el futuro de Gaza.

El presidente Trump abordó públicamente el tema desde el Despacho Oval, asegurando que su relación con Netanyahu es “muy buena”, pese a las diferencias por el plan de paz. “La relación es muy buena”, afirmó el mandatario al ser consultado por la prensa.

El representante de la Junta de Paz para Gaza, Mladenov, calificó el acuerdo de alto el fuego como “la única vía a seguir” para evitar una escalada similar a la registrada el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas tras la brutal masacre del grupo terrorista en territorio israelí.

Por su parte, el integrante del buró político de Hamas, Basem Naim, instó a Estados Unidos a ejercer presión sobre el ejecutivo israelí para garantizar la aplicación del acuerdo y evitar retrasos derivados de la coyuntura política interna. “Estados Unidos debería presionar a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, declaró a AFP.

Trump dijo que mantiene una "buena relación" con Netanyahu, pese a su rechazo al plan de paz de EEUU para Gaza (AP Foto/Alex Brandon)
Trump dijo que mantiene una "buena relación" con Netanyahu, pese a su rechazo al plan de paz de EEUU para Gaza (AP Foto/Alex Brandon)

La hoja de ruta estadounidense supone la última etapa de un proceso de alto el fuego anunciado en octubre, que redujo la intensidad de las operaciones militares israelíes sin detener completamente los ataques. El texto contempla la transferencia de la administración de Gaza a una nueva autoridad palestina durante un periodo de transición.

La mediación de Egipto y la participación directa de Estados Unidos buscan consolidar el cese de hostilidades y sentar las bases para la reconstrucción del enclave, aunque la persistencia de desacuerdos políticos entre Israel y Hamas mantiene en vilo la viabilidad del plan.

Temas Relacionados

Franja de GazaEgiptoHamasTrumpJared KushnerPlan de Paz para GazaIsraelGuerra en Medio OrienteAbdel Fattah al-Sisi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión entre Irán y Qatar: Teherán acusó a Doha de bloquear la investigación sobre sus tres pilotos presuntamente capturados

El régimen persa denuncia demoras para autorizar una misión de expertos en el terreno y reclama la liberación de los pilotos. Las autoridades qataríes, no obstante, niegan tener retenidos a los aviadores

Tensión entre Irán y Qatar: Teherán acusó a Doha de bloquear la investigación sobre sus tres pilotos presuntamente capturados

Veronika Sentsov-Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania: “Hay latinoamericanos víctimas de trata de personas combatiendo para Rusia”

La experta en derechos humanos describió a Infobae cómo Moscú recluta combatientes engañados bajo falsas promesas laborales, repasó los crímenes de guerra rusos —de los “safaris humanos” con drones a los misiles norcoreanos— que su organización documenta y rechazó cualquier amnistía para quienes los cometieron

Veronika Sentsov-Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania: “Hay latinoamericanos víctimas de trata de personas combatiendo para Rusia”

Tensión en Yemen: los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en Marib

La ofensiva alcanzó sectores con alta concentración de familias que huyeron del conflicto y viven en la ciudad y sus alrededores. El Gobierno reconocido internacionalmente advirtió que la escalada amenaza la vida de la población yemení

Tensión en Yemen: los rebeldes hutíes lanzaron un nuevo ataque con misiles y drones contra zonas residenciales en Marib

Siria arrestó al excomandante de Bashar al-Assad que huyó de Austria tras ser acusado de colaborar con el régimen

Musab Abu Rakba tenía una orden de búsqueda y captura emitida por el Tribunal Penal de Viena, que lo condenó a ocho años por su implicación en delitos de tortura y abusos contra detenidos en la provincia de Raqqa entre 2011 y 2013

Siria arrestó al excomandante de Bashar al-Assad que huyó de Austria tras ser acusado de colaborar con el régimen

Filipinas pidió explicaciones al régimen chino tras la detención de un centenar de sus ciudadanos

El titular del Ministerio de Defensa, Gilberto Teodoro Jr., reclamó respuestas a Beijing por la retención de alrededor de cien personas presuntamente en situación irregular dentro del gigante asiático

Filipinas pidió explicaciones al régimen chino tras la detención de un centenar de sus ciudadanos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo sin vestido y en el salón de su casa: “Castillos tenemos al alcance de la mano, algo íntimo es más inusual”

Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo sin vestido y en el salón de su casa: “Castillos tenemos al alcance de la mano, algo íntimo es más inusual”

Temblor hoy 16 de agosto en México: se registra sismo de magnitud 4.0 en la costa de Puerto Escondido, Oaxaca

¿Subió el gas LP? Consulta los precios del 16 al 22 de agosto de 2026

Retiro de visas: la nueva herramienta de presión de Trump contra políticos mexicanos

Checo Pérez reflexiona sobre su carrera en la F1 y comparte lo que vivió para competir en el máximo nivel

DEPORTES

El gracioso momento que vivió Nicolás Tagliafico y su pareja Caro Calvagni con cerdos salvajes en sus vacaciones: “¡Me mordió!”

El gracioso momento que vivió Nicolás Tagliafico y su pareja Caro Calvagni con cerdos salvajes en sus vacaciones: “¡Me mordió!”

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Codazos y golpes en la cara: el impactante nocaut del argentino Esteban Ribovics a una leyenda de la UFC

El informe que reveló las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el regreso de la F1

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura: la agenda con los partidos de la jornada

ENTRETENIMIENTO

Lisa Kudrow y Mira Sorvino revelan el mayor temor que enfrentaron en su regreso como Romy y Michele

Lisa Kudrow y Mira Sorvino revelan el mayor temor que enfrentaron en su regreso como Romy y Michele

La historia real detrás de “No se desea buena suerte”, la nueva película de Sunny Sandler en Netflix

Selena Gomez responde a demanda por fraude y pedirá que sea desestimada: “Las acusaciones son infundadas”

Los guionistas de “Spider-Man: Un nuevo día” hablaron sobre la violencia de Jean Grey y su futuro en los X-Men

Nick Reiner queda sin acceso al fideicomiso familiar mientras enfrenta cargos por el asesinato de sus padres