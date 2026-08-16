Primeros auxilios para perros y gatos: qué hacer si se atragantan

Los objetos pequeños pueden convertirse en un riesgo letal para perros y gatos en cuestión de segundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una pelota de goma, una golosina o incluso un simple trozo de comida pueden convertirse en una amenaza silenciosa para cualquier animal. La escena suele ocurrir en segundos: un perro o gato comienza a mostrar signos de angustia, busca aire con desesperación y, en muchos casos, su vida depende de que su tutor actúe con rapidez.

Los veterinarios advierten que la asfixia por cuerpos extraños es una de las emergencias más alarmantes y requiere una reacción inmediata y coordinada.

Cómo identificar una emergencia por asfixia en perros y gatos

El primer paso para salvar la vida de un perro o gato es reconocer las señales de asfixia. De acuerdo con la doctora Christine Rutter, profesora asociada clínica en el Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, los episodios de asfixia pueden confundirse fácilmente con otros problemas respiratorios.

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“Puede parecer tos, arcadas, estornudos inversos o regurgitación”, explicó la especialista. Sin embargo, la diferencia radica en la intensidad del cuadro y en la presencia de síntomas como inquietud, dificultad evidente para respirar, sonidos respiratorios anormales o ausencia total de ellos, intentos de usar las patas para retirarse algo de la boca y coloración azulada en las mucosas.

La asfixia por cuerpos extraños es una de las emergencias veterinarias más graves en animales domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En situaciones de obstrucción completa, el silencio es una señal de alarma: no hay ruido alguno al respirar. Este dato puede ser decisivo para distinguir un caso crítico.

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Riesgos más frecuentes y prevención de accidentes

Los juguetes pequeños, golosinas duras y fragmentos de huesos figuran entre los riesgos más habituales para perros y gatos. El riesgo aumenta durante el juego, la alimentación y las actividades domésticas cotidianas. Los veterinarios del Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences insisten en la importancia de supervisar estos momentos y seleccionar cuidadosamente los objetos y alimentos a los que las mascotas tienen acceso.

“La asfixia puede deberse a cualquier material extraño en las vías respiratorias”, detalló Rutter. Este tipo de emergencias puede presentarse en cualquier entorno y en animales de todas las edades.

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Reconocer los signos de asfixia es clave para actuar a tiempo y salvar la vida de una mascota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos clave para actuar ante una asfixia

La reacción inmediata y segura es fundamental. Ante la sospecha de asfixia, la prioridad es mantener la calma y tratar de tranquilizar al animal. Si el animal lo permite y sin exponerse a mordeduras, se debe abrir suavemente la boca para buscar y extraer el objeto extraño visible. La American Veterinary Medical Association (AVMA) recomienda extremar las precauciones, ya que cualquier intento puede desencadenar una mordida involuntaria debido al pánico del animal.

En perros medianos o grandes, existe la técnica J-Stroke (también llamada Extracción Externa o XXT), que consiste en colocar al animal boca arriba, extender el cuello y empujar el objeto hacia afuera con los pulgares siguiendo un movimiento en “J”. Este método no es adecuado para gatos ni perros pequeños por su anatomía más delicada.

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Rutter sugiere consultar videos demostrativos de fuentes confiables antes de intentar estas maniobras. “Los tutores deben tener mucho cuidado si intentan introducir la mano en la garganta de cualquier mascota”, advirtió la especialista, quien también recordó que un error puede llevar tanto al veterinario como al tutor a urgencias médicas.

El silencio total al respirar puede indicar una obstrucción completa de las vías aéreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Maniobras adicionales y cuándo buscar ayuda profesional

Las maniobras de Heimlich para mascotas no cuentan con la misma validación científica que en humanos, aunque pueden intentarse brevemente si las técnicas anteriores no funcionan. Si el animal se encuentra inconsciente o colapsado, se debe iniciar reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se prepara el traslado urgente al veterinario. La RECOVER Initiative ofrece recursos de formación en RCP veterinaria, avalados por la comunidad científica.

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“La RCP solo puede generar como máximo el 30% del gasto cardíaco normal”, explicó Rutter. “Si se realiza de forma incorrecta, la probabilidad de éxito disminuye considerablemente”.

Durante todo el proceso, no se debe ofrecer agua ni alimento a un animal que esté asfixiado, ya que existe riesgo de aspiración y complicaciones pulmonares.

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La prevención y la preparación resultan esenciales. Aprender técnicas de primeros auxilios veterinarios puede marcar la diferencia en una emergencia. Tanto la AVMA como los veterinarios de confianza pueden brindar información y capacitación específica para dueños y cuidadores de mascotas.

“Es mejor correr al veterinario por una falsa alarma que enfrentar una crisis en casa”, concluyó Rutter en el informe. Acudir con rapidez a la consulta veterinaria puede salvar vidas y evitar desenlaces trágicos.

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