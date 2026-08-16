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Jhonny Rivera compartió cómo vivió el terremoto en su casa de Pereira, pero sus fans notaron algo particular: “Los agarró en pleno mañanero”

El video más que preocupación, generó risa entre sus seguidores que no perdieron la oportunidad de hacer chistes

Un video doméstico grabado por el cantante Jhonny Rivera durante el terremoto de 7,4 que sacudió Pereira el lunes 10 de agosto, muestra la reacción espontánea de su familia y su empleada al momento del sismo, convirtiéndose en uno de los registros más comentados y compartidos tras la emergencia - crédito Jhonnyrivera / Instagram

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La mañana del lunes 10 de agosto, un terremoto de 7,4 sacudió Colombia, dejó a cientos de familias con pérdidas materiales. En medio del caos, Jhonny Rivera y su esposa Jenny López vivieron el sismo en su propia casa, registrando el momento en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes captadas mostraron cómo la empleada de servicio barría junto a la piscina cuando la tierra comenzó a moverse. Al darse cuenta, exclamó: “Ay Dios mío, está temblando”. Con la escoba y el recogedor aún en las manos, corrió hacia la sala y llamó a Jenny. En ese instante, el cantante apareció en el pasillo apenas cubierto por una toalla, mientras Jenny vestía una bata.

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La reacción inmediata fue buscar la salida. Jenny pidió a todos que corrieran hacia la calle, aunque ella misma se quedó en el césped, cerca de la piscina. El video, que mostró la tensión y el desconcierto del momento, fue compartido por Rivera en sus redes bajo el mensaje: “Nuestra reacción ante el terremoto… @jennylopez_oficial. Creo que nadie está preparado para vivir algo así. Hoy solo podemos darle gracias a Dios por permitirnos estar bien y, sobre todo, por darnos la oportunidad de seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Colombia nos necesita unidos, fuertes y con el corazón dispuesto. ¡Vamos a levantarnos juntos!”.

Jhonny Rivera y su esposa Jenny López, sorprendidos por el terremoto en Pereira, reaccionan junto a su empleada en el video que recorrió redes sociales tras la emergencia - crédito Jhonnyrivera / Instagram
Jhonny Rivera y su esposa Jenny López, sorprendidos por el terremoto en Pereira, reaccionan junto a su empleada en el video que recorrió redes sociales tras la emergencia - crédito Jhonnyrivera / Instagram

El impacto viral del video y la reacción del público

Lejos de generar solo preocupación, la escena registrada por la cámara doméstica desató una ola de comentarios en tono humorístico. En las redes sociales abundaron mensajes como: “Primer video del terremoto que me causa tanta risa (lo siento)”, “Jenny dijo la salvación es individual” o “La trabajadora del mes, fiel a su escobita”. Otro usuario escribió: “Los agarró en pleno mañanero. Gracias a Dios están bien”.

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Este fragmento audiovisual se convirtió en el objeto de chistes debido a que la mayoría de los usuarios asumieron que Rivera y su esposa estaban sosteniendo relaciones íntimas justo en el momento del sismo.

Jhonny Rivera y Jenny López: ayuda social tras la emergencia

Finalizado el susto inicial, Jhonny Rivera y Jenny López enfocaron su energía en apoyar a los damnificados. El cantante, pese a sufrir daños materiales en su vivienda, puso a disposición su Hotel La Rivera, ubicado en la calle 20 #3-58 del centro de Pereira, como albergue y punto de recepción de insumos y de hospedaje para los rescatistas.

El intérprete, que también sufrió daños materiales, transformó el Hotel La Rivera en albergue y lugar de recepción de insumos, mientras coordina apoyos con Jenny López para los sectores más urgentes - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Rivera relató que, tras recorrer sectores afectados, quedó “impactado por el panorama” y confirmó que la tragedia golpeó a su propia familia: dos de sus sobrinos perdieron tanto su vivienda como su negocio por el colapso de la estructura.

En su recorrido por puntos de acopio, el artista notó una carencia inesperada: “Hay muchas necesidades, me sorprendí de que no hay cosas desechables, entonces, ¿llega la comida, pero cómo se sirve?”, cuestionó Rivera en su cuenta de Instagram, evidenciando la urgencia de donaciones específicas para facilitar la atención básica de los afectados.

Rescatistas y solidaridad: el hotel como refugio

A las pocas horas de la catástrofe, Rivera informó a sus seguidores que el hotel ya recibía rescatistas provenientes de diferentes ciudades del país. “Tengo el honor de tener aquí en el hotel a estos verdaderos héroes que vinieron desde Bogotá; son los rescatistas que ayer hicieron una labor maravillosa. Acaban de venir a tanquear, almuercito y a seguir con la labor”, compartió el cantante en sus historias de Instagram.

El cantante Jhonny Rivera mostró los daños en su casa de Pereira tras el sismo - crédito @jhonnyrivera/IG
El cantante Jhonny Rivera mostró los daños en su casa de Pereira tras el sismo - crédito @jhonnyrivera/IG

Además de ofrecer alojamiento y gestionar insumos para las familias damnificadas, Jhonny Rivera habilitó un código QR para recibir donaciones monetarias, comprometiéndose a destinar lo recaudado a quienes realmente lo necesiten. “Gracias por su ayuda. Les aseguro que quedará en las personas realmente necesitadas”, aseguró, invitando a la comunidad a sumarse al esfuerzo.

Advertencia sobre estafas con el código QR

Pese al clima de solidaridad, Rivera denunció en sus redes sociales un intento de fraude relacionado con las donaciones. “Qué increíble que alguien cogió la imagen mía, la publicidad que yo hice, la subieron a una cuenta y cambiaron el código QR (...) están recogiendo plata con otro Nequi que no es el mío”, advirtió el artista.

El enlace y el código QR correctos, recalcó Rivera, solo se encuentran en sus historias de Instagram oficiales, para garantizar que la ayuda llegue a quienes la necesitan y no caiga en manos ajenas.

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