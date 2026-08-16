Irán ofreció 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses y llamó a EEUU a abandonar Medio Oriente

El Ejército de Irán anunció una recompensa de 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses. (Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

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El ejército de Irán anunció este domingo que ofrece una recompensa equivalente a 30.000 dólares por matar o capturar a soldados estadounidenses, con el monto duplicado si la acción es llevada a cabo por una mujer.

El jefe del Ejército, Amir Hatami, dijo que el plan fue elaborado tras un “gran número de solicitudes” para participar, según la agencia estatal IRNA.

No se ha registrado un despliegue conocido de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán durante la guerra en Medio Oriente, con la excepción de una misión de rescate en abril para recuperar a un aviador estadounidense derribado.

Hatami no dio detalles sobre dónde o cuándo se espera que ocurra la muerte o captura de soldados estadounidenses.

“Cualquiera que mate o capture y entregue a personal militar estadounidense invasor recibirá una recompensa equivalente a 30.000 dólares o 5.000 millones de tomanes por parte del Ejército de la República Islámica de Irán”, dijo Hatami, utilizando una unidad informal equivalente a 10.000 riales iraníes.

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“Las valientes mujeres iraníes que lleven a cabo una acción de este tipo recibirán el doble de la recompensa”, agregó.

Un nuevo llamado a que EEUU abandone la región

Amir Hatami afirmó que las mujeres iraníes recibirán el doble de la recompensa por atacar a personal militar estadounidense. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Hatami repitió el reclamo de Irán para que Estados Unidos abandone Medio Oriente, y dijo que “ya no tienen permiso para ingresar al golfo Pérsico, el golfo de Omán o el estrecho de Ormuz”.

“Todos deben saber que, bajo ninguna circunstancia, las bases estadounidenses podrán volver a la situación anterior e Irán jamás permitirá que eso ocurra”, advirtió el jefe militar, quien reivindicó además el control del estrecho de Ormuz por parte de Teherán como una de las condiciones para poner fin a la guerra, y calificó esa estratégica vía marítima como una “capacidad geopolítica concedida por Dios al pueblo iraní”.

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“El sagrado estrecho de Ormuz es una de las condiciones para poner fin a la guerra; lo preservaremos con todas nuestras capacidades”, insistió.

La guerra entre Teherán y Washington comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Poco más de un mes después de iniciada la guerra, Estados Unidos lanzó una operación de rescate masiva para recuperar al oficial de sistemas de armas de un avión F-15, con la participación de unos 200 soldados estadounidenses y más de 170 aeronaves, en una carrera por encontrar al aviador antes que las fuerzas iraníes.

Durante el rescate, tropas iraníes dañaron una aeronave de ataque terrestre A-10, que fue abandonada sobre territorio aliado. Estados Unidos también habría abandonado y destruido aeronaves utilizadas durante la misión, incluido un avión de transporte C-130. Días antes, el piloto del F-15 había sido rescatado por una tripulación de helicóptero en una operación más pequeña.

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Combates esporádicos y un estrecho todavía cerrado

Irán mantuvo cerrado el estrecho de Ormuz con exigencias de compensación por la guerra, mientras las muertes de personal militar estadounidense ascendieron a 17 fuera de Irán. (REUTERS/Hamad I Mohammed)

La guerra fue interrumpida más tarde por un alto el fuego en abril, tras casi 40 días de combates, seguido por un marco de conversaciones de paz en junio que después colapsó. Desde entonces, Irán y Estados Unidos intercambiaron fuego de forma esporádica, con combates concentrados principalmente en el sur de Irán y en torno al estrecho de Ormuz.

El contacto indirecto entre ambas partes, a través de intermediarios, continuó con pocas señales de un avance diplomático. Irán también planteó una lista de exigencias para reabrir el estrecho, entre ellas compensaciones por los daños de la guerra.

La cantidad de personal militar estadounidense muerto desde el inicio de la guerra asciende a 17, con las muertes más recientes registradas en julio. Todos murieron fuera de Irán, en países como Jordania e Irak.

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