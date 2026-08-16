Putin intensifica la persecución contra modelos de OnlyFans en Rusia bajo la bandera de los “valores tradicionales”

Putin intensificó la persecución contra modelos de OnlyFans en Rusia

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La intensificación de la ofensiva estatal contra las modelos de OnlyFans en Rusia ha marcado un nuevo episodio en la política de “valores tradicionales” que impulsa el presidente Vladimir Putin. En los últimos meses, las autoridades rusas han desplegado una campaña de persecución judicial y mediática contra jóvenes creadoras de contenido para adultos, invocando la defensa de la moral y la protección de la infancia. Esta iniciativa, que se fortaleció tras la invasión de Ucrania, refleja una política de control social más estricta que busca limitar la influencia de plataformas occidentales y reforzar las normas conservadoras en la sociedad rusa.

De acuerdo con reportes de The Moscow Times y el medio local BAZA, la policía rusa ha comenzado a realizar registros y detenciones en todo el país, dirigidos tanto a modelos de OnlyFans como a productores y camarógrafos que colaboran en la creación de videos para adultos.“En Rusia han comenzado a iniciarse procesos penales por contenido pornográfico en OnlyFans”, publicó The Moscow Times en relación con la oleada de procesos judiciales recientes. A pesar de que la ley rusa permite el consumo y almacenamiento de pornografía, la producción y distribución se consideran delitos penales, lo que deja a las creadoras expuestas a acusaciones formales.

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El caso de Sofya Vershinina, conocida en redes como Sonya Marmeladova, ha captado la atención internacional. Esta joven de 21 años fue condenada por un tribunal de Moscú tras comprobarse que había obtenido el equivalente a 300.000 libras esterlinas por la venta de sus propios videos en OnlyFans y canales de Telegram desde enero de 2024. Según información recogida por The Moscow Times, las autoridades solicitaron una pena de tres años y medio en una colonia penal rusa, aunque el fallo final le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso y una multa de 45.000 libras. El tribunal condicionó la suspensión a que Vershinina no incumpliera las restricciones impuestas. Las autoridades incautaron un teléfono móvil de alta gama, mientras que ciertos accesorios personales fueron devueltos tras la investigación.

Sofya Vershinina fue detenida y condenada por producir y difundir vídeos de contenido sexual explícito en Internet

En junio, la modelo y actriz Anastasia Ovsyannikova, conocida como Nastya Kholod, fue arrestada bajo sospecha de producir y difundir material pornográfico ilegal. Paralelamente fue detenido el productor alemán Ludwig Kritschker y confiscado su equipo profesional. Ovsyannikova mantenía una colaboración con Diana Shurygina, otra creadora detenida bajo cargos similares. Shurygina, de 27 años, enfrenta la posibilidad de una condena de seis años de prisión tras ser acusada por el Kremlin de vender contenido explícito en la plataforma. La policía allanó su vivienda en Moscú, decomisando material audiovisual y objetos relacionados con la producción de videos. Según informaron medios locales, Shurygina intentó salir de Rusia hacia Indonesia antes de ser arrestada y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario mientras avanzan las diligencias judiciales.

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El endurecimiento de las políticas estatales ha sido liderado por Ekaterina Mizulina, presidenta de la Liga de Internet Seguro de Rusia y miembro de la Cámara Cívica, quien según The Moscow Times sería cercana a Putin. Mizulina participó activamente en la redacción de la llamada ley de “propaganda gay” en 2013, que sanciona la exhibición de contenidos LGTBQ+ a menores y fue la base legal para declarar al movimiento LGTBQ+ como extremista en 2023. Además, Mizulina denunció a la influencer Anastasia Bragina por grabar un video caminando desnuda por Moscú, lo que derivó en su detención y nuevas acusaciones de distribución de pornografía por medios digitales.

Según The Moscow Times y BAZA, estas acciones forman parte de un movimiento más amplio para restaurar la llamada “normalidad moral” en Rusia, intensificado desde la guerra en Ucrania y el aislamiento internacional. Diversos analistas consideran que la aplicación selectiva de leyes ambiguas permite al Kremlin perseguir no solo a creadoras de contenido para adultos, sino también a opositores y colectivos feministas. “Los agentes de las fuerzas del orden están analizando activamente las páginas de los blogueros en busca de contenidos para mayores de 18 años”, alertó BAZA sobre el seguimiento digital a modelos y productores.

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Por orden del Kremlin, la policía rusa ha comenzado a realizar registros y detenciones en todo el país de creadores de contenido erótico (REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER)

El fenómeno de OnlyFans ha experimentado un crecimiento exponencial desde la pandemia de COVID-19, con más de cuatro millones de creadores y cerca de 370 millones de usuarios registrados a nivel mundial. El éxito de la plataforma ha generado polémica en numerosos países. En Rusia, el servicio sufrió bloqueos temporales en 2022 tras la imposición de sanciones económicas internacionales por la invasión de Ucrania. La compañía prohibió temporalmente los pagos a creadores y usuarios rusos, aunque luego restableció el acceso en la medida en que los sistemas de pago lo permitieron.

En otros países, la represión sobre OnlyFans adopta distintas formas. El acceso está restringido o prohibido en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bielorrusia, Indonesia, Malasia y Filipinas. En India, los ciudadanos pueden consumir el contenido, pero no producirlo. El caso ruso, no obstante, destaca por el uso de procesos judiciales contra personas específicas y la vinculación con una agenda política de valores tradicionales.

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La presidenta del gremio estadounidense de artistas para adultos, Alana Evans, comentó su preocupación por la situación de las creadoras rusas tras el endurecimiento de las sanciones y el bloqueo temporal de la plataforma: “Me parte el corazón lo que les está pasando, porque me imagino lo difícil que debe de ser todo. Dejando a un lado la política, son personas”.