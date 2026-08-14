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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia: hay alerta de tsunami

Las autoridades emitieron advertencias preventivas para varias provincias del este del país tras los primeros reportes de los organismos sismológicos

Mapa de Indonesia con el epicentro de un terremoto marcado por una estrella amarilla y anillos concéntricos verdes y naranjas
El mapa muestra el epicentro del terremoto de magnitud 7,7 frente a la costa de Indonesia y las ondas de propagación sísmica que activaron una alerta de tsunami.
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Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este sábado la región de Flores, en Indonesia, y activó alertas tempranas de tsunami en varias provincias del este y el centro del país, después de que distintos organismos sismológicos ubicaran el epicentro frente a la costa y reportaran una fuerte sacudida durante la madrugada.

La información inicial coincidió en que el sismo afectó el entorno de Nusa Tenggara Oriental, una zona del archipiélago indonesio expuesta a alta actividad tectónica. El movimiento se registró a las 5:58 de la mañana, hora local, y el Servicio Geológico de Estados Unidos lo situó a una profundidad de 10 kilómetros y a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende.

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El temblor se produjo frente a una de las áreas más sensibles de Indonesia por su ubicación sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica. El país está formado por más de 17.000 islas, una condición geográfica que multiplica la exposición a terremotos y vuelve más compleja la respuesta ante eventuales emergencias en distintas regiones al mismo tiempo.

Tras la sacudida, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) emitió una alerta temprana de tsunami para varias provincias. La advertencia alcanzó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental. Esa activación se produjo después de las primeras evaluaciones del organismo indonesio, que revisó sus datos iniciales y mantuvo la evaluación de un terremoto fuerte con potencial de impacto costero.

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La agencia local Kampa precisó que el sismo tectónico golpeó el área de Mbay, en el distrito de Nagekeo, durante la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026. En esa cobertura, el jefe de la estación geofísica de Kupang, Arief Tyastama, señaló que, tras la actualización de la BMKG, el centro del terremoto quedó fijado a unos 30 kilómetros al noreste de Mbay-Nagekeo, en coordenadas de 8,41 grados de latitud sur y 121,39 grados de longitud este, con 15 kilómetros de profundidad.

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la región de Flores, en Indonesia, y activó alertas tempranas de tsunami en varias provincias. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la región de Flores, en Indonesia, y activó alertas tempranas de tsunami en varias provincias. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Kampa también informó que la autoridad indonesia emitió una Peringatan Dini Tsunami 2, una segunda alerta temprana de tsunami que incluyó a Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi del Sur, Nusa Tenggara Occidental y Sulawesi Sudoriental. Dentro de Nusa Tenggara Oriental, varias zonas quedaron bajo estatus de Siaga, entre ellas el norte de Manggarai, el norte de Ngada, el norte de Manggarai Barat, el norte de Ende y el norte de Sikka. En Sulawesi del Sur, la categoría alcanzó a Selayar, Jeneponto y Bantaeng.

Antes de esa actualización, la misma agencia había emitido una primera advertencia tras una medición inicial menor. Según Kampa, la BMKG lanzó una Peringatan Dini Tsunami 1 cuando el movimiento había sido estimado en magnitud 7,0. En esa fase inicial, el norte de Ngada quedó bajo estatus de Waspada, con una hora estimada de llegada de tsunami fijada para las 05.01.23 WIB.

Hasta el momento de esos informes no habían trascendido balances oficiales sobre víctimas o daños materiales.

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