Se registran más de 100 casos de salmonela asociados a fideos instantáneos en Europa

Autoridades sanitarias europeas reportan 106 infecciones en 14 países, con 49 hospitalizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación coordinada por autoridades sanitarias europeas identificó el consumo de fideos instantáneos con sabor como el probable origen de un brote de salmonela que afecta a catorce países y dejó, hasta el momento, 106 personas enfermas. La alerta se extendió principalmente entre menores y jóvenes adultos, con hospitalizaciones que ya superan la cuarentena.

Según datos publicados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el brote se concentra en países como Austria, Reino Unido, Chequia, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia y Suecia.

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La agencia de noticias internacional Euronews reportó que las investigaciones apuntan a productos de fideos instantáneos con sabor distribuidos bajo una misma marca, aunque las autoridades evitaron mencionar nombres comerciales de manera directa.

El brote y la respuesta sanitaria

Los reportes de vigilancia sanitaria describen un brote asociado a fideos instantáneos en catorce países; ya hubo decenas de ingresos hospitalarios (U.S. Centers for Disease Control and Prevention)

La aparición de salmonela vinculada a estos productos generó una rápida respuesta de las agencias europeas. De acuerdo con la EFSA y el ECDC, los casos confirmados obligaron a activar protocolos de emergencia en varios países, donde se ordenó retiradas y devoluciones de los lotes sospechosos.

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“Los productos de fideos instantáneos con sabor son la fuente más probable de un brote de infecciones en curso que afecta a varios países”, señalaron las autoridades en un comunicado recogido por el portal de noticias.

Las cifras revelan que 49 personas debieron ser hospitalizadas y que la mayoría de los afectados son menores de edad o adultos jóvenes. Las investigaciones epidemiológicas permitieron establecer vínculos entre los casos detectados en Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia y Lituania con lotes específicos de fideos instantáneos con sabor, procedentes de un productor en Ucrania.

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Origen del brote y medidas adoptadas

El rastreo epidemiológico conectó contagios en varios países con lotes procedentes de un productor en Ucrania; las agencias sanitarias activaron protocolos de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rastreo epidemiológico identificó que los productos contaminados estarían asociados a un fabricante ucraniano proveedor de una importante marca en el mercado europeo. Según información recogida por Euronews, la contaminación sería atribuible a la presencia de Salmonella Stanley y otras variantes de la bacteria.

Si bien las autoridades evitaron dar detalles sobre la red de distribución, un comunicado de la empresa involucrada, difundido la semana pasada, reconoció la “presunta detección” de la bacteria en un lote específico distribuido en la región báltica.

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En respuesta, la compañía informó que puso en marcha una investigación interna, acompañada de la retirada inmediata de los lotes afectados en todos los canales de distribución. “La seguridad de nuestros consumidores es nuestra máxima prioridad”, indicó la empresa en declaraciones recogidas por la agencia de noticias, y añadió que mantiene colaboración activa con las autoridades regulatorias.

Entre las acciones implementadas destacan pruebas de laboratorio independientes, auditorías regulatorias y controles ambientales para prevenir nuevas infecciones.

Impacto en la salud y recomendaciones

Varios países ordenaron retiradas y devoluciones de productos bajo sospecha luego de que la investigación identificara a los fideos saborizados como la fuente más probable (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salmonelosis provocada por este brote presenta síntomas como diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos. De acuerdo con la EFSA, estos síntomas suelen persistir varios días y la mayoría de los pacientes consigue recuperarse sin complicaciones en un plazo de una semana. Sin embargo, los cuadros pueden agravarse en poblaciones vulnerables como niños pequeños, personas mayores o individuos con sistemas inmunitarios comprometidos.

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Las autoridades recordaron la importancia de acudir a un centro médico ante la aparición de síntomas compatibles tras el consumo de estos productos. Además, la ECDC subrayó que las medidas de control y la retirada de los lotes bajo sospecha “reducen significativamente la probabilidad de nuevas infecciones” relacionadas con este brote.

En el marco de la investigación, las agencias europeas mantienen la vigilancia y continúan recabando información para delimitar la magnitud del brote y evitar su expansión a otras regiones. La colaboración entre países y la transparencia en la comunicación de riesgos fueron señaladas como factores clave para contener el impacto sanitario.

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