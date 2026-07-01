El líquido que debes usar para lavar las frutas y verduras antes de comerlas, según el IMSS

El IMSS recomienda extremar la higiene en la preparación de alimentos para evitar infecciones gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte a través de un boletín informativo que lavar las frutas y verduras con agua sola no elimina los microorganismos que provocan enfermedades gastrointestinales.

El calor acelera su proliferación y convierte un error doméstico cotidiano en un riesgo real para la salud, de acuerdo con la institución.

Niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas son los más expuestos.

El calor acelera la descomposición de los alimentos y favorece la proliferación de bacterias, según el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante vómito o diarrea, pueden deshidratarse con mayor rapidez, advirtió la nutrióloga Ana Karen Tena Huerta, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 4, en el mismo boletín.

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Lavar elimina suciedad visible. Desinfectar reduce la carga de bacterias, parásitos y virus que el ojo no detecta.

La NOM-251-SSA1-2009 de la Secretaría de Salud establece que desinfectar implica reducir los microorganismos presentes mediante agentes químicos o métodos físicos hasta un nivel que no ponga en riesgo la inocuidad del alimento.

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El error común al guardar la comida que puede enfermarte

Uno de los errores más comunes, señaló Tena Huerta, es dejar la comida fuera del refrigerador por más de dos horas o descongelar alimentos a temperatura ambiente.

El calor favorece el crecimiento de bacterias que provocan gastroenteritis infecciosa, salmonelosis, amebiasis e intoxicaciones bacterianas.

Dejar comida fuera del refrigerador por más de dos horas favorece el crecimiento de bacterias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe desechar cualquier alimento con mal olor, cambio de color o textura, y evitar alimentos crudos sin desinfección, según el instituto.

Guardar los alimentos en el refrigerador no es sinónimo de seguridad, estos deben conservarse en refrigeración solo si se cuenta con energía eléctrica continua.

El líquido que debe agregarse a las frutas y verduras, según el IMSS

El Instituto recomienda lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas. El líquido y vehículo base es siempre agua potable.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), organismo público federal, detalla el procedimiento en su portal oficial.

Ante diarrea persistente, vómito frecuente, fiebre alta o signos de deshidratación, el IMSS recomienda acudir de inmediato a la unidad médica más cercana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero hay que lavar con agua potable para eliminar suciedad visible.

Después se prepara una solución con una cucharadita de cloro líquido —aproximadamente 5 mililitros— por cada litro de agua potable.

Eso genera una concentración de entre 50 y 200 partes por millón de cloro libre,según el CIAD.

Las frutas y verduras deben sumergirse en esa solución entre cinco y 10 minutos, y enjuagarse después con agua potable para eliminar residuos.

El CIAD recomienda usar cloro doméstico sin fragancias ni aditivos, con una concentración de hipoclorito de sodio de entre 5% y 6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CIAD precisa que debe usarse cloro doméstico sin fragancias ni aditivos, con una concentración de hipoclorito de sodio de entre 5% y 6%, dato que puede consultarse en la etiqueta del producto.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su ficha informativa sobre inocuidad de los alimentos disponible en su portal oficial desaconseja el uso de jabones o detergentes domésticos para lavar frutas y verduras, ya que pueden dejar residuos perjudiciales.

Antes de tocar cualquier alimento, este es el paso que no debes omitir

Antes de manipular cualquier alimento, el lavado de manos con agua y jabón es indispensable.

La nutrióloga Tena Huerta señaló que el lavado de manos con agua y jabón es la práctica más efectiva para prevenir enfermedades gastrointestinales.

Debe hacerse antes de preparar o consumir alimentos, después de ir al baño y tras manipular dinero o mascotas.

El lavado de manos con agua y jabón es una práctica efectiva para prevenir enfermedades gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS respalda esa recomendación en su ficha de inocuidad alimentaria, colocando al lavado de manos como parte sus cinco claves para garantizar la seguridad de los alimentos.

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El gel antibacterial puede ser un apoyo cuando no hay agua disponible, pero no sustituye el lavado, especialmente si las manos están visiblemente sucias.

El IMSS también recomienda usar tablas de cortar y cuchillos distintos para carnes y vegetales, mantener uñas cortas y sin esmalte, y recoger el cabello al cocinar.

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El calor favorece el crecimiento de bacterias que provocan gastroenteritis infecciosa, salmonelosis, amebiasis e intoxicaciones bacterianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un utensilio que tocó carne cruda y luego toca una verdura ya desinfectada transfiere los mismos microorganismos que se buscaba eliminar.