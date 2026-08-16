Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”

Putin presentó la liberación de Corea de 1945 como el origen de la relación entre Moscú y Pionyang basada en la asistencia mutua (KCNA via REUTERS)

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Vladímir Putin saludó al dictador Kim Jong-un por el aniversario de la liberación de Corea y afirmó que Rusia y Corea del Norte mantienen una asociación estratégica “sin precedentes”, en un nuevo gesto del acercamiento político y militar entre Moscú y Pyonyang en medio de la guerra en Ucrania.

El mensaje del presidente ruso, difundido con motivo de la conmemoración del fin del dominio japonés sobre la península coreana en 1945, presentó esa fecha como el origen de una relación basada en la fraternidad de combate y la asistencia mutua.

“Fue precisamente durante ese difícil período cuando se pusieron los cimientos de las duraderas tradiciones de hermandad en combate y asistencia mutua, que son las bases para el desarrollo de los lazos de amistad y buena vecindad entre la Federación Rusa y la República Popular Democrática de Corea”, destacó el mensaje publicado por el Kremlin.

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Putin sostuvo que, a día de hoy, las relaciones bilaterales han alcanzado “un alto nivel de asociación estratégica sin precedentes”, entre otras cosas porque ambos países “coordinan sus esfuerzos con el fin de garantizar la seguridad y estabilidad regional”.

Vladímir Putin saludó a Kim Jong-un por el aniversario de la liberación de Corea y afirmó que Rusia y Corea del Norte mantienen una asociación estratégica sin precedentes (Europa Press)

En su felicitación, el mandatario también destacó el papel de los patriotas coreanos y de los soldados del Ejército Rojo que combatieron contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta declaración del mandatario ruso se conoció mientras Ucrania renovó sus denuncias sobre la ayuda norcoreana a Rusia en la guerra. Kiev y servicios de inteligencia occidentales y surcoreanos sostienen que Corea del Norte suministró a Rusia misiles balísticos, vehículos de combate y millones de proyectiles de artillería. A cambio, Moscú habría entregado sistemas de defensa antiaérea, recursos para guerra radioelectrónica y petróleo refinado.

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Además, Hace unos días, Volodimir Zelensky, afirmó que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso.

“Los norcoreanos aparecen de cuando en cuando en el territorio de la Federación Rusa. Lo vemos, lo sabemos. Primero hablamos de cientos, luego de miles y ahora se ha tomado la decisión de que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso”, dijo Zelensky esta semana en una entrevista con United News Telethon que el mismo transmitió en su cuenta de X.

Según Kiev, ese eventual despliegue permitiría reforzar sectores fronterizos dentro de Rusia y liberar tropas rusas para otras operaciones en el frente. Las autoridades ucranianas sostienen que la presencia norcoreana ya tuvo impacto en la campaña militar, sobre todo después del envío de miles de efectivos a la región de Kursk a fines de 2024.

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Kiev sostiene que las tropas norcoreanas reforzaron la región de Kursk y sufrieron miles de bajas en la recuperación de posiciones rusas (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)

Ese contingente participó en la recuperación de posiciones rusas tras la incursión ucraniana en esa zona fronteriza. De acuerdo con estimaciones difundidas por Ucrania y Corea del Sur, las tropas norcoreanas sufrieron miles de bajas entre muertos y heridos durante esas operaciones.

“Si hablamos de crisis y escaladas en otras regiones, como el Pacífico, que pueden representar una amenaza para otros países asiáticos Corea del Norte sin duda acumulará experiencias en Rusia sobre formas modernas de hacer la guerra. Ya hemos encontrado misiles norcoreanos en territorio ucraniano”, agregó Zelensky.

Ante este escenario, el presidente ucraniano reclamó a Corea del Sur un refuerzo de la cooperación militar con Ucrania para enfrentar ataques con misiles y otros equipos norcoreanos, en medio de nuevas advertencias sobre un posible despliegue.

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“En mi opinión, la República de Corea debería cooperar más estrechamente con Ucrania. Nosotros estamos abiertos a ello. Nos gustaría mucho recibir apoyo de Corea del Sur para hacer frente a las carencias críticas que sufrimos, concretamente en lo relativo a sistemas de defensa aérea”, afirmó.

(Con información de EFE)