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Una legendario ferrocarril retoma su travesía, une historia y naturaleza en el norte de América

Restaurado y operativo, el tren que nació en la fiebre del oro ofrece de nuevo su icónico trayecto entre paisajes de montaña y tradiciones ancestrales. Las tarifas parten de USD 155 dólares

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Tras un periodo de suspensión, el ferrocarril panorámico vuelve a operar entre Skagway y zonas de Columbia Británica y el Yukón (@whitepassrailroad)
Tras un periodo de suspensión, el ferrocarril panorámico vuelve a operar entre Skagway y zonas de Columbia Británica y el Yukón (@whitepassrailroad)

El White Pass & Yukon Route, considerado uno de los trenes panorámicos más espectaculares del planeta, reabrió su servicio para la temporada de verano de 2026 después de un periodo de suspensión. El emblemático ferrocarril ofrece de nuevo su trayecto entre Skagway, en Alaska, y la región de Columbia Británica y el territorio del Yukón, en Canadá. La línea, inaugurada en 1898 durante la fiebre del oro del Klondike, se convirtió en un testimonio vivo de la historia de América del Norte.

De acuerdo con el reporte de la agencia de noticias internacional Euronews, el regreso del tren histórico responde tanto a la demanda turística como al interés por preservar un patrimonio ferroviario único. El trayecto, de 177 kilómetros, atraviesa paisajes de montaña, desfiladeros y bosques, y ofrece vistas de glaciares, túneles, viaductos y cascadas, en un ambiente que conserva el estilo original de finales del siglo XIX.

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Un recorrido que une historia y naturaleza

La White Pass & Yukon Route fue trazada por 35.000 trabajadores durante la fiebre del oro, en condiciones extremas y con tecnología de la época. Hoy forma parte del selecto grupo de sitios reconocidos como Lugar Histórico Internacional de la Ingeniería Civil, junto al Canal de Panamá, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad.

Tren verde, amarillo y rojo sobre un puente de ferrocarril. Paisaje montañoso con nieve, árboles y un río. Cielo con nubes blancas
Inaugurada en 1898 durante el Klondike, la ruta recupera su operación tras una restauración y retoma el cruce fronterizo hacia Fraser, Bennett y Carcross (@whitepassrailroad)

El ferrocarril parte de Skagway, en Alaska, y cruza la frontera hacia Fraser y Bennett, en la Columbia Británica, antes de alcanzar Carcross, en el Yukón. Durante el trayecto, los pasajeros pueden observar paisajes de montaña, gargantas y lagos alimentados por glaciares, así como enclaves históricos vinculados a la migración de buscadores de oro y a la cultura de los pueblos originarios.

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Carcross: punto final y cruce de culturas

El viaje culmina en Carcross, una localidad situada en el Territorio Tradicional de la Primera Nación Carcross/Tagish. Originalmente conocida como Caribou Crossing, la zona debe su nombre a las manadas de caribú que migraban por la región. Actualmente, es reconocida por su vida cultural, la presencia de artistas y la conservación de tradiciones indígenas.

El portal de noticias destacó que el entorno natural del Yukón es uno de los mayores atractivos del recorrido. El territorio alberga el monte Logan, la cumbre más alta de Canadá, y extensos campos de hielo en el Parque Nacional y Reserva Kluane. Entre sus curiosidades se encuentran la calle de sentido único más peculiar del país, el hotel más antiguo y el desierto más pequeño del mundo, todo en un escenario donde predominan la naturaleza virgen y la fauna silvestre.

Viajar por la White Pass &amp; Yukon Route: opciones y tarifas

El recorrido clásico asciende cerca de 900 metros desde el nivel del mar, dura unas dos horas y media y sale y regresa a Skagway (@whitepassrailroad)
El recorrido clásico asciende cerca de 900 metros desde el nivel del mar, dura unas dos horas y media y sale y regresa a Skagway (@whitepassrailroad)

El ferrocarril histórico ofrece diferentes modalidades de viaje. La excursión clásica Summit asciende casi 900 metros desde el nivel del mar y dura cerca de dos horas y media, con salida y regreso a Skagway. Los itinerarios más extensos, que llegan hasta Carcross, requieren unas cinco horas solo de ida. Los pasajeros viajan en vagones restaurados, que mantienen la estética original de hace más de un siglo, según informó Euronews.

Las tarifas de la popular excursión Summit parten de USD 155 dólares (aproximadamente 132 euros) para adultos, mientras que el trayecto de ida hasta Carcross cuesta USD 210 (unos 179 euros). El recorrido permite descubrir parte de los 220.000 caribúes, 70.000 alces y miles de osos y ovejas de montaña que habitan el Yukón, un territorio de tamaño equivalente a España y una densidad poblacional muy baja.

La reapertura del White Pass & Yukon Route representa una oportunidad para quienes buscan conjugar historia, naturaleza y patrimonio ferroviario en un solo trayecto. El tren vuelve a conectar paisajes, culturas y relatos que forman parte de la memoria de América del Norte.

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