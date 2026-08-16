Mono tocón es reconocido como especie emblemática de Moyobamba por su valor natural y cultural

Un mono tocón (Plecturocebus oenanthe), especie emblemática de Moyobamba, Perú, sostiene un trozo de alimento. (Infobae Perú/IG: carlosgonzales.peru)

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Moyobamba reconoció al mono tocón (Plecturocebus oenanthe) como una de sus especies emblemáticas, debido a su importancia para el patrimonio natural y la identidad de la población. Este primate es endémico de San Martín y se encuentra en situación de peligro crítico, por lo que su presencia también está relacionada con la necesidad de conservar los espacios naturales de la provincia.

La iniciativa fue desarrollada mediante un proceso piloto en el que participaron el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Municipalidad Provincial de Moyobamba. El propósito fue identificar especies que, por sus características y relación con el territorio, representan parte de la riqueza natural y cultural local, informó Andina Noticias.

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Uno de los aspectos considerados es la presencia del mono tocón en zonas cercanas al entorno urbano. La expansión de las actividades humanas puede provocar que los espacios donde vive la especie se reduzcan y queden fragmentados, afectando los hábitats que necesita para sobrevivir.

Una madre mono tocón (Plecturocebus oenanthe) protege a su cría en la selva, especie emblemática de Moyobamba, San Martín, Perú, y prioritaria para la conservación. (Infobae Perú/IG: carlosgonzales.peru)

¿Por qué se eligió al mono tocón?

La elección estuvo respaldada por una evaluación que consideró cinco aspectos: conservación, endemismo, valor simbólico, valor cultural y valor ecosistémico. Estos criterios fueron utilizados para sustentar la importancia de reconocer al primate como una especie representativa de Moyobamba.

El trabajo realizado en la provincia tuvo además un alcance que va más allá del reconocimiento local. La experiencia permitió validar una guía técnica que podrá servir como referencia para otras municipalidades que busquen identificar y reconocer especies emblemáticas de fauna silvestre en sus respectivos territorios.

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En las actividades participaron también la Asociación Proyecto Mono Tocón y Neotropical Primate Conservation Perú, entidades que contribuyen a la conservación de esta especie y del hábitat donde se desarrolla.

El mono tocón (Plecturocebus oenanthe), especie endémica de San Martín en peligro crítico, representa el patrimonio natural de Moyobamba, Perú. (Infobae Perú/IG: carlosgonzales.peru)

Experiencia replicable en otras municipalidades

Para Marco Arenas Aspilcueta, director de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, el proceso desarrollado en Moyobamba puede convertirse en un referente para que los gobiernos locales incluyan la conservación de la fauna silvestre dentro de la gestión de sus territorios.

El reconocimiento también plantea un desafío: que la condición de especie emblemática esté acompañada por medidas destinadas a conservar los espacios necesarios para su supervivencia. Entre ellos se encuentran los bosques, corredores naturales y otros ambientes vinculados con el hábitat del mono tocón.

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La conservación de estos espacios adquiere relevancia debido a la reducción y fragmentación de los hábitats que puede producir la expansión de las actividades humanas. Por ello, la protección del primate está vinculada con la conservación de los lugares donde puede desarrollar su vida.

Un mono tocón de pelaje marrón y rostro oscuro se posa en una rama, especie reconocida como emblemática en Moyobamba, San Martín. (Infobae Perú/IG: carlosgonzales.peru)

Mono tocón, símbolo de San Martín

La biodiversidad constituye una parte fundamental del patrimonio natural de San Martín. En ese contexto, el reconocimiento del mono tocón también pone de relieve la relación entre la protección de la especie, los ecosistemas y la identidad amazónica.

La protección del primate puede convertirse en un símbolo del compromiso regional con la vida silvestre y la conservación de los bosques. Su reconocimiento en Moyobamba permite destacar el valor de una especie propia de San Martín que actualmente se encuentra en peligro crítico.

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La experiencia desarrollada en la provincia, además, deja una guía que podrá ser tomada como referencia por otras municipalidades del país. Así, el proceso busca que el reconocimiento de especies emblemáticas esté acompañado por acciones destinadas a su conservación y a la protección de los espacios naturales relacionados con ellas.

Dos monos tocones, especie Plecturocebus oenanthe, se posan en la rama de un árbol, representando la fauna emblemática de Moyobamba, San Martín, Perú. (Infobae Perú/IG: carlosgonzales.peru)