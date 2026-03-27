El G7 pidió un cese inmediato de los ataques contra la población en Medio Oriente

Ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen con países socios en la abadía de Vaux-de-Cernay, en Cernay-la-Ville, a las afueras de París, Francia. 27 marzo 2026. Alain Jocard/Pool vía Reuters

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 instaron al cese inmediato de los ataques contra civiles en la guerra de Medio Oriente y exhortaron a Irán a restablecer de inmediato la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

Una declaración conjunta, emitida en nombre de todos los miembros del G7, incluidos los Estados Unidos, exigió el cese inmediato de los ataques contra civiles e infraestructura civil.

“Reiteramos la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la libertad de navegación segura y sin restricciones en el estrecho de Ormuz”, añadió.

“La declaración llama a un cese inmediato de los ataques contra la población civil y las infraestructuras. Nada justifica atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni llevar a cabo ataques contra instalaciones diplomáticas”, informó el ministro de Exteriores francés, Jea-Noël Barrot, en una rueda de prensa al termino de la reunión del G7 en Francia.

La declaración del grupo (compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), suscrita también por la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reafirma, además, la “necesidad absoluta” de restablecer de forma permanente la libertad de navegación “libre y segura” en el estrecho de Ormuz, en línea con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional del mar.

En el texto, facilitado al término de la rueda de prensa de Barrot, no se menciona la palabra guerra, sino que se habla de “situación” en Irán y Oriente Medio, cuando se cumple casi un mes del inicio el 28 de febrero de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los firmantes destacaron, asimismo, la importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los países socios de la región, las poblaciones civiles y las infraestructuras críticas, e insistieron en la necesidad de reforzar la coordinación de la ayuda humanitaria.

También abordaron la conveniencia de impulsar alianzas diversificadas y de coordinar iniciativas para hacer frente a los efectos económicos globales derivados de la crisis, y en particular las perturbaciones en las cadenas de suministro en sectores como la energía, el comercio o los fertilizantes.

La Alta Representante de la UE y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE Kaja Kallas, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania Johann Wadephul, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur Cho Hyun, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido Yvette Cooper, el ministro de Asuntos Exteriores de India Subrahmanyam Jaishankar, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia Jean-Noël Barrot, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá Anita Anand, el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita Faisal bin Farhan, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia Antonio Tajani, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil Mauro Vieira y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón Toshimitsu Motegi en la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G7 en Cernay-la-Ville cerca de París, Francia, 27 de marzo de 2026. (Brasil, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita, Reino Unido) EFE/EPA/Philemon HENRY FOTO ENVIADA USO EDITORIAL ÚNICAMENTE/NO VENTA

«No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en situaciones de conflicto armado, ni para atentados contra instalaciones diplomáticas», declaró tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de las principales naciones industrializadas del mundo en Francia.

La declaración conjunta, inicialmente inesperada, se interpretó como una posible señal de las tensiones transatlánticas derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

El presidente estadounidense Donald Trump había amenazado con atacar instalaciones energéticas iraníes, pero posteriormente rectificó su advertencia para dar a Teherán más tiempo para las conversaciones que, según él, se estaban llevando a cabo.

Un tema central de la reunión, celebrada a las afueras de París, fue el cierre de facto por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el suministro energético y el comercio, cuya restricción ha provocado un aumento drástico de los precios mundiales de la energía.

«Reiteramos la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la libre navegación segura y sin peaje en el estrecho de Ormuz», añadió la declaración.

En su reunión, los ministros se centraron en los esfuerzos “para mitigar las crisis económicas mundiales, como las interrupciones en las cadenas de suministro económicas, energéticas, de fertilizantes y comerciales, que tienen un impacto directo en nuestros ciudadanos”, dijeron.

(Con información de AFP y EFE)