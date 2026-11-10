Encontraron el manuscrito perdido del histórico discurso de Martin Luther King y sale a subasta por más de 10 millones de dólares

La casa Christie’s ofrecerá el borrador de siete páginas, localizado tras más de seis décadas en archivos de un exasesor, con una tasación superior a 10 millones de dólares (AP)

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Un borrador manuscrito del discurso “Tengo un sueño” de Martin Luther King Jr. —el único de su tipo que se sabe sobrevivió— apareció después de más de seis décadas en un cajón del escritorio de un ex asesor del reverendo. Christie’s lo subastará en enero de 2027 con una estimación superior a USD 10 millones, y la recaudación se destinará íntegramente a causas filantrópicas.

El hallazgo fue informado por The New York Times. El documento consta de siete páginas escritas en tinta azul y perteneció a Edward T. Clayton, director de relaciones públicas de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), organización de King. Su viuda, Xernona Clayton, de 96 años, encontró el manuscrito por primera vez a fines de los años 90 dentro de un sobre rotulado “discurso”, pero no dimensionó su relevancia y lo dejó en el escritorio del marido, que mantuvo prácticamente intacto tras la muerte de él en 1966. En 2024 lo redescubrió y decidió ponerlo a la venta.

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El borrador fue escrito de madrugada en un hotel de Washington, horas antes del discurso

La operación prevista para el 22 de enero de 2027 será administrada por un fideicomiso de Xernona Clayton y financiará un museo sobre su legado (Crédito: Christie's Press Center)

King redactó el texto a mano la noche del 27 de agosto de 1963 en su suite del Hotel Willard, en Washington, tras una última reunión con sus colaboradores. Tachó palabras y párrafos enteros, y cerca de las cuatro de la madrugada envió el material a mecanografiar. Durante décadas se supuso que ese borrador final no existía o que fue descartado.

Drew D. Hansen, autor de The Dream —un estudio sobre el discurso publicado en 2003— señaló que la estrecha semejanza entre el manuscrito y la versión mecanografiada que King llevó al estrado, junto con las extensas correcciones, es compatible con los testimonios de quienes estuvieron presentes esa noche. La procedencia también respalda la autenticidad: el documento estuvo en manos de alguien que participó directamente en la preparación del texto.

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Peter Klarnet, especialista en manuscritos de Christie’s, fue categórico al ver el material por primera vez: “Este es el manuscrito más importante que tuve el honor de manejar. No puedo imaginar nada mejor”, según el comunicado oficial de la casa de subastas.

Las tachaduras revelan el proceso de escritura de King, aunque el pasaje más célebre no figura en el borrador

Xernona Clayton había hallado las siete hojas a fines de los años noventa dentro de un sobre rotulado «discurso», pero las conservó en el escritorio de Edward T. Clayton (Crédito: Christie's Press Center)

El manuscrito no contiene las palabras “Tengo un sueño”: esa sección fue improvisada frente al público el 28 de agosto y no estaba prevista en el guion. King y su equipo la consideraron pero la descartaron por las restricciones de tiempo, ya que todos los oradores debían limitarse a cinco minutos.

Las correcciones del borrador permiten reconstruir el proceso de escritura del reverendo. Hansen destacó una edición en la tercera página, donde King ensayó primero “tokenismo” y luego “esperismo” antes de decidirse por “gradualismo” para alertar contra “la droga tranquilizante del gradualismo”. El texto sí conserva las palabras finales del discurso: “Al fin libres”.

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Lerone A. Martin, director del Martin Luther King Jr. Research and Education Institute de la Universidad Stanford, calificó el hallazgo como extraordinario. **“**Es casi como si esto nos diera la posibilidad de entrar en la cabeza de King, de acceder a sus pensamientos”, afirmó al medio estadounidense.

La venta cuenta con el apoyo de los hijos de King y los fondos irán al King Center de Atlanta

La versión autógrafa fue escrita el 27 de agosto en una suite del Hotel Willard, tras una reunión con colaboradores, y enviada a mecanografiar cerca de las cuatro de la mañana (Reuters)

La operación la gestiona el Still Marching Irrevocable Charitable Unitrust, un fondo benéfico creado por Xernona Clayton. Eddie Bridgeman, administrador del fondo, confirmó que la totalidad de los ingresos se destinará a iniciativas filantrópicas, entre ellas la creación de un museo sobre el legado de Clayton como activista y líder comunitaria, además de una contribución al King Center de Atlanta.

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Los hijos del reverendo respaldan la subasta. Martin Luther King III declaró: “Es poético que el pasado proteja el futuro”. Bernice King, directora ejecutiva del King Center, expresó su apoyo y destacó que su madre, Coretta Scott King, cumpliría 100 años el próximo año.

Antes de la subasta, el manuscrito se exhibirá al público desde el 16 de noviembre en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos de Atlanta, para luego trasladarse a Chicago y Nueva York, donde permanecerá en exposición entre el 15 y el 21 de enero, en coincidencia con el aniversario del nacimiento de King, antes de salir a remate el 22 de enero de 2027.

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