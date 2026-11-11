México

Tiene 16 años y ya terminó su doctorado: La historia del joven genio mexicano que asombró a la comunidad científica

Ian Emanuel González Santos completó una maestría a los 12 años y un doctorado en biología molecular para ser líder destacado de América Latina

Claudia Sheinbaum abraza a un hombre de traje mientras una joven aplaude a un lado frente a un muro de piedra y una estatua.
Es visto como el alumno más joven en egresar de la Universidad de Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026 reunió en la Secretaría de Educación Pública a jóvenes premiados por proyectos y competencias fuera de México. El estudiante, Ian Emanuel González Santos, destacó entre las 132 personas reconocidas durante la ceremonia que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

Ian González, de la Universidad de Guadalajara, fue reconocido por las autoridades capitalinas por obtener la medalla al mérito como destacado líder de América Latina, por su trayectoria en biología molecular, tras culminar la maestría a los 12 años y concluir su doctorado a los 16.

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El joven científico ha enfocado sus estudios en áreas relacionadas con la genética, los microorganismos y sus posibles aplicaciones para atender problemas de salud y ambientales. El caso de Ian se ha convertido en un modelo de referencia sobre las trayectorias educativas aceleradas y el acompañamiento que requieren estudiantes mexicanos con capacidades académicas avanzadas.

Ian Emanuel González Santos estudió química farmacéutica y biología molecular

Claudia Sheinbaum con traje celeste estrecha la mano de un joven de traje marrón ante varias personas con medallas y carpetas.
El estudiante completó una maestría a los 12 años y un doctorado en biología molecular a los 16 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ian González es un joven originario de Puerto Vallarta, Jalisco, cuyo recorrido académico se hizo pública tras ingresar a la universidad a los 9 años de edad. Santos cursó la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

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A los 13 años recibió su título universitario , convirtiéndose en el egresado más joven en la historia de la Universidad de Guadalajara. En paralelo a su licenciatura, Ian Emanuel realizó una maestría internacional en Biología Molecular y Citogenética. En 2023, la Universidad de Guadalajara señaló que González Santos quiso continuar con un doctorado en Biología Molecular y Genética, con la meta de convertirse en una de las personas más jóvenes en completar ese grado académico.

Su pasión por la ciencia surgió desde niño y se consolidó en el ámbito de la biología molecular. Su formación combinó áreas relacionadas con medicamentos, microorganismos, el estudio genético y las aplicaciones de laboratorio, disciplinas que se pueden utilizar en investigaciones sobre salud, contaminación y procesos biotecnológicos.

Antes de su titulación como químico farmacéutico biólogo, Ian participó en laboratorios especializados de diversas universidades. Durante esa etapa, el estudiante mexicano expresó su intención de contribuir al tratamiento de enfermedades mediante la investigación científica.

Su investigación doctoral se centra en las aguas del Lago de Chapala

Cursó un doctorado en Biología Molecular tras completar una maestría a los 12 años
Cursó un doctorado en Biología Molecular tras completar una maestría a los 12 años (ianemmanuelglzsantos)

En enero de este año, Ian Emanuel González Santos dijo cursar el tercer año de un doctorado en Biología Molecular que apuntó concluir en aproximadamente 18 meses. Su tesis doctoral aborda un análisis metagenómico de las aguas del Lago de Chapala. El objetivo consiste en identificar microorganismos presentes en ese cuerpo de agua y estudiar su posible relación con la salud humana.

El análisis metagenómico permite examinar material genético procedente de una muestra ambiental sin requerir el aislamiento individual de cada organismo. En el caso del agua, esta metodología puede aportar información sobre bacterias, virus, hongos y otros microorganismos presentes en un ecosistema.

González desarrolló la parte experimental de su proyecto en México, en el Instituto Traslacional de Singularidad Genómica. El trabajo de Ian se realiza con acompañamiento del investigador Octavio García. El alumno planteó que los resultados de la investigación podrían servir para entender mejor las condiciones microbiológicas del Lago de Chapala. Esa reserva de agua abastece a poblaciones de Jalisco y mantiene una relación directa con la disponibilidad de agua para millones de habitantes de la región.

El caso de Ian González promueve el análisis de educación para estudiantes con aptitudes avanzadas

Recibió el Doctorado Honoris Causa en el emblemático Museo Nacional de Antropología.
Recibió el Doctorado Honoris Causa en el emblemático Museo Nacional de Antropología. (ianemmanuelglzsantos)

La historia de Ian Emanuel González Santos se suele presentar como un ejemplo de formación académica acelerada. Antes de ingresar a la Universidad de Guadalajara, concluyó la primaria, secundaria y el medio superior a una edad temprana. La UdeG documentó que combinó su licenciatura con estudios de posgrado. En una entrevista publicada por la institución tras recibir su título, Ian expresó: “Es posible hacer lo que te propongas”.

Su travesía también invita a reflexionar sobre las condiciones que requieren los estudiantes mexicanos con caminos escolares distintos a los convencionales. La facultad de tutorías, laboratorios, programas flexibles y acompañamiento familiar es determinante para la continuidad académica de los jóvenes que ingresan al nivel superior antes de la edad habitual.

En 2023, el Congreso de Jalisco aprobó la entrega de un reconocimiento a Ian Emanuel por concluir la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo y la maestría internacional en Biología Molecular y Citogenética a sus 13 años.

Al concluir su doctorado a los 16 años, Ian González Santos consolidó una formación académica poco ortodoxa en biología molecular. Sus estudios a temprana edad y su interés por aplicar la investigación al estudio de enfermedades y problemas ambientales, colocan al estudiante como uno de las mejores prospectos mexicanos en el rubro científico.

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