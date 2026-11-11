Colombia

Soltería por elección o miedo al compromiso: expertos explican siete razones para estar soltero y alcanzar la realización personal

Con motivo del Día del Soltero, psicólogos plantean que la realización individual depende de motivaciones propias y no de cumplir con expectativas familiares o culturales

Collage de cuatro fotografías con una mujer que corre, un hombre que habla ante un público, una mujer que hace yoga y un hombre que escribe.
Los solteros suelen realizar actividades individuales que fomentan el bienestar y el desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La soltería puede responder a una decisión consciente vinculada con el bienestar, las metas individuales y la forma en que cada persona entiende sus vínculos. Elegir permanecer soltero no implica renunciar al amor ni a la realización personal, aunque todavía persistan expectativas culturales que asocian la pareja con un modelo único de vida.

“¿Y usted para cuándo?“, ”¿Todavía está soltero?" o “¿No ha encontrado a alguien?" suelen ser preguntas frecuentes en reuniones familiares, conversaciones entre amigos y otros espacios sociales. Estas expresiones reflejan una presión que sitúa la vida en pareja como una meta esperada y presenta la soltería como una situación que debe justificarse.

PUBLICIDAD

Para Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, “la soltería no siempre responde a la ausencia de oportunidades para establecer una relación. En muchos casos, es una decisión relacionada con las prioridades, los intereses, las necesidades afectivas y el proyecto de vida de cada persona”.

Caricatura de hombre y mujer sentados en extremos opuestos de un sofá rojo, atados por una cinta rosa en forma de corazón, con expresiones de preocupación.
Recuerde que no debe sentir presión por unirse a una pareja si no es lo que desea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de permanecer soltero puede estar vinculada con la necesidad de dedicar tiempo a otros aspectos como el desarrollo profesional, los estudios, los intereses personales y el cuidado de la salud mental pueden ocupar un lugar central sin que eso represente una carencia afectiva.

PUBLICIDAD

Entre las razones que pueden influir en esta elección se encuentran:

  1. Priorizar los proyectos personales, como la formación, el trabajo y las metas individuales.
  2. Valorar la autonomía para organizar el tiempo y tomar decisiones.
  3. Centrarse en el bienestar personal y en actividades que generan satisfacción.
  4. Procesar experiencias sentimentales anteriores antes de iniciar un nuevo vínculo.
  5. Revisar las expectativas frente al amor y al compromiso.
  6. Fortalecer la identidad a partir de los propios deseos, valores y necesidades.
  7. Diferenciar los deseos personales de las exigencias familiares o culturales.

Según De Zubiría, “elegir la soltería no significa renunciar al amor o a la posibilidad de construir vínculos significativos. Se trata de reconocer las propias necesidades y tomar decisiones que estén en sintonía con el proyecto de vida de cada persona, sin asumir que tener pareja es una condición indispensable para alcanzar la realización personal”.

Infografía con título sobre soltería, la cifra 82%, seis secciones con ilustraciones vectoriales y el logotipo de Infobae en la base.
Estudios indican que la percepción de la soltería influye en el bienestar y señalan que el 82% de las actividades se realizan con vínculos cercanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo al compromiso es un aspecto diferente

La soltería elegida y el distanciamiento afectivo motivado por temor pueden parecer similares, pero responden a experiencias y disposiciones diferentes. Una persona puede sentirse cómoda con su estilo de vida sin pareja, mientras otra evita relaciones por el temor de repetir episodios dolorosos del pasado.

Algunas señales permiten identificar las motivaciones detrás de la decisión:

  1. Observar la reacción ante un acercamiento afectivo o una mayor conexión emocional.
  2. Reconocer si existen experiencias previas que todavía condicionan la confianza.
  3. Evaluar si la decisión es coherente con el proyecto de vida o surge del temor a sufrir.
  4. Tener claridad sobre el tipo de vínculo y el nivel de compromiso que se desea.
  5. Comunicar las intenciones para evitar falsas expectativas.
  6. Realizar procesos de reflexión y duelo frente a situaciones difíciles.
  7. Buscar acompañamiento profesional cuando las experiencias anteriores impiden construir nuevos vínculos.

“Reconocer estas diferencias también implica revisar las experiencias sentimentales anteriores, identificar los aprendizajes y, cuando sea necesario, buscar acompañamiento profesional para superar situaciones que puedan estar afectando la vida afectiva”, explicó Luis Alberto Rengifo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

Obra en acuarela que muestra a una estudiante de espalda caminando por un largo pasillo universitario, con otros estudiantes difuminados al fondo bajo iluminación fría.
El miedo a la soledad puede influir en sus decisiones por lo que es importante que identifique lo que siente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión social puede incidir en las decisiones afectivas

Frases como “se te está pasando el tiempo” o “te vas a quedar solo” transmiten la idea de que existe una edad adecuada para establecer una relación, casarse o tener hijos. Bajo esa lógica, apartarse de ese calendario puede interpretarse erróneamente como un fracaso.

Estas expectativas pueden llevar a iniciar relaciones para responder a la aprobación externa y no por un deseo propio: “Desde el autoconocimiento, resulta importante reconocer qué decisiones nacen de los deseos personales y cuáles responden a la necesidad de aprobación externa”, afirmó De Zubiría.

“Elegir la soltería no significa cerrar las puertas al amor ni tener que justificar una decisión personal. Sin embargo, reconocer las propias motivaciones y actuar con responsabilidad afectiva permite construir relaciones más sanas y evitar que el miedo a experiencias anteriores determine las decisiones futuras”, agregó Rengifo.

Temas Relacionados

Día del solteroSolteríaSoledadRelaciones de parejaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

El primer partido de la llave que dará un cupo a la gran final se disputará en Bogotá, donde ambos equipos enfrentan realidades distintas

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Entre 2011 y 2013, el delantero colombiano marcó 70 goles en 91 partidos, ganó tres títulos y fue decisivo en las conquistas continentales del conjunto rojiblanco

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Las agencias de viajes alertaron de una reducción de turistas internacionales para fin de año: reservas para Cartagena y San Andrés salvarían la temporada

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, señaló que el desafío consiste en traducir esas previsiones en una oferta conectada con los territorios

Las agencias de viajes alertaron de una reducción de turistas internacionales para fin de año: reservas para Cartagena y San Andrés salvarían la temporada

Vicepresidente Jose Manuel Restrepo respondió a quienes afirman que las becas con Colfuturo y el Ministerio de Ciencias son “para niños ricos”

El funcionario aclaró que, particularmente, los jóvenes de estratos bajos pueden acceder a los beneficios educativos, lo anterior en respuesta a los críticos que alegaron en redes sociales que las subvenciones educativas solo eran para jóvenes de estratos 5 y 6

Vicepresidente Jose Manuel Restrepo respondió a quienes afirman que las becas con Colfuturo y el Ministerio de Ciencias son “para niños ricos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

El director colombiano Sebastián Infante conquista festivales en Europa con un cortometraje que se propone redefinir el uso de la IA en el cine

Maná ‘encendió’ la previa de su concierto en Bogotá con un estreno histórico en YouTube

Laura Tobón presentó a Mattia: así anunció el nacimiento de su segundo hijo, acompañada por su esposo y por Lucca

Maluma confirmó cuarta fecha en Bogotá luego de tres ‘sold out’ consecutivos: “Yo quiero más”

Melissa Martínez sorprendió al Tino Asprilla en su cumpleaños y el famoso reveló cuáles fueron los mejores regalos

Deportes

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Internacional de Bogotá vs. América de Cali - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: minuto a minuto desde el partido en Techo

Radamel Falcao García fue convocado por Atlético de Madrid para un partido de leyendas ante América de México: este es su pasado por ese club

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: siga aquí el minuto a minuto desde el Palogrande de Manizales

Gustavo Puerta no se confía de Chile en el amistoso ante la selección Colombia: "Siempre ha sido un rival fuerte"

Así se hará el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: los equipos, los grupos y el "punto invisible"