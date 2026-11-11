Soltería por elección o miedo al compromiso: expertos explican siete razones para estar soltero y alcanzar la realización personal

Los solteros suelen realizar actividades individuales que fomentan el bienestar y el desarrollo personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La soltería puede responder a una decisión consciente vinculada con el bienestar, las metas individuales y la forma en que cada persona entiende sus vínculos. Elegir permanecer soltero no implica renunciar al amor ni a la realización personal, aunque todavía persistan expectativas culturales que asocian la pareja con un modelo único de vida.

“¿Y usted para cuándo?“, ”¿Todavía está soltero?" o “¿No ha encontrado a alguien?" suelen ser preguntas frecuentes en reuniones familiares, conversaciones entre amigos y otros espacios sociales. Estas expresiones reflejan una presión que sitúa la vida en pareja como una meta esperada y presenta la soltería como una situación que debe justificarse.

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Para Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, “la soltería no siempre responde a la ausencia de oportunidades para establecer una relación. En muchos casos, es una decisión relacionada con las prioridades, los intereses, las necesidades afectivas y el proyecto de vida de cada persona”.

Recuerde que no debe sentir presión por unirse a una pareja si no es lo que desea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de permanecer soltero puede estar vinculada con la necesidad de dedicar tiempo a otros aspectos como el desarrollo profesional, los estudios, los intereses personales y el cuidado de la salud mental pueden ocupar un lugar central sin que eso represente una carencia afectiva.

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Entre las razones que pueden influir en esta elección se encuentran:

Priorizar los proyectos personales, como la formación, el trabajo y las metas individuales. Valorar la autonomía para organizar el tiempo y tomar decisiones. Centrarse en el bienestar personal y en actividades que generan satisfacción. Procesar experiencias sentimentales anteriores antes de iniciar un nuevo vínculo. Revisar las expectativas frente al amor y al compromiso. Fortalecer la identidad a partir de los propios deseos, valores y necesidades. Diferenciar los deseos personales de las exigencias familiares o culturales.

Según De Zubiría, “elegir la soltería no significa renunciar al amor o a la posibilidad de construir vínculos significativos. Se trata de reconocer las propias necesidades y tomar decisiones que estén en sintonía con el proyecto de vida de cada persona, sin asumir que tener pareja es una condición indispensable para alcanzar la realización personal”.

Estudios indican que la percepción de la soltería influye en el bienestar y señalan que el 82% de las actividades se realizan con vínculos cercanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo al compromiso es un aspecto diferente

La soltería elegida y el distanciamiento afectivo motivado por temor pueden parecer similares, pero responden a experiencias y disposiciones diferentes. Una persona puede sentirse cómoda con su estilo de vida sin pareja, mientras otra evita relaciones por el temor de repetir episodios dolorosos del pasado.

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Algunas señales permiten identificar las motivaciones detrás de la decisión:

Observar la reacción ante un acercamiento afectivo o una mayor conexión emocional. Reconocer si existen experiencias previas que todavía condicionan la confianza. Evaluar si la decisión es coherente con el proyecto de vida o surge del temor a sufrir. Tener claridad sobre el tipo de vínculo y el nivel de compromiso que se desea. Comunicar las intenciones para evitar falsas expectativas. Realizar procesos de reflexión y duelo frente a situaciones difíciles. Buscar acompañamiento profesional cuando las experiencias anteriores impiden construir nuevos vínculos.

“Reconocer estas diferencias también implica revisar las experiencias sentimentales anteriores, identificar los aprendizajes y, cuando sea necesario, buscar acompañamiento profesional para superar situaciones que puedan estar afectando la vida afectiva”, explicó Luis Alberto Rengifo, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

El miedo a la soledad puede influir en sus decisiones por lo que es importante que identifique lo que siente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión social puede incidir en las decisiones afectivas

Frases como “se te está pasando el tiempo” o “te vas a quedar solo” transmiten la idea de que existe una edad adecuada para establecer una relación, casarse o tener hijos. Bajo esa lógica, apartarse de ese calendario puede interpretarse erróneamente como un fracaso.

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Estas expectativas pueden llevar a iniciar relaciones para responder a la aprobación externa y no por un deseo propio: “Desde el autoconocimiento, resulta importante reconocer qué decisiones nacen de los deseos personales y cuáles responden a la necesidad de aprobación externa”, afirmó De Zubiría.

“Elegir la soltería no significa cerrar las puertas al amor ni tener que justificar una decisión personal. Sin embargo, reconocer las propias motivaciones y actuar con responsabilidad afectiva permite construir relaciones más sanas y evitar que el miedo a experiencias anteriores determine las decisiones futuras”, agregó Rengifo.