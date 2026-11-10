Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 10 de noviembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Últimas noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 10 de noviembre Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán A 13 meses de la desaparición de su hijo en un bar de Mazatlán, la madre buscadora Brenda Valenzuela interpuso un amparo contra funcionarios federales

PAN y PRI acusan a MC de vender voto a favor del PEF 2027 a Morena para blindar a Samuel García Alejandro Moreno acusó a los legisladores emecistas de disfrazarse de oposición

Así demuestra Christian Nodal su cercanía con la familia Aguilar tras rumores de distanciamiento con sus padres Nodal marca su piel con el símbolo de los Aguilar mientras su relación con sus padres atraviesa una crisis