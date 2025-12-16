Mundo

Por qué el streaming en vivo de los albatros de Midway Atoll se convirtió en un fenómeno mundial

La transmisión digital desde la remota isla acerca a millones de personas a escenas increíbles, con rituales, enfrentamientos y momentos inéditos de una de las mayores colonias de aves que existen en el planeta

Una cámara instalada en el Pacífico permite observar a miles de albatros en su hábitat natural, revelando escenas nunca antes vistas para el público general (Friends of Midway Atoll NWR)

Observar la vida de los albatros en el remoto atolón Midway ya es posible gracias a una cámara de transmisión en vivo instalada en la isla Sand, dentro del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea, en el Pacífico.

Desde el 29 de octubre de 2025, cualquier persona puede seguir durante las 24 horas la actividad de una de las mayores colonias de aves marinas del mundo, compuesta por más de un millón de albatros de Laysan y otras especies. La iniciativa, impulsada por la organización Friends of Midway Atoll, marca un avance en la divulgación y conservación de la biodiversidad, como resalta Smithsonian Magazine.

La transmisión en vivo permite presenciar el día a día de los albatros: desde sus rituales de cortejo y la construcción de nidos hasta la crianza de polluelos y las interacciones sociales de estas aves. El objetivo principal de la cámara, según explicó Wayne Sentman, presidente de Friends of Midway Atoll y exinvestigador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, es ofrecer una ventana directa a la magnitud y dinamismo de la colonia.

Sentman ilustró la escena con una imagen: “Imaginen si hubiera 1,5 millones de cachorros corriendo por ahí, porque así es como se siente”, afirmó en declaraciones retomadas por Smithsonian Magazine.

El nacimiento de cada polluelo implica días de esfuerzo conjunto entre ambos padres, un ciclo vital que la tecnología ahora permite seguir de cerca (Smithsonian Magazine)

Un ecosistema caótico y fascinante

Según el medio, el atolón Midway, conocido en hawaiano como Kuaihelani, alberga aproximadamente el 70% de la población mundial de albatros de Laysan.

Cerca de dos millones de aves de unas 20 especies anidan cada año en este enclave, como el albatros de patas negras, la golondrina de mar blanca de pico azul, el petrel bonin y el rabijunco de cola roja.

La densidad de aves genera un ambiente caótico, donde la vida y la muerte se entrecruzan a diario. “Las colonias de aves marinas son lugares grandes, desordenados y dinámicos. Hay mucho comportamiento y ruido, y también muchos momentos realmente especiales que se pueden observar. Pero también hay mucha muerte y violencia”, señaló la bióloga marina Lindsay Young, vicepresidenta de investigación de Pristine Seas de National Geographic, en conversación con Smithsonian Magazine.

Midway es escenario de intensos movimientos y sonidos, donde la interacción constante entre diversas aves genera un ambiente vibrante y complejo (Smithsonian Magazine)

El día a día de los albatros: rituales y estrategias

A través de la cámara, el público accede a una variedad de comportamientos: los complejos bailes de cortejo, en los que las parejas establecidas —que suelen reencontrarse cada año— se saludan con movimientos sincronizados y chasquidos de pico; la construcción de nidos, que aumenta tras las lluvias, cuando las aves moldean el suelo y refuerzan sus nidos con ramas y hojas; y el allopreening, donde los albatros acicalan cabeza y cuello incluso entre ejemplares aparentemente desconocidos.

Durante la incubación, los adultos se comunican con sus polluelos a través del cascarón, estimulando a las crías a romper la cáscara y salir.

Cuando nacen, los polluelos permanecen protegidos por uno de los padres, mientras el otro puede recorrer hasta 11.000 kilómetros en busca de alimento en el océano.

Cada movimiento de los albatros, desde el cortejo hasta la búsqueda de ramas, obedece a patrones ancestrales que aseguran la supervivencia de la especie (Friends of Midway Atoll NWR)

Amenazas y retos para la supervivencia

La vida en Midway presenta amenazas graves para los albatros. Una de las más preocupantes es la depredación por ratones domésticos invasores, introducidos durante la Segunda Guerra Mundial y observados alimentándose de aves vivas desde 2015.

Estos roedores provocan heridas graves en adultos que incuban y pueden causar el abandono de los nidos. Los intentos de erradicación con rodenticidas no resultaron exitosos hasta ahora, y científicos como la ecóloga Wieteke Holthuijzen investigan si los ratones desarrollaron resistencia a estos productos.

Otro riesgo importante procede de la contaminación por plásticos en el océano, ya que los adultos pueden alimentar involuntariamente a sus crías con fragmentos recogidos en alta mar.

Las condiciones climáticas extremas, como la deshidratación y la escasez de alimento durante los meses cálidos, también afectan la supervivencia de los polluelos.

Factores externos como la presencia de especies invasoras y residuos marinos alteran la delicada estabilidad que sostiene a las colonias año tras año (Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU)

Valor científico, conservación y un futuro incierto

El valor ecológico y científico del atolón Midway es indiscutible. Los albatros, como depredadores marinos, mantienen el equilibrio del ecosistema y fertilizan la tierra con sus excrementos y restos orgánicos.

La transmisión en vivo acerca este entorno a quienes no pueden visitarlo —el acceso público está restringido desde 2012— e impulsa la concienciación sobre los retos de conservación.

“Esto es un gran paso para realmente acercar el refugio al público y darles una sensación, no solo de pertenencia, sino de orgullo”, afirmó Holthuijzen en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

Midway se convierte en un laboratorio natural que aporta evidencia clave para comprender y proteger la biodiversidad marina planetaria (Smithsonian Magazine)

La experiencia de científicos y voluntarios en Midway manifiesta la complejidad y el asombro que ofrece la vida de los albatros. Young, con más de dos décadas de estudio sobre estas aves, subraya que, pese a los avances en la investigación desde los años 40, siempre surgen comportamientos inesperados y momentos sorprendentes.

La transmisión, facilitada por la colaboración de Friends of Midway Atoll y el apoyo técnico de voluntarios, permite que cualquier persona sea testigo directo de este espectáculo natural y de los desafíos que enfrenta la colonia.

Con cada temporada, la cámara sigue mostrando la vida de los albatros en Midway y aporta nuevas observaciones y desafíos, recordando que comprender este ecosistema sigue siendo una labor en desarrollo para la ciencia.

