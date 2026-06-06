El dictador Kim Jong-un, a bordo del destructor Kang Kon, exigió acelerar el desarrollo de armas nucleares para su Armada

El líder norcoreano Kim Jong-un visita el buque naval Kang Kon para supervisar su prueba de navegación, en un lugar no revelado (KCNA vía REUTERS)

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó las pruebas en el destructor Kang Kon, un buque de guerra de 5.000 toneladas recientemente reparado tras un lanzamiento fallido en 2023, y ordenó acelerar el desarrollo de una Armada equipada con armas nucleares. Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado de su hija, Kim Ju-ae, quien, de acuerdo con funcionarios surcoreanos, podría estar siendo preparada como posible sucesora.

La agencia oficial norcoreana KCNA detalló que Kim solicitó el desarrollo rápido de fuerzas navales capaces de “desempeñar un papel más importante en la disuasión nuclear del país y de asestar un golpe mortal al enemigo en cualquier momento, ya sea bajo el agua o en la superficie”.

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Además, la Armada fue definida como “un pilar fundamental del nuevo plan de defensa quinquenal aprobado a principios de este año”, que contempla la construcción de destructores de mayor tamaño —de la clase de 10.000 toneladas— y la creación de “armas secretas submarinas” no especificadas.

El reporte oficial no incluyó referencias directas a Estados Unidos ni a Corea del Sur, pese a las tensiones en torno a las ambiciones nucleares norcoreanas y el estancamiento diplomático. La información se difundió antes de la visita del líder de China, Xi Jinping, a Pyongyang, confirmada por medios estatales norcoreanos y chinos, en una nueva señal de acercamiento entre ambos países. En los últimos años, el líder del régimen de Corea del Norte priorizó la relación con Rusia, enviando tropas y equipo militar en apoyo a la guerra en Ucrania.

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Esta foto facilitada por el gobierno norcoreano muestra su destructor Kang Kon durante las pruebas de mar en un lugar no revelado de Corea del Norte, el jueves 4 de junio de 2026 (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

La visita de Xi fue anunciada tras conocerse que el ejército surcoreano detectó una nueva instalación norcoreana de enriquecimiento de uranio, destinada a la producción de combustible para bombas nucleares. En ese contexto, Kim prometió expandir “a un ritmo exponencial” las fuerzas nucleares del país, lo que expertos interpretan como un intento de afianzar la posición norcoreana como potencia nuclear antes del arribo del líder chino.

El dictador norcoreano ordenó acelerar el fortalecimiento de la capacidad de disuasión nuclear del país, al afirmar que la situación demanda avanzar tanto en calidad como en cantidad de armamento estratégico. Según la agencia oficial KCNA, Kim justificó la urgencia de estas medidas ante “los enemigos más feroces”, en referencia a Estados Unidos y Corea del Sur, y mencionó además “otras amenazas y crisis no especificadas” como parte de los motivos para reforzar el arsenal nuclear.

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Durante su declaración, aseguró que la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para armas de Corea del Norte se ha duplicado con creces en comparación con hace cinco años.

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju Ae visitan el buque naval Kang Kon para supervisar su prueba de navegación (KNCA vía REUTERS)

El Kang Kon es el segundo destructor presentado por Corea del Norte en el último año, después del Choe Hyon, cuyo desarrollo fue destacado por el dictador norcoreano como parte de la estrategia para ampliar el alcance y las capacidades de ataque preventivo del ejército. Los medios estatales sostuvieron que ambos buques están diseñados para portar sistemas de armas antiaéreas, antibuque, misiles balísticos y de crucero con capacidad nuclear, aunque especialistas han puesto en duda su efectividad real.

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El buque sufrió daños durante una ceremonia de botadura en mayo de 2023, en el puerto de Chongjin, lo que provocó una reacción furiosa de Kim, quien consideró el fallo como “criminal”. Corea del Norte comunicó que el buque fue relanzado en junio tras las reparaciones, aunque expertos externos cuestionaron su plena operatividad. Según la agencia oficial, el líder norcoreano ordenó la construcción de dos destructores adicionales de la misma clase.

(Con información de Associated Press)