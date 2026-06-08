México

Esquites caseros: así puedes preparar este antojito mexicano para ver el Mundial 2026

El alimento de maíz siempre despierta un debate sobre si debe ser llamado “elote en vaso”

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Vaso de esquites con maíz, crema, queso, chile en polvo y rodaja de limón. Al lado, una servilleta blanca con el logo estilizado FIFA World 2026.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los esquites son un clásico de la gastronomía mexicana, presentes en casi cualquier esquina del país.

Prepararlos en casa permite ajustar cada ingrediente al gusto y disfrutar de este antojo con ingredientes frescos. Aquí tienes una receta sencilla para hacer esquites en casa para ver la inauguración del Mundial 2026.

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Ingredientes

  • 4 tazas de granos de maíz tierno (puedes usar desgranados de elote fresco o congelado)
  • 2 cucharadas de mantequilla o aceite vegetal
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 de taza de crema agria o crema mexicana
  • 1/4 de taza de mayonesa
  • 1 taza de queso fresco desmenuzado
  • 1 cucharadita de chile en polvo (ajusta al gusto)
  • Jugo de 1 limón
  • (Opcional) Epazote fresco, ramitas
  • (Opcional) Chile serrano picado

Preparación

  1. Coloca los granos de maíz en una olla con agua y sal. Hierve durante 5-7 minutos hasta que estén tiernos. Escurre y reserva.
  2. En una sartén, derrite la mantequilla o calienta el aceite a fuego medio. Agrega los granos de maíz cocidos y saltéalos unos minutos hasta que se doren ligeramente.
  3. Si usas epazote y chile serrano, añádelos a la sartén junto con el maíz y cocina un par de minutos más.
  4. En un tazón pequeño, mezcla la crema con la mayonesa y el jugo de limón.
  5. Sirve los granos de maíz en vasos o tazas individuales. Añade por encima la mezcla de crema y mayonesa. Espolvorea queso fresco y chile en polvo al gusto.
  6. Acompaña con más limón, si lo prefieres, y disfruta mientras están calientes.
A los internautas les pareció exagerado el costo de este tradicional platillo.
(Captura de pantalla TikTok @soydanyzuco)

Cuál es el origen de los esquites

El origen de los esquites se remonta a la época prehispánica en México. El nombre proviene del náhuatl izquitl, que significa “tostado” o “maíz tostado”.

Originalmente, los mexicas preparaban el izquitl tostando los granos de maíz en comal, y los consumían principalmente durante festividades religiosas, como las dedicadas a la diosa Cihuapipiltin, quien protegía a las mujeres que morían en el parto.

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Con el tiempo, la receta evolucionó. Durante el virreinato, la preparación cambió a hervir los granos de maíz en caldo con epazote, sal y chile.

Ingredientes como el limón, el queso y la mayonesa se incorporaron más tarde, tras la llegada de los españoles y la influencia europea.

Actualmente, los esquites se sirven en vasos o tazones con mayonesa, queso, chile en polvo y jugo de limón, y son un platillo típico de la comida callejera en la Ciudad de México y distintas regiones del país.

Hay leyendas que atribuyen su creación a Tlazocihuapilli, la única gobernante de Xochimilco, aunque esto forma parte del imaginario cultural y no existe documentación histórica que lo confirme.

¿Esquites o elote en vaso?

Cada vez que surge la pregunta sobre el nombre correcto para el clásico antojito mexicano hecho de granos de maíz cocidos, las redes sociales y las conversaciones cotidianas se llenan de posturas encontradas.

El dilema de si debe llamarse “esquites” o “elote en vaso” no solo divide a los habitantes de distintas regiones, sino que también moviliza a quienes defienden la identidad cultural de su lugar de origen.

Esta polémica ha persistido durante años y se reactiva cada cierto tiempo, especialmente cuando un comentario viral o una tendencia en Twitter la pone de nuevo en el centro del debate público.

Para los habitantes de la Ciudad de México y estados aledaños, el término correcto es “esquites”, sustentado en la raíz náhuatl de la palabra y en la tradición culinaria local.

Por el contrario, en el norte del país, y especialmente en Tamaulipas, la presentación del platillo en un vaso impulsa el uso del nombre “elote en vaso”.

Las diferencias no solo se reflejan en la lengua, sino también en el orgullo regional y en la manera en que los mexicanos se identifican con sus costumbres.

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