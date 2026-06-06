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Una delegación del grupo terrorista Hamas viajó a Egipto y buscará evitar su desarme en una nueva ronda de negociaciones

Los enviados se reunirán con funcionarios y mediadores egipcios “con el objetivo de completar la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

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Miembros de Hamas biajaron a Egipto para avanzar en las negociaciones sobre el futuro en Gaza (Europa Press)
Miembros de Hamas biajaron a Egipto para avanzar en las negociaciones sobre el futuro en Gaza (Europa Press)

Una delegación del grupo terrorista Hamas, encabezada por el alto cargo Khalil Al-Hayya, viajó a El Cairo, capital de Egipto, para iniciar una nueva ronda de negociaciones sobre el futuro de la Franja de Gaza. Los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica permanecerá varios días en la ciudad.

Según lo publicado por Filastin, el equipo de Hamas mantendrá reuniones con responsables egipcios y representantes de otros países mediadores, sin precisar cuáles, con la meta de completar la aplicación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego firmado en octubre del año pasado. De acuerdo con la publicación, “el objetivo es completar la aplicación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego”.

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Durante su estadía en El Cairo, la delegación también sostendrá encuentros con fuerzas y facciones palestinas. El propósito de estas conversaciones es establecer una “posición nacional unificada” respecto al futuro político y administrativo del enclave, en línea con los puntos estipulados en el acuerdo promovido por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El grupo terrorista señaló que en las próximas jornadas se debatirán “mecanismos adecuados para entrar en la segunda fase del acuerdo”. Este punto figura entre los temas centrales de la agenda, según confirmaron portavoces del movimiento a Filastin.

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Las negociaciones en Egipto se producen en un contexto de alta tensión regional y se espera que el proceso se prolongue durante varios días, mientras las partes buscan consensos sobre los pasos a seguir en la Franja de Gaza.

Las negociaciones entre Israel y Hamas siguen en curso bajo la mediación de Egipto y Qatar (Europa Press)
Las negociaciones entre Israel y Hamas siguen en curso bajo la mediación de Egipto y Qatar (Europa Press)

Cabe recordar que Estados Unidos anunció en enero la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego suscrito con Israel, que contempla la desmilitarización de Hamas, la conformación de una fuerza internacional de estabilización y la instalación de un comité tecnocrático palestino encargado de la administración de la Franja de Gaza.

Pese a este avance formal, los terroristas sostiene su negativa a proceder con el desarme y argumentan dicha decisión en que no se han cumplido los compromisos de la primera etapa del acuerdo. Entre estos puntos figure la exigencia de retirada israelí del enclave palestino. “No aceptaremos el desarme mientras no se complete la retirada israelí”, reiteró el movimiento en declaraciones recogidas por medios locales.

Las negociaciones entre Israel y Hamas siguen en curso bajo la mediación de Egipto y Qatar, aunque hasta el momento no se han registrado progresos en la puesta en marcha de la segunda fase del acuerdo, según reportaron fuentes diplomáticas.

El Consejo de Seguridad de la ONU recibió un pedido para que impulse el desarme de Hamas

El Movimiento de Resistencia Islámica se negó a entregar las armas y mantiene su control sobre Gaza (Reuters)
El Movimiento de Resistencia Islámica se negó a entregar las armas y mantiene su control sobre Gaza (Reuters)

El pasado 21 de mayo, el organismo de Naciones Unidas recibió en Nueva York una solicitud directa para que utilice todas sus herramientas con el fin de presionar a Hamas para la entrega de armas. La petición se presentó durante una sesión en la que Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz promovida por Trump, advirtió sobre el riesgo de que la situación en Gaza se torne irreversible si no se alcanza un acuerdo de desarme.

Esta es una versión del futuro que israelíes, palestinos y toda la región deberían temer y por la que todos deberían movilizarse para evitar. El desarme será gradual, secuencial y con plazos definidos según un calendario acordado”, afirmó Mladenov ante el Consejo.

El funcionario subrayó que la alternativa al deterioro consiste en “abrir un nuevo comienzo para la población palestina, que afrontó condiciones desesperadas tras años de conflicto”. En su intervención, Mladenov solicitó al Consejo que “utilice todos los medios a su alcance para instar a Hamas a aceptar la hoja de ruta sin más demora, y a Israel a cumplir con sus obligaciones en virtud del alto el fuego”. Remarcó: “La diplomacia debe continuar; no puede utilizarse como excusa para la dilación mientras dos millones de personas esperan en condiciones desesperadas”.

(Con información de EFE)

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