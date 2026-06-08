Tendencias redes sociales tras los resultados del conteo rápido: "Nieto", "ONPE", "Tetra"

La candidata Keiko Fujimori se dirige a sus simpatizantes y a la prensa tras conocerse los resultados del conteo rápido de Ipsos. En su discurso, destaca que se trata de un empate técnico y pide a sus personeros redoblar esfuerzos para defender cada voto hasta el conteo final.

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 mantiene en vilo a millones de peruanos. Mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa procesando las actas de votación para definir quién será el próximo presidente del país, las redes sociales se han convertido en un termómetro paralelo de la jornada electoral.

La disputa entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, ha generado una intensa conversación digital que se refleja en las principales tendencias de la plataforma X.

Conforme avanzaban los resultados del conteo rápido y posteriormente el procesamiento oficial de la ONPE, palabras como “Nieto”, “ONPE” y “Tetra” comenzaron a multiplicarse hasta posicionarse entre los términos más comentados por los usuarios.

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Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

Con el 60,325% de las actas procesadas, la ONPE reportó una ventaja de Keiko Fujimori con 52,681% de los votos válidos, frente al 47,319% obtenido por Roberto Sánchez. Sin embargo, al quedar aún miles de actas pendientes de contabilización, la expectativa se mantiene en todo el país.

En medio de ese escenario, las redes sociales reaccionaron en tiempo real con comentarios, análisis políticos, memes y publicaciones que impulsaron diversas tendencias que se reflejó en las tendencias de la plataforma X.

Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

Por qué “ONPE” fue tendencia

La palabra “ONPE” se convirtió en una de las tendencias de la jornada porque millones de ciudadanos siguieron a través de esta institución el avance del conteo oficial de votos.

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Cada actualización del organismo electoral generó miles de reacciones. Los usuarios compartían porcentajes, comparaban cifras, publicaban capturas de pantalla y analizaban cómo evolucionaba la diferencia entre ambos candidatos.

La expectativa por cada nuevo reporte oficial también alimentó la tendencia. A medida que aumentaba el porcentaje de actas procesadas, la conversación en redes crecía y el nombre de la entidad electoral se mantenía entre los temas más comentados del país.

La ONPE reiteró durante la jornada la importancia de esperar el procesamiento total de las actas antes de emitir conclusiones definitivas, un mensaje que también fue compartido por los usuarios.

Los resultados preliminares de la elección presidencial en Perú, con Keiko Fujimori obteniendo el 52.717% y Roberto Sánchez el 47.283% de los votos, con el 67.602% de las actas procesadas. (ONPE)

¿Por qué “Nieto” fue tendencia?

El nombre de Jorge Nieto Montesinos se convirtió en una de las principales tendencias de X durante la jornada electoral luego de las declaraciones que realizó en los días previos a la segunda vuelta presidencial.

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El excandidato presidencial y líder del Partido del Buen Gobierno quedó en el centro de la discusión política tras afirmar, durante una entrevista con el streamer Curwen, que en la bancada parlamentaria de Juntos por el Perú existen fundadores del Movadef, organización considerada el brazo político de Sendero Luminoso.

Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción en el escenario político. Desde Juntos por el Perú anunciaron una querella por difamación en su contra, situación que generó un intenso debate en redes sociales.

Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

Lejos de retractarse, Nieto respondió públicamente a la medida. “Yo creo que es mala costumbre judicializar la política. Amenazar con procesos judiciales el día previo de la elección en donde uno de los contendientes, que es Juntos por el Perú, puede ganar la elección, es una mala noticia para la democracia peruana”, declaró.

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Tras conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta, miles de usuarios volvieron a mencionar su nombre. Mientras algunos respaldaban sus declaraciones, otros cuestionaban su postura política y criticaban sus afirmaciones sobre el partido de Roberto Sánchez.

Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

Qué significa “Tetra” y por qué se hizo viral

La tendencia que despertó más curiosidad fue “Tetra”. El término comenzó a circular en publicaciones de usuarios que comentaban los resultados preliminares de la elección. Mensajes como “Se viene el tetra” o “Se vino el tetra” se replicaron rápidamente acompañados de memes, imágenes y reacciones relacionadas con el proceso electoral.

La palabra proviene del prefijo griego “tetra”, que significa cuatro. En redes sociales, numerosos usuarios la emplearon para hacer referencia a la trayectoria electoral de Keiko Fujimori, quien ha participado en varias contiendas presidenciales a lo largo de los últimos años.

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Por eso, la expresión fue utilizada por algunos internautas para aludir a un eventual cuarto capítulo político vinculado a la lideresa de Fuerza Popular. No se trata de un término oficial ni de una campaña institucional, sino de una expresión nacida de manera espontánea en las redes sociales y alimentada por los propios usuarios.

Las publicaciones relacionadas con “Tetra” estuvieron acompañadas por memes, comentarios humorísticos y reacciones políticas que impulsaron aún más su alcance durante la noche.

Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

<b>Las publicaciones que impulsaron las tendencias “Nieto”, “ONPE” y “Tetra” en redes sociales</b>

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales tras la difusión de los primeros resultados del conteo rápido y el avance del escrutinio oficial. Miles de usuarios utilizaron la plataforma X para expresar sus opiniones sobre los candidatos, cuestionar posturas políticas, compartir análisis y difundir memes relacionados con la jornada electoral.

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Estas fueron algunas de las publicaciones que contribuyeron a posicionar entre las principales tendencias a términos como “Nieto”, “ONPE” y “Tetra” durante la noche de la segunda vuelta presidencial.

Conteo rápido y redes sociales: el significado detrás de las tendencias "Nieto", "ONPE" y "Tetra". Captura: X.

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