Mundo

Zelensky viajará a Turquía en un intento por reactivar el diálogo de paz: Rusia ya anunció que no asistirá

El presidente ucraniano busca impulsar nuevas propuestas diplomáticas en Estambul, acompañado por un enviado estadounidense. Pero Moscú rechaza participar y la guerra continúa sin perspectivas claras de un alto el fuego

Guardar
Zelensky viajará a Turquía en
Zelensky viajará a Turquía en un intento por reactivar el diálogo de paz (Sarah Meyssonnier/AP)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunció este martes que viajará a Turquía el miércoles con el objetivo de reactivar las conversaciones que buscan poner fin a la guerra en Ucrania, conflicto que se mantiene desde hace casi cuatro años y ha causado decenas de miles de muertes. Entre los temas principales de las reuniones previstas está la presentación de nuevas soluciones diplomáticas desarrolladas desde Kiev y la confirmación de la máxima prioridad del gobierno ucraniano: lograr el final del enfrentamiento armado.

Zelensky, quien este martes sostuvo reuniones en Madrid con el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el rey Felipe VI, declaró: “Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios. Hacer todo lo posible para acercar el final de la guerra es la máxima prioridad de Ucrania”, según palabras recogidas por Reuters y reiteradas en redes sociales. Durante esta gira, también se reunió con la dirección del Parlamento español y tenía agendas posteriores con altos funcionarios de su país.

Zelensky pidió a Pedro Sánchez
Zelensky pidió a Pedro Sánchez mayor apoyo de España para defenderse de la agresión rusa (Carlos Luján/EUROPA PRESS)

De acuerdo con una fuente turca citada por Reuters, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff también visitará Turquía el miércoles y se sumará a las conversaciones con Zelensky. Un alto funcionario turco citado por The Associated Press confirmó la presencia de Witkoff, aunque el Kremlin ha descartado que haya representación rusa en estos encuentros. “No habrá ningún representante ruso en Turquía”, precisó el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov durante su conferencia telefónica diaria, aunque expresó que Moscú se mantiene abierto a posibles negociaciones futuras.

Peskov indicó también que Rusia no ha recibido comunicación formal de Kiev sobre su disposición a reanudar negociaciones, dejando constancia de la ausencia de avances concretos en la coordinación de una mesa de diálogo con Ucrania.

Se espera la presencia de
Se espera la presencia de Witkoff en Estambul para participar en reuniones por la paz en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Las últimas conversaciones directas entre Kiev y Moscú se celebraron en Estambul en julio, sin resultados relevantes para un alto el fuego o la firma de un acuerdo final. Zelensky afirmó que su gobierno continúa trabajando para reanudar el intercambio de prisioneros de guerra, en parte de una agenda de diálogo ya tratada en rondas anteriores en Turquía. En esos encuentros, ambos países lograron el intercambio de varios miles de soldados capturados y restos mortales.

En paralelo, los esfuerzos internacionales de mediación, liderados principalmente por Estados Unidos, no han conseguido avances significativos para detener la guerra, que inició con la invasión rusa. El presidente estadounidense Donald Trump expresó su frustración ante la negativa del presidente ruso Vladímir Putin a flexibilizar sus demandas. Washington impondrá a partir del viernes nuevas sanciones sobre las principales petroleras rusas Rosneft y Lukoil, medidas orientadas a asfixiar el financiamiento de la maquinaria de guerra rusa y detener su prolongado conflicto en Ucrania. Las sanciones también contemplan posibles penalizaciones secundarias para quienes las incumplan, aumentando la presión sobre países como China e India, grandes importadores de crudo ruso.

Temas Relacionados

Ucrania Rusia Kremlin Turquía Estambul Negociaciones de paz Conflicto armado Estados Unidos Pedro SánchezVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

La alarmante normalización del estrangulamiento sexual entre los adolescentes en el Reino Unido

Un estudio del Instituto para Abordar la Estrangulación, reveló que el 43% de los jóvenes sexualmente activos de 16 y 17 años estuvo involucrado en episodios de asfixia durante encuentros sexuales

La alarmante normalización del estrangulamiento

Sanae Takaichi impulsa reformas para transformar la economía japonesa sin aumentar el gasto público

La primera ministra busca dinamizar el crecimiento económico mediante cambios estructurales y una mayor reinversión empresarial, evitando recurrir a grandes desembolsos fiscales y apostando por la eficiencia en la asignación de capital

Sanae Takaichi impulsa reformas para

Estados Unidos elimina aranceles a productos agrícolas de Filipinas

La decisión de Washington permitirá que exportaciones clave filipinas ingresen al mercado estadounidense sin tarifas, beneficiando a sectores rurales y fortaleciendo la economía del país asiático

Estados Unidos elimina aranceles a

Taiwán exige a China contenerse y actuar con responsabilidad en medio de la tensión regional

El presidente taiwanés William Lai instó al régimen de Beijing a respetar el orden internacional y condenó la represión transnacional, advirtiendo sobre el impacto de las tácticas coercitivas en la estabilidad del Indo-Pacífico

Taiwán exige a China contenerse

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

Las declaraciones de la primera ministra Takaichi sobre defender Taipei provocaron que Beijing sugiriera a sus ciudadanos evitar el país. El sector turístico nipón enfrenta pérdidas millonarias y el índice Nikkei cayó más del 3%

Medio millón de viajes cancelados:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que Venezuela ya no es solo una dictadura y lanzó advertencia: “Si no actuamos hoy, el problema también será Colombia”

La Argentina se consolida como referente regional para la investigación en ensayos clínicos

Quienes bloquean Transmilenio podrían ser capturados: en qué consiste el proyecto presentado en el Concejo de Bogotá

Los detenidos por el crimen del alférez en Carabayllo: antecedentes, roles y la red criminal detrás del ataque

INFOBAE AMÉRICA
Otro golpe a la seguridad

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

La alarmante normalización del estrangulamiento sexual entre los adolescentes en el Reino Unido

María Corina Machado apela a la ayuda de Europa para "liberar a Venezuela" e iniciar su "reconstrucción moral"

Un acusado acepta una prisión permenente al reconocer que asesinó a su compañero de piso, en silla de ruedas

Luis Alberto de Cuenca, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana: "Se produjo el milagro"

ENTRETENIMIENTO

Moana en acción real: detalles

Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

“La fama es una mentirosa y una ladrona”: Jon Bon Jovi habló sin filtro sobre el costo real del éxito

El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

Russell Crowe reveló cómo perdió 30 kilos a los 61 años: “Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg”

Paris Hilton habló sobre su infancia, traumas, abusos y el camino que la llevó a construir su imagen global