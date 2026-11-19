Un bloqueo anticiclónico sobre Suecia y Noruega obligará a las borrascas a desviarse hacia el sur y la península se verá afectada. (EFE/Mariscal)

Guardar

Después de una semana con temperaturas de hasta 30°C en Murcia y noches tropicales en pleno noviembre, los meteorólogos españoles vigilan un cambio de guion en el Atlántico Norte: la posible formación de un bloqueo anticiclónico sobre Escandinavia que desviaría por completo la ruta habitual de las borrascas hacia la península.

Los modelos globales, especialmente el europeo, apuntan a que las altas presiones se instalarán sobre Suecia y Noruega durante buena parte de la próxima semana, incluso más allá del círculo polar. Ese muro atmosférico obligaría a las borrascas a desviarse hacia el sur para rodearlo, lo que generaría un largo pasillo de tormentas en el Atlántico con destino a España, aunque con una diferencia clave respecto a las últimas semanas: llegarían con masas de aire mucho más frías y secas.

PUBLICIDAD

El cambio de trayectoria podría materializarse a partir del martes o miércoles de la semana próxima. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a través de su portavoz Rubén del Campo, confirma que estos días recientes el país atraviesa “un tiempo típicamente otoñal, marcado por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas”, con temperaturas muy elevadas por encima de lo normal para la época.

Qué es un bloqueo atmosférico y cómo cambia el tiempo en España

Control de pronóstico de lluvia y presión media a nivel del mar. (ECMWF)

Un bloqueo atmosférico se produce cuando un área de altas presiones permanece fija en una zona durante varios días, sin desplazarse con la circulación general del oeste. Esa inmovilidad actúa como un obstáculo, ya que las borrascas, en lugar de cruzar directamente esa región, deben rodearla, lo que altera la ruta que siguen hacia otras partes del continente, incluida la Península.

PUBLICIDAD

El fenómeno está directamente ligado al comportamiento del chorro polar, la corriente de vientos en altura que determina la posición de las borrascas y los anticiclones en estas latitudes. El meteorólogo Samuel Biener explicó que este elemento “no tiene nada que ver con la llegada de un chorro de aire desde el polo norte, como se suele leer habitualmente”, sino que se trata del motor que organiza la circulación atmosférica. Esta semana, de hecho, el chorro polar alcanzó velocidades próximas a los 400 kilómetros por hora cerca de España, un valor inusual para mediados de noviembre.

Con el bloqueo escandinavo, ese chorro tomaría una orientación noroeste-sureste y apuntaría de forma más directa hacia la Península, con rachas superiores a 180 kilómetros por hora a unos 9.000 metros de altitud. El cambio en el origen de las borrascas, que pasarían de llegar desde el oeste y el suroeste a hacerlo desde el noroeste, reduciría su capacidad de arrastrar vapor de agua, ya que las masas de aire polar retienen menos humedad que las templadas que predominaron en los últimos días.

PUBLICIDAD

El chorro polar, protagonista del cambio de patrón que se avecina en España, imagen de archivo. (Iñaki Berasaluce/Europa Press)

Esa diferencia explica por qué los acumulados de lluvia previstos serían menores que en episodios recientes. El modelo europeo calcula un superávit de entre 30 y 60 litros por metro cuadrado en Galicia, y de hasta 10 litros por metro cuadrado en Extremadura y el oeste de Castilla y León, mientras que el área mediterránea y Canarias se mantendrían secas.

El primer frente de este nuevo patrón llegaría a Galicia el martes, con lluvias generalizadas en la vertiente cantábrica y la meseta norte. Tras su paso, la entrada de aire polar, con temperaturas de entre 2 y 4 grados a 1.400 metros de altitud, provocaría un descenso de la cota de nieve en la Cordillera Cantábrica y los Pirineos, donde podrían registrarse nevadas a partir de los 1.500 o 1.600 metros en las vertientes sur y oeste.

PUBLICIDAD