El alcalde de Bogotá recomendó ahorrar electricidad entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. El Grupo Energía de Bogotá señaló que la principal alerta está puesta en marzo - Alcaldía de Bogotá y Colprensa

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que existe riesgo de racionamiento de energía tanto en la capital como en otras zonas del país y pidió comenzar desde ahora a reducir el consumo. El mandatario señaló que la demanda podría llegar a superar la oferta disponible y recomendó concentrar los esfuerzos de ahorro entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m., cuando se presentan los mayores niveles de consumo.

Según información publicada por El Tiempo, Galán hizo la advertencia durante un foro en el que se presentaron los resultados de la encuesta de percepción ciudadana 2026 de Bogotá Cómo Vamos.

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El alcalde explicó que una situación en la que la demanda supere la oferta podría obligar a realizar cortes en determinadas zonas o afectar a algunos usuarios. También recordó que en septiembre el sistema estuvo cerca de llegar a un escenario de racionamiento.

Galán aclaró que todavía no está definido que esa medida vaya a ser necesaria y señaló que una eventual decisión correspondería a XM, operador del Sistema Interconectado Nacional, junto con otros actores del sector eléctrico.

Ante ese panorama, pidió a ciudadanos y empresas adoptar medidas de ahorro antes de que la situación se vuelva más crítica.

El alcalde de Bogotá recomendó ahorrar electricidad entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. El Grupo Energía de Bogotá señaló que la principal alerta está puesta en marzo - crédito Colprensa

Galán recomienda ahorrar energía entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.

Una de las principales recomendaciones es evitar el uso de lavadoras y hornos eléctricos durante las horas pico, entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m. También sugirió reducir el nivel de congelamiento de las neveras para disminuir el consumo.

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Galán explicó que bajar la demanda en ese horario puede ayudar a evitar que la capacidad instalada de generación resulte insuficiente para atender las necesidades del sistema.

El mandatario también propuso hacer seguimiento diario al consumo de energía, de forma similar a lo realizado durante el periodo de racionamiento de agua que enfrentó Bogotá entre 2024 y 2025.

Su objetivo es contribuir a que los embalses lleguen al 80 % al finalizar el mes y mejorar la preparación para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, periodo en el que espera que el fenómeno de El Niño genere mayores presiones.

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Dentro de las medidas distritales, Galán anunció que se reducirá el alumbrado navideño en la ciudad. En los últimos años, estas instalaciones se han concentrado en puntos como la plaza de Bolívar, el parque El Tunal y el parque Nacional.

Bombilla de luz incandescente (tradicional). (Unsplash)

Grupo Energía de Bogotá pone la alerta en marzo

El presidente ejecutivo del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, coincidió con el llamado a reducir el consumo. Según explicó, un menor uso de electricidad permite disminuir la cantidad de agua empleada por los embalses para generar energía.

Ortega pidió especial cuidado durante los próximos cinco o seis meses y recomendó que los propietarios de vehículos eléctricos eviten realizar recargas durante las horas de mayor demanda.

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El directivo agregó que la principal alerta está puesta en marzo del próximo año. Según indicó, XM proyecta 16 días durante ese mes en los que la demanda podría superar la capacidad de generación disponible.

Ortega aseguró que un escenario de este tipo no se observaba desde 1992 y relacionó el riesgo con varios factores que, en su opinión, están ocurriendo de manera simultánea.

Entre ellos mencionó el fenómeno de El Niño, la falta de gas utilizado por las plantas termoeléctricas, el crecimiento del consumo en algunas regiones y los retrasos previstos en proyectos de regasificación.

De acuerdo con el directivo, el consumo en la costa Caribe ha aumentado más de un 10 %, mientras que los proyectos de Puerto Bolívar y Buenaventura no estarían listos en febrero.

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Ortega resumió la situación como una combinación entre una demanda que crece rápidamente, una oferta que no consigue ampliar su capacidad al mismo ritmo y dificultades en la disponibilidad de gas.

Tanto Galán como el presidente del GEB coincidieron en que la reducción voluntaria del consumo puede ayudar a disminuir la presión sobre el sistema y los embalses.

Por ahora, no existe una decisión de aplicar racionamientos. Sin embargo, las autoridades y directivos del sector insisten en que comenzar a ahorrar desde este momento puede ser determinante para afrontar los meses de mayor presión energética y reducir el riesgo de restricciones en Bogotá y el resto del país.

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