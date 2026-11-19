Àngels Barceló en 'El perro andaluz' (RTVE).

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La marcha de Àngels Barceló de la Cadena SER el pasado mes de junio fue una de las noticias más inesperadas del año en el panorama radiofónico. Después de más de dos décadas al frente de Hoy por hoy, la periodista ponía punto final a una etapa profesional que la había convertido en una de las voces más reconocibles de la radio española. Su despedida dejó numerosas incógnitas sobre las circunstancias que habían provocado su salida, pero cinco meses después ha decidido contar públicamente cómo se desarrollaron las conversaciones con la emisora y por qué no hubo un acuerdo para continuar.

La comunicadora catalana eligió El perro andaluz, el espacio de Televisión Española presentado por Manu Sánchez, para abordar por primera vez con profundidad una decisión que todavía está asimilando. Su visita al programa tenía un significado especial, ya que, según recordó el presentador, Barceló le había prometido que sería uno de los primeros lugares a los que acudiría cuando estuviera preparada para hablar de lo sucedido.

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“Necesitaba pasar mi duelo. He dado los mejores años de mi vida. No he pasado el duelo del todo, pero ya puedo hablar de todo lo que aquello supuso”, reconoció. Una confesión con la que dejó claro que abandonar un proyecto al que había dedicado 21 años no ha sido sencillo.

La pregunta de Manu Sánchez fue directa y puso sobre la mesa la principal incógnita de su despedida: “¿Te fuiste o te echaron?”. La respuesta de la periodista también lo fue. “No quisieron que siguiera”, afirmó, antes de explicar que la emisora nunca llegó a ofrecerle una renovación en las condiciones que esperaba.

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Àngels Barceló en 'El perro andaluz' (RTVE).

Barceló recordó que su relación contractual con la SER funcionaba mediante renovaciones anuales al finalizar cada temporada. Una dinámica que se había repetido durante años, pero que cambió en esta última etapa. “La SER nunca me ofreció la renovación”, explicó. Aunque posteriormente recibió una propuesta para continuar, esta incluía una serie de modificaciones en el funcionamiento del programa que no estaba dispuesta a asumir.

“Se me hizo condicionada a que le hiciera una sacudida al programa”, relató. Una exigencia que le resultó especialmente difícil de comprender teniendo en cuenta los resultados de audiencia que había conseguido Hoy por hoy. Según recordó, el espacio atravesaba uno de sus mejores momentos y nunca había registrado unas cifras tan elevadas.

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Su relación con el PP

Uno de los principales puntos de fricción durante las negociaciones fue la petición de introducir más pluralidad en el programa. Sin embargo, la periodista asegura que nunca recibió una explicación concreta sobre qué cambios se esperaban de ella. “Se me pedía pluralidad, pero nunca se me explicó qué quería decir ‘pluralidad’. Hubo un desacuerdo que terminó con mi salida”, señaló.

Àngels Barceló en 'El perro andaluz' (RTVE).

La presentadora interpretó que se buscaba incorporar más voces y perspectivas, algo que, según defendió, ya había hecho durante su etapa al frente del espacio. También reconoció que las conversaciones con sus superiores fueron especialmente complicadas. “Fueron reuniones muy duras y en algunos momentos muy desagradables”, recordó.

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Según Barceló, le había sido muy difícil encontrar representantes del Partido Popular para el programa. “Soy una persona incómoda para la derecha. Hay una evidencia y es que Alberto Núñez Feijóo solo vino una vez al Hoy por hoy mientras he estado yo. Después no volvió nunca más, tampoco otros miembros del PP”, aseguró. Una situación que, según destacó, cambió tras su marcha, cuando el líder popular volvió a visitar el espacio. “Soy una persona incómoda para la derecha y a mucha honra”, reivindicó.

Preguntada por quién habría querido que ocupase su puesto, Barceló confesó que su primera opción habría sido José Luisa Sastre, su copresentador, aunque valoró positivamente el trabajo que está realizando Aimar Bretos. También recordó a Iñaki Gabilondo, quien, según contó, le dejó clara su postura: “Ni por mil millones de euros volvería a hacer el Hoy por hoy”.

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