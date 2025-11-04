Mundo

Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin

Oficiales ucranianos arriesgan sus vidas para sacar a ancianos de Kostiantynivka mientras aeronaves sobrevuelan la zona. El panorama es sombrío: el Kremlin tomó 461 kilómetros cuadrados en octubre y amenaza los últimos focos de resistencia en la región

Guardar
La policía ucraniana evacúa a civiles de una ciudad en primera línea bajo asedio ruso

La policía ucraniana evacuó el lunes a nueve civiles de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, mientras las fuerzas rusas intensificaban sus ataques en el frente oriental, en medio de un panorama cada vez más sombrío para las defensas ucranianas.

Agentes de la unidad “Ángel Blanco” se desplazaron por calles destrozadas, repletas de vehículos destruidos, para llegar a residentes en varios distritos de la ciudad. La mayoría de los civiles evacuados eran personas mayores que se aferraban a sus hogares a pesar del intenso bombardeo.

Un agente de la unidad
Un agente de la unidad "Ángel Blanco" de la policía ucraniana en Kostiantynivka, donde evacuaron a civiles bajo intensos bombardeos rusos que buscan apoderarse de esta ciudad clave. REUTERS/Anatolii Stepanov
Un miembro de los "Ángeles
Un miembro de los "Ángeles Blancos" ayuda a un residente durante una evacuación en Kostiantynivka. La ofensiva rusa en el frente oriental busca apoderarse de esta ciudad y de Pokrovsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los oficiales también encontraron a una mujer muerta por bombardeos recientes y ayudaron a los residentes a retirar el cuerpo. El hijo de la fallecida dijo que presenció múltiples impactos en el edificio donde residía su madre mientras él estaba en la casa contigua. “Dos ataques en el edificio, y uno cerca”, relató al oficial de policía.

Una residente camina cerca del
Una residente camina cerca del cuerpo de su vecina, víctima de un bombardeo ruso en Kostiantynivka. La policía evacuó a nueve civiles de esta ciudad del Donetsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Valentyna, una residente local de 69 años, describió el momento del ataque mortal. “Ni siquiera escuché un sonido, hubo un estruendo y eso fue todo. Estaba sentada en un banco allá. La pierna fue alcanzada, no sé cómo logré... El techo fue alcanzado”, dijo mientras observaba cómo se llevaban el cuerpo de su vecina. Luego añadió con resignación: “Es imposible vivir aquí”.

Miembros de la unidad de
Miembros de la unidad de evacuación "Ángel Blanco" asisten a una residente durante una evacuación en Kostiantynivka. REUTERS/Anatolii Stepanov
Civiles evacuados bajan de un
Civiles evacuados bajan de un vehículo blindado en Kostiantynivka con ayuda de la unidad "Ángel Blanco". La mayoría eran personas mayores que se aferraban a sus hogares pese al intenso bombardeo ruso . REUTERS/Anatolii Stepanov

Las escenas captadas en video muestran la realidad brutal de la evacuación: ventanas destrozadas, gatos en apartamentos abandonados, perros callejeros merodeando por las calles, y redes antidrones dañadas colgando sobre edificios destrozados. Una gasolinera destruida y vehículos blindados calcinados salpican el paisaje urbano.

Un automóvil destruido por un
Un automóvil destruido por un ataque ruso yace en una calle de Kostiantynivka. El paisaje urbano muestra la brutal realidad de la evacuación. (REUTERS/Anatolii Stepanov)
Soldados ucranianos se desplazan bajo
Soldados ucranianos se desplazan bajo redes antidrones en Kostiantynivka. La ofensiva rusa se centra en esta dirección. REUTERS/Anatolii Stepanov

La operación de evacuación mostró los peligros constantes que enfrentan tanto los civiles como los rescatistas. Durante una evacuación, el oficial Hennadiy Yudin, de 48 años y líder de la unidad “Ángel Blanco”, señaló al cielo advirtiendo sobre un dron ruso Molniya en el área. “Abuela, tú adelante, y nosotros vendremos por ti”, le dijo a una anciana mientras cargaba su escopeta cerca de las puertas de un edificio.

Un agente de los "Ángeles
Un agente de los "Ángeles Blancos" ayuda a una anciana a evacuar Kostiantynivka. "Esta no es la primera vez", dijo una residente al escuchar un dron enemigo, a lo que el policía respondió: "Pero puede ser la última". REUTERS/Anatolii Stepanov
Civiles esperan dentro de un
Civiles esperan dentro de un vehículo blindado durante su evacuación de Kostiantynivka por la unidad "Ángel Blanco". REUTERS/Anatolii Stepanov
Policía de la unidad "Ángel
Policía de la unidad "Ángel Blanco" ayuda a un evacuado en Kostiantynivka. La situación es tan peligrosa que ya no pueden entrar a Pokrovsk y deben pedir a los civiles que salgan a pie para ser recogidos en pueblos cercanos. REUTERS/Anatolii Stepanov

Mientras ayudaban a sacar a una mujer mayor en una silla, se escuchó a Yudin decir fuera de cámara: “Hay uno volando”. La anciana, mostrando una calma desconcertante, respondió: “Esta no es la primera vez”. Yudin replicó con tono grave: “Pero puede ser la última”.

Una residente camina entre edificios
Una residente camina entre edificios dañados por un bombardeo ruso en Kostiantynivka. "Ni siquiera escuché un sonido, hubo un estruendo y eso fue todo", describió Valentyna, de 69 años, el momento del ataque mortal que cobró la vida de su vecina. REUTERS/Anatolii Stepanov

Otra residente, Tomara, de 75 años, explicó por qué se había quedado tanto tiempo. “He estado viviendo sola aquí por mucho tiempo. Tengo seis perros y los alimento, y gatos también, ayudo a todos. Dios no quiere que muera, no veo de un ojo. Tengo dolor de un lado, me estoy muriendo de hambre, simplemente no puedo. Casi me perdí entre la gente, me perdí en algún lugar. Dios no me deja morir”, dijo.

Residentes son transportados en un
Residentes son transportados en un blindado durante su evacuación de Kostiantynivka. El operativo se desarrolla mientras el ejército ruso avanza con creciente comodidad en la dirección de Pokrovsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Yudin explicó que la situación se ha vuelto tan peligrosa que ya no pueden entrar a Pokrovsk, otra ciudad clave bajo asedio. “No podemos entrar más a Pokrovsk. Pedimos a la gente que salga a pie a los pueblos más cercanos, que es donde podemos recogerlos. Conducir a la ciudad con un auto significa que eres el objetivo número uno para el enemigo, todo el tiempo atacan logística, rutas, autos y vehículos”, dijo.

Peligran los últimos bastiones de Kiev

Agentes del "Ángel Blanco" revisan
Agentes del "Ángel Blanco" revisan una zona en Pokrovsk. La situación en esta ciudad, clave para la defensa ucraniana, se ha vuelto tan peligrosa que la unidad ya no puede ingresar a evacuar civiles directamente. (REUTERS/Anatolii Stepanov/Fotografía de archivo)

La ofensiva de Moscú para apoderarse de Kostiantynivka y la cercana Pokrovsk podría allanar el camino para un avance sobre Kramatorsk y Sloviansk, los últimos bastiones importantes de Ucrania en Donetsk.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky describió la situación en Pokrovsk como “desafiante” y dijo que “de 260 a 300 rusos” estaban combatiendo en la ciudad. “Alrededor del 30 por ciento de todas las acciones de combate en el frente tienen lugar en Pokrovsk”, dijo a periodistas durante una sesión informativa el lunes.

Un análisis de la AFP de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra mostró que el ejército ruso logró avances constantes en Ucrania en octubre, enfocando sus ataques en la región oriental de Donetsk. Rusia tomó 461 kilómetros cuadrados de Ucrania en el mes, manteniendo el ritmo promedio de ganancias mensuales de este año.

FOTO DE ARCHIVO: Edificios residenciales
FOTO DE ARCHIVO: Edificios residenciales dañados por ataques rusos en Pokrovsk, mayo 2025. Seis meses después, esta ciudad se ha convertido en el epicentro del frente oriental. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Rusia ahora controla el 81 por ciento de la región de Donetsk, que afirma haber anexado y está luchando para asegurar el control total. El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que las fuerzas rusas “continúan avanzando en la dirección de Pokrovsk y parecen operar con creciente comodidad dentro de Pokrovsk mismo”.

Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance atacaron el martes una planta industrial rusa a unos 1.300 kilómetros de la frontera en la región de Bashkortostán. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que 85 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaKostiantynivkaPokrovskDonetskUcraniaRusiaVolodimir ZelenskyUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Tras la masacre de El Fasher, el secretario general de la ONU advirtió que la guerra en Sudán se está “descontrolando”

Antonio Guterres consideró que la situación se agrava tras la toma de la ciudad por fuerzas paramilitares, con denuncias de crímenes atroces y una crisis humanitaria que empeora cada día

Tras la masacre de El

Las inusuales fotos de Xi Jinping que reveló la Casa Blanca y no se verán en China

Las imágenes tomadas en la cumbre de APEC revelan un lado inusual del mandatario asiático, mostrando gestos de cordialidad y vulnerabilidad que rara vez se ven en la cobertura mediática controlada por Beijing

Las inusuales fotos de Xi

Innovación, tecnología y conservación de la biodiversidad: así es el modelo japonés de desarrollo verde que promete un futuro sostenible

El plan local integra metas de conservación, plataformas de monitoreo y colaboración público-privada para restaurar ecosistemas y crear empleos verdes, según advierte el World Economic Forum

Innovación, tecnología y conservación de

El tifón Kalmaegi dejó al menos 26 muertos y miles de desplazados por inundaciones en el centro de Filipinas

En las 24 horas previas a la llegada del tifón, la zona alrededor de la capital provincial, Ciudad de Cebú, recibió 183 milímetros de lluvia, una cifra muy superior al promedio mensual de 131 milímetros

El tifón Kalmaegi dejó al

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania venderá el excedente de armas fabricadas en el país en Berlín y Copenhague

El mandatario explicó que las dos primeras oficinas estarán situadas en las capitales de Alemania y Dinamarca, y subrayó que todo el proceso se desarrollará de manera legal

Volodimir Zelensky anunció que Ucrania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Queman llantas en la avenida

Queman llantas en la avenida Túpac Amaru para bloquear la vía: paro afecta a cientos de usuarios en Lima norte

Recete de carrueco, un plato típico de Jaén en otoño que tiene la calabaza como ingrediente principal

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

Cuál es el precio de la luz en España para este miércoles

Euro: cotización de apertura hoy 4 de noviembre en Perú

INFOBAE AMÉRICA
Pezeshkian asegura que Irán incrementó

Pezeshkian asegura que Irán incrementó sus capacidades defensivas a raíz de la ofensiva de Israel

AV. Inglaterra, Islandia y Ucrania, rivales de España en la clasificación al Mundial femenino de 2027

Feijóo llama a Abascal tras la renuncia de Mazón y coinciden en que hay que dar "estabilidad" a la C.Valenciana

Corea del Sur pone en el espacio a su quinto satélite espía para reforzar su vigilancia sobre Pyongyang

El Prado recrea la Capilla Herrera de Roma en su colección permanente con frescos del pintor barroco Annibale Carracci

ENTRETENIMIENTO

Una Navidad muy Jonas Brothers:

Una Navidad muy Jonas Brothers: la película que reúne a Kevin, Joe y Nick en una travesía festiva y musical

Jonathan Bailey fue elegido como el hombre más sexy del mundo

Jennifer Lawrence se sincera sobre la maternidad y la salud mental: “No quiero dar entrevistas llenas de frases hechas o palabras vacías”

Dieta “paleolítica”, entrenamiento silencioso y minimalismo: así Aaron Pierre se prepara para convertirse en el nuevo héroe de acción de Hollywood

Tom Blyth advirtió sobre el uso de inteligencia artificial en el cine: “Me parece aterrador”