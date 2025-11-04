Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin

La policía ucraniana evacúa a civiles de una ciudad en primera línea bajo asedio ruso

La policía ucraniana evacuó el lunes a nueve civiles de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, mientras las fuerzas rusas intensificaban sus ataques en el frente oriental, en medio de un panorama cada vez más sombrío para las defensas ucranianas.

Agentes de la unidad “Ángel Blanco” se desplazaron por calles destrozadas, repletas de vehículos destruidos, para llegar a residentes en varios distritos de la ciudad. La mayoría de los civiles evacuados eran personas mayores que se aferraban a sus hogares a pesar del intenso bombardeo.

Un agente de la unidad "Ángel Blanco" de la policía ucraniana en Kostiantynivka, donde evacuaron a civiles bajo intensos bombardeos rusos que buscan apoderarse de esta ciudad clave. REUTERS/Anatolii Stepanov

Un miembro de los "Ángeles Blancos" ayuda a un residente durante una evacuación en Kostiantynivka. La ofensiva rusa en el frente oriental busca apoderarse de esta ciudad y de Pokrovsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Los oficiales también encontraron a una mujer muerta por bombardeos recientes y ayudaron a los residentes a retirar el cuerpo. El hijo de la fallecida dijo que presenció múltiples impactos en el edificio donde residía su madre mientras él estaba en la casa contigua. “Dos ataques en el edificio, y uno cerca”, relató al oficial de policía.

Una residente camina cerca del cuerpo de su vecina, víctima de un bombardeo ruso en Kostiantynivka. La policía evacuó a nueve civiles de esta ciudad del Donetsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Valentyna, una residente local de 69 años, describió el momento del ataque mortal. “Ni siquiera escuché un sonido, hubo un estruendo y eso fue todo. Estaba sentada en un banco allá. La pierna fue alcanzada, no sé cómo logré... El techo fue alcanzado”, dijo mientras observaba cómo se llevaban el cuerpo de su vecina. Luego añadió con resignación: “Es imposible vivir aquí”.

Miembros de la unidad de evacuación "Ángel Blanco" asisten a una residente durante una evacuación en Kostiantynivka. REUTERS/Anatolii Stepanov

Civiles evacuados bajan de un vehículo blindado en Kostiantynivka con ayuda de la unidad "Ángel Blanco". La mayoría eran personas mayores que se aferraban a sus hogares pese al intenso bombardeo ruso . REUTERS/Anatolii Stepanov

Las escenas captadas en video muestran la realidad brutal de la evacuación: ventanas destrozadas, gatos en apartamentos abandonados, perros callejeros merodeando por las calles, y redes antidrones dañadas colgando sobre edificios destrozados. Una gasolinera destruida y vehículos blindados calcinados salpican el paisaje urbano.

Un automóvil destruido por un ataque ruso yace en una calle de Kostiantynivka. El paisaje urbano muestra la brutal realidad de la evacuación. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Soldados ucranianos se desplazan bajo redes antidrones en Kostiantynivka. La ofensiva rusa se centra en esta dirección. REUTERS/Anatolii Stepanov

La operación de evacuación mostró los peligros constantes que enfrentan tanto los civiles como los rescatistas. Durante una evacuación, el oficial Hennadiy Yudin, de 48 años y líder de la unidad “Ángel Blanco”, señaló al cielo advirtiendo sobre un dron ruso Molniya en el área. “Abuela, tú adelante, y nosotros vendremos por ti”, le dijo a una anciana mientras cargaba su escopeta cerca de las puertas de un edificio.

Un agente de los "Ángeles Blancos" ayuda a una anciana a evacuar Kostiantynivka. "Esta no es la primera vez", dijo una residente al escuchar un dron enemigo, a lo que el policía respondió: "Pero puede ser la última". REUTERS/Anatolii Stepanov

Civiles esperan dentro de un vehículo blindado durante su evacuación de Kostiantynivka por la unidad "Ángel Blanco". REUTERS/Anatolii Stepanov

Policía de la unidad "Ángel Blanco" ayuda a un evacuado en Kostiantynivka. La situación es tan peligrosa que ya no pueden entrar a Pokrovsk y deben pedir a los civiles que salgan a pie para ser recogidos en pueblos cercanos. REUTERS/Anatolii Stepanov

Mientras ayudaban a sacar a una mujer mayor en una silla, se escuchó a Yudin decir fuera de cámara: “Hay uno volando”. La anciana, mostrando una calma desconcertante, respondió: “Esta no es la primera vez”. Yudin replicó con tono grave: “Pero puede ser la última”.

Una residente camina entre edificios dañados por un bombardeo ruso en Kostiantynivka. "Ni siquiera escuché un sonido, hubo un estruendo y eso fue todo", describió Valentyna, de 69 años, el momento del ataque mortal que cobró la vida de su vecina. REUTERS/Anatolii Stepanov

Otra residente, Tomara, de 75 años, explicó por qué se había quedado tanto tiempo. “He estado viviendo sola aquí por mucho tiempo. Tengo seis perros y los alimento, y gatos también, ayudo a todos. Dios no quiere que muera, no veo de un ojo. Tengo dolor de un lado, me estoy muriendo de hambre, simplemente no puedo. Casi me perdí entre la gente, me perdí en algún lugar. Dios no me deja morir”, dijo.

Residentes son transportados en un blindado durante su evacuación de Kostiantynivka. El operativo se desarrolla mientras el ejército ruso avanza con creciente comodidad en la dirección de Pokrovsk. REUTERS/Anatolii Stepanov

Yudin explicó que la situación se ha vuelto tan peligrosa que ya no pueden entrar a Pokrovsk, otra ciudad clave bajo asedio. “No podemos entrar más a Pokrovsk. Pedimos a la gente que salga a pie a los pueblos más cercanos, que es donde podemos recogerlos. Conducir a la ciudad con un auto significa que eres el objetivo número uno para el enemigo, todo el tiempo atacan logística, rutas, autos y vehículos”, dijo.

Peligran los últimos bastiones de Kiev

Agentes del "Ángel Blanco" revisan una zona en Pokrovsk. La situación en esta ciudad, clave para la defensa ucraniana, se ha vuelto tan peligrosa que la unidad ya no puede ingresar a evacuar civiles directamente. (REUTERS/Anatolii Stepanov/Fotografía de archivo)

La ofensiva de Moscú para apoderarse de Kostiantynivka y la cercana Pokrovsk podría allanar el camino para un avance sobre Kramatorsk y Sloviansk, los últimos bastiones importantes de Ucrania en Donetsk.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky describió la situación en Pokrovsk como “desafiante” y dijo que “de 260 a 300 rusos” estaban combatiendo en la ciudad. “Alrededor del 30 por ciento de todas las acciones de combate en el frente tienen lugar en Pokrovsk”, dijo a periodistas durante una sesión informativa el lunes.

Un análisis de la AFP de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra mostró que el ejército ruso logró avances constantes en Ucrania en octubre, enfocando sus ataques en la región oriental de Donetsk. Rusia tomó 461 kilómetros cuadrados de Ucrania en el mes, manteniendo el ritmo promedio de ganancias mensuales de este año.

FOTO DE ARCHIVO: Edificios residenciales dañados por ataques rusos en Pokrovsk, mayo 2025. Seis meses después, esta ciudad se ha convertido en el epicentro del frente oriental. (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Rusia ahora controla el 81 por ciento de la región de Donetsk, que afirma haber anexado y está luchando para asegurar el control total. El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que las fuerzas rusas “continúan avanzando en la dirección de Pokrovsk y parecen operar con creciente comodidad dentro de Pokrovsk mismo”.

Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance atacaron el martes una planta industrial rusa a unos 1.300 kilómetros de la frontera en la región de Bashkortostán. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que 85 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.