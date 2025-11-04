Evacuaciones desesperadas en Ucrania por los avances rusos: entre redes antidrones, los civiles huyen o quedan a merced de Putin

La policía ucraniana evacuó el lunes a nueve civiles de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, mientras las fuerzas rusas intensificaban sus ataques en el frente oriental, en medio de un panorama cada vez más sombrío para las defensas ucranianas.
Agentes de la unidad “Ángel Blanco” se desplazaron por calles destrozadas, repletas de vehículos destruidos, para llegar a residentes en varios distritos de la ciudad. La mayoría de los civiles evacuados eran personas mayores que se aferraban a sus hogares a pesar del intenso bombardeo.
Los oficiales también encontraron a una mujer muerta por bombardeos recientes y ayudaron a los residentes a retirar el cuerpo. El hijo de la fallecida dijo que presenció múltiples impactos en el edificio donde residía su madre mientras él estaba en la casa contigua. “Dos ataques en el edificio, y uno cerca”, relató al oficial de policía.
Valentyna, una residente local de 69 años, describió el momento del ataque mortal. “Ni siquiera escuché un sonido, hubo un estruendo y eso fue todo. Estaba sentada en un banco allá. La pierna fue alcanzada, no sé cómo logré... El techo fue alcanzado”, dijo mientras observaba cómo se llevaban el cuerpo de su vecina. Luego añadió con resignación: “Es imposible vivir aquí”.
Las escenas captadas en video muestran la realidad brutal de la evacuación: ventanas destrozadas, gatos en apartamentos abandonados, perros callejeros merodeando por las calles, y redes antidrones dañadas colgando sobre edificios destrozados. Una gasolinera destruida y vehículos blindados calcinados salpican el paisaje urbano.
La operación de evacuación mostró los peligros constantes que enfrentan tanto los civiles como los rescatistas. Durante una evacuación, el oficial Hennadiy Yudin, de 48 años y líder de la unidad “Ángel Blanco”, señaló al cielo advirtiendo sobre un dron ruso Molniya en el área. “Abuela, tú adelante, y nosotros vendremos por ti”, le dijo a una anciana mientras cargaba su escopeta cerca de las puertas de un edificio.
Mientras ayudaban a sacar a una mujer mayor en una silla, se escuchó a Yudin decir fuera de cámara: “Hay uno volando”. La anciana, mostrando una calma desconcertante, respondió: “Esta no es la primera vez”. Yudin replicó con tono grave: “Pero puede ser la última”.
Otra residente, Tomara, de 75 años, explicó por qué se había quedado tanto tiempo. “He estado viviendo sola aquí por mucho tiempo. Tengo seis perros y los alimento, y gatos también, ayudo a todos. Dios no quiere que muera, no veo de un ojo. Tengo dolor de un lado, me estoy muriendo de hambre, simplemente no puedo. Casi me perdí entre la gente, me perdí en algún lugar. Dios no me deja morir”, dijo.
Yudin explicó que la situación se ha vuelto tan peligrosa que ya no pueden entrar a Pokrovsk, otra ciudad clave bajo asedio. “No podemos entrar más a Pokrovsk. Pedimos a la gente que salga a pie a los pueblos más cercanos, que es donde podemos recogerlos. Conducir a la ciudad con un auto significa que eres el objetivo número uno para el enemigo, todo el tiempo atacan logística, rutas, autos y vehículos”, dijo.
Peligran los últimos bastiones de Kiev
La ofensiva de Moscú para apoderarse de Kostiantynivka y la cercana Pokrovsk podría allanar el camino para un avance sobre Kramatorsk y Sloviansk, los últimos bastiones importantes de Ucrania en Donetsk.
El presidente ucraniano Volodimir Zelensky describió la situación en Pokrovsk como “desafiante” y dijo que “de 260 a 300 rusos” estaban combatiendo en la ciudad. “Alrededor del 30 por ciento de todas las acciones de combate en el frente tienen lugar en Pokrovsk”, dijo a periodistas durante una sesión informativa el lunes.
Un análisis de la AFP de datos del Instituto para el Estudio de la Guerra mostró que el ejército ruso logró avances constantes en Ucrania en octubre, enfocando sus ataques en la región oriental de Donetsk. Rusia tomó 461 kilómetros cuadrados de Ucrania en el mes, manteniendo el ritmo promedio de ganancias mensuales de este año.
Rusia ahora controla el 81 por ciento de la región de Donetsk, que afirma haber anexado y está luchando para asegurar el control total. El Instituto para el Estudio de la Guerra indicó que las fuerzas rusas “continúan avanzando en la dirección de Pokrovsk y parecen operar con creciente comodidad dentro de Pokrovsk mismo”.
Mientras tanto, drones ucranianos de largo alcance atacaron el martes una planta industrial rusa a unos 1.300 kilómetros de la frontera en la región de Bashkortostán. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que 85 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche.