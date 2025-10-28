Mundo

Polonia reabrirá en noviembre dos pasos fronterizos con Bielorrusia: “Los beneficios superan los riesgos”

La frontera fue clausurada completamente en septiembre debido a maniobras militares ruso-bielorrusas y violaciones del espacio aéreo polaco

Guardar
ARCHIVO - El primer ministro
ARCHIVO - El primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una reunión extraordinaria del gobierno en la cancillería, con personal militar y de emergencias tras una violación del espacio aéreo polaco en Varsovia, Polonia, el 10 de septiembre de 2025. (Cancillería del primer ministro de Polonia via AP, Archivo)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, anunció este martes la aprobación para reabrir el próximo mes dos pasos fronterizos con Bielorrusia, específicamente los de Kuźnica-Bruzgi y Bobrowniki-Bierestovitsa. Estas aperturas se sumarán a las de Terespol y Kukuryki, los dos únicos pasos actualmente operativos, tras el cierre total de la frontera decretado en septiembre.

El anuncio se realizó durante la intervención de Tusk en el Foro de Cohesión y Desarrollo Fronterizo de la Unión Europea en Białystok, al este de Polonia. Según explicó, los pasos de Bobrowniki y Kuźnica iniciarán operaciones “a modo de prueba”, como parte de un proceso controlado.

Tusk destacó que esta decisión se produce gracias a los esfuerzos conjuntos entre Varsovia y los países bálticos, permitiendo ahora “asumir algunos riesgos con la apertura de estos pasos”. Según el mandatario, “los beneficios superan a los riesgos”, en alusión al impacto en las rutas comerciales terrestres, cerradas desde 2021 en el caso de Kuźnica-Bruzgi y desde febrero de 2023 en Bobrowniki-Bierestovitsa.

La reapertura está condicionada a la coordinación con Lituania, país limítrofe con Polonia, que recientemente clausuró sus propios pasos fronterizos terrestres con Bielorrusia debido a la entrada de globos utilizados para el contrabando de tabaco.

Polonia reabrirá en noviembre dos
Polonia reabrirá en noviembre dos pasos fronterizos con Bielorrusia

Según la radiotelevisión pública lituana ‘LRT’, tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a este sábado, entre dos aeropuertos se han visto afectados 40 vuelos y 6.000 pasajeros. Se cancelaron 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en ambos aeropuertos, según la ‘LRT’.

Tusk advirtió que, en caso de surgir nuevas amenazas, no dudará “ni un instante” en ordenar de nuevo el cierre de la frontera. También explicó que el paso de Połowce seguirá cerrado por el momento, ya que existe un campamento militar en la zona.

El cierre total de la frontera se decretó en septiembre debido a los ejercicios militares ruso-bielorrusos Zapad-2025, calificados por Tusk como “una amenaza”, además de la violación del espacio aéreo polaco por 21 drones rusos durante la noche del 9 al 10 de ese mismo mes. Posteriormente, se reabrieron exclusivamente los pasos de Terespol y Kukuryki.

ARCHIVO - Un guardia fronterizo
ARCHIVO - Un guardia fronterizo polaco vigila una zona de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, cerca de Kuznice, Polonia, el 30 de junio de 2022. (AP Foto/Michal Dyjuk, Archivo)

En los últimos días, la Guardia Fronteriza polaca localizó un túnel subterráneo de aproximadamente 30 metros que unía territorio bielorruso con Polonia, sumando este hallazgo al de otra galería similar detectada semanas antes.

Las autoridades polacas sostienen que Bielorrusia facilita el paso de migrantes irregulares como forma de presión política. Según datos oficiales, en lo que va de 2024 se han registrado unas 30.000 personas ingresadas de manera ilegal por esta frontera. El túnel descubierto habría servido para facilitar estos movimientos irregulares.

Conforme a la información de la Guardia Fronteriza de Podlaskie, en la jornada anterior al descubrimiento se detectaron más de 60 intentos de cruce ilegal. Como reacción al aumento de llegadas en los últimos años, Polonia ha reforzado sus controles migratorios, dando máxima prioridad a cualquier incidente de seguridad vinculado con Rusia o sus aliados.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

PoloniaDonald TuskBielorrusiaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Lluvias artificiales contra el smog en India: ¿puede la manipulación climática combatir la contaminación?

Las autoridades de Nueva Delhi recurrieron por primera vez a técnicas de estimulación de nubes para provocar precipitaciones y reducir la polución, mientras especialistas advierten que solo un cambio estructural garantizará aire seguro a largo plazo

Lluvias artificiales contra el smog

Frente a las bajas en el campo de batalla, Vladimir Putin impulsa una ampliación del servicio militar obligatorio

La reforma elimina los dos periodos tradicionales de reclutamiento y establece que la instrucción se realice durante todo el año

Frente a las bajas en

Israel acusó a Hamas de fingir esfuerzos por localizar a cuerpos en Gaza: “Los siguen teniendo de rehenes”

Las FDI difundieron imágenes que muestran a miembros del grupo terrorista escenificando la recuperación de restos humanos ante la Cruz Roja, mientras retienen cadáveres y no cumplen el acuerdo de devolución

Israel acusó a Hamas de

El Ejército de Israel atacó el sur de Gaza en respuesta a una agresión previa del grupo terrorista Hamas

Militares israelíes ejecutaron operaciones aéreas y de artillería en el sur de la Franja después de que milicianos palestinos dispararan contra sus tropas, mientras el gobierno analiza nuevas medidas en respuesta al incidente

El Ejército de Israel atacó

EN VIVO: El huracán Melissa tocó tierra en la isla de Jamaica con vientos que rozan los 300 kilómetros por hora

La tormenta de avance lento ya ha causado siete muertes en el Caribe. Las autoridades advierten que muchos residentes ignoran las órdenes de evacuación mientras se pronostica hasta un metro de lluvias

EN VIVO: El huracán Melissa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La confesión de Valentina Taguado

La confesión de Valentina Taguado sobre la mentira de Claudia Bahamón causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil llega al Perú: una celebración literaria para niños y jóvenes

María Fernanda Cabal se quejó ante la Procuraduría contra la ministra de Ambiente Irene Velez por ‘impulsar’ la consulta del Pacto: “Ser petrista no los exime”

No solo es la Plaza Mayor y los pozos azules: descubra otros lugares que lo enamorarán de Villa de Leyva

A pocos meses de inaugurado, ascensor del puente Virgen del Carmen en el Callao dejó de funcionar

INFOBAE AMÉRICA
Rodrigo Paz desafió a Nicolás

Rodrigo Paz desafió a Nicolás Maduro tras la exclusión de Bolivia del ALBA: “Representa lo contrario a la democracia y la libertad”

Luto oficial, minutos de silencios, vigilias o marchas con velas: los pueblos de la dana recuerdan a sus víctimas

Petro afirma que el nuevo bombardeo de EEUU en el Pacífico es "ineficaz" y tiene como objetivo "una invasión"

Irak detiene a un supuesto miembro de Estado Islámico involucrado en la muerte de una veintena de agentes

El Atlético de Madrid y su capacidad para golpear primero en todos los partidos de LaLiga EA Sports

ENTRETENIMIENTO

Danny Trejo rompió el silencio

Danny Trejo rompió el silencio tras alarma por su estado de salud

Anthony Hopkins habló sobre el distanciamiento con su hija: “No voy a desperdiciar mi vida en resentimientos”

Las confesiones de Jennifer Lawrence sobre los retoques estéticos y su próxima cirugía de aumento de busto

Dave Franco y Alison Brie hablaron sobre su complicidad en el rodaje: “Fue como la terapia de pareja más loca y terrorífica”

David Gilmour y una ruptura definitiva con Roger Waters: “Nunca volveré a reunirme con él”