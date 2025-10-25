Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

Lituania suspende el tráfico aéreo en dos aeropuertos por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

La actividad de los aeropuertos de las ciudades lituanas de Vilna y de Kaunas, los mayores de Lituania, se ha visto afectada después de que se detectara el viernes la presencia de globos procedentes de Bielorrusia en el espacio aéreo del país báltico.

Las autoridades de Lituania han informado en la madrugada de este sábado de que los aeropuertos de Vilna y Kaunas han reanudado su actividad tras la suspensión temporal del tráfico aéreo decretada a última hora del viernes ante la presencia de presuntos globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia.

“El espacio aéreo sobre los aeropuertos de Vilna y Kaunas se reabrió a las 02.35 de esta mañana. Las operaciones aéreas se reanudan gradualmente tras la suspensión temporal implementada el viernes por la noche”, ha notificado el Ministerio de Transporte en un comunicado compartido en redes sociales.

Según la radiotelevisión pública lituana ‘LRT’, tras una suspensión temporal de la actividad en el tráfico aéreo registrado en la noche del viernes a este sábado, entre ambos aeropuertos se han visto afectados 40 vuelos y 6.000 pasajeros.

Se cancelaron 10 vuelos, 14 fueron desviados y 16 tuvieron que ser retrasados en ambos aeropuertos, según la ‘LRT’.

Vilmantas Vitkauskas, responsable del Centro Nacional de Gestión de Crisis, indicó que fueron detectados tres globos, de acuerdo con la información disponible.

“Lo que me preocupaba anoche, y durante toda la noche, era que la dirección en la que volaban los globos era muy peligrosa, no solo para Vilna, sino también para el aeropuerto de Kaunas”, señaló Vitkauskas en unas declaraciones recogidas por la ‘LRT’.

Pese a que las primeras informaciones señalaban que los globos podían ser aparatos de uso meteorológico, Vitkauskas planteó que esos objetos estaban destinados al contrabando.

“Nuestra información y experiencia demuestran que, hasta ahora, los globos aerostáticos se han utilizado exclusivamente para el contrabando”, ha explicado Liubajevas en declaraciones a la radiotelevisión pública del país (LRT), subrayando que se trata de elementos muy condicionados por la meteorología: “Resulta difícil predecir dónde aterrizarán; por eso, los contrabandistas los equipan con transmisores GPS. Así, si un globo cae, se puede localizar la carga posteriormente”, ha añadido.

El comandante del servicio estatal de guardia fronteriza de Lituania, Rustamas Liubajevas, habla con los medios en Dubiciai, Lituania. REUTERS/Ints Kalnins

Lejos de tratarse de un hecho aislado, este es el segundo incidente de esta naturaleza registrado esta semana, después de que este pasado miércoles más de 30 vuelos --con un total de 4.000 pasajeros a bordo-- se vieran afectados por el cierre temporal de los dos paso fronterizos restantes con Bielorrusia (Medininkai y Salcininkai), también por el avistamiento de varias docenas de globos del mismo tipo.

Así las cosas, la primera ministra, Inga Ruginiene, ha advertido de que Lituania podría considerar el cierre total de su frontera con Bielorrusia si estos incidentes continúan. Asimismo, según LRT, el Ejecutivo lituano estaría barajando la imposición sanciones más severas al contrabando, al tiempo que trabaja conjuntamente con el tejido empresarial local en soluciones más técnicas para prevenir incursiones similares con globos.

Las autoridades lituanas, que trabajan para obtener más información sobre lo ocurrido, decidieron cerrar temporalmente la frontera terrestre con Bielorrusia entre las 19.00 GMT del viernes y las 9.00 GMT de este sábado.

El jueves por la noche, en una situación similar, las autoridades lituanas protestaron “fuertemente” y convocaron al encargado de negocios de la embajada de Rusia para dar explicaciones sobre una incursión en su espacio aéreo de dos aviones rusos.

El jueves por la tarde, un aparato Sujoi SU-30, “probablemente durante un entrenamiento y un repostaje” en vuelo y un avión de repostaje IL-78 penetraron en el territorio lituano unos 700 metros y lo dejaron 18 segundos más tarde, cerca de la pequeña ciudad de Kybartai, según un comunicado del ejército lituano.

Dos cazas Eurofighter Typhoon españoles que efectuaban una misión de policía aéreo de la OTAN en los países bálticos “fueron desplegados” de inmediato en la zona del incidente.

La primera ministra lituana, Inga Ruginiene. REUTERS/Kacper Pempel

“En la noche del 23 de octubre, el encargado de negocios de la embajada de la Federación de Rusia en Lituania fue convocado (...), una nota de protesta le fue entregada y una fuerte protesta fue emitida sobre la violación del espacio aéreo lituano”, escribió el ministerio lituano de las Relaciones exteriores, en un comunicado.

Lituania pidió a la Federación de Rusia “explicar inmédiatamente” las razones de la violación del espacio aéreo lituano y de tomar “todas las medidas necesarias para evitar que tales incidentes se reproduzcan en el futuro”, según ese texto.

Los tres países bálticos (Lituania, Letonia, Estonia) miembros de la OTAN y apoyos firmes de Ucrania, todos vecinos de Rusia o de su aliado bielorruso, siguen expuestos a violaciones de su territorio por aviones o drones rusos.

En septiembre, tres aviones de caza MiG-31 rusos que entraron en el espacio aéreo estonio sobre el golfo de Finlandia y se quedaron durante unos 12 minutos.

Este incidente llevó a Tallinn a reclamar en la época una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU y la activación del artículo 4 del Tratado fundador de la Alianza Atlántica que prevé consultas entre aliados en caso de que haya amenazas sobre uno de los miembros de esta organización.

(Con información de EFE y AFP)