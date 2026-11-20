Nieto sostuvo que la legitimidad de los gobiernos depende de la voluntad ciudadana expresada en las urnas y rechazó que su continuidad esté sujeta a las apreciaciones o decisiones de dirigentes políticos (captura de pantalla @MariaFdaCabal/X- suministrada a Infobae Colombia)

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El senador Rafael Nieto anunció que presentará una denuncia penal contra Gustavo Petro por sus declaraciones sobre la permanencia del Gobierno y el llamado a mantener las movilizaciones en las calles. El congresista sostuvo que las palabras del expresidente constituyen una invitación a desconocer el orden institucional y aseguró que acudirá ante las autoridades judiciales.

A través de su cuenta de X, Nieto rechazó las expresiones de Petro y defendió que los cambios de Gobierno deben producirse mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y el voto ciudadano, no a través de presiones políticas ni movilizaciones que busquen alterar el mandato electoral.

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“Las declaraciones de Petro son una invitación a derrocar al gobierno y constituyen una instigación a delinquir. Presentaré la correspondiente denuncia penal”, escribió el senador, al anunciar la acción judicial que pretende interponer contra el exmandatario.

En su pronunciamiento, el congresista insistió en que la legitimidad de los gobiernos depende de los procesos electorales y de los tiempos previstos por la ley, por lo que cuestionó que se plantee la salida anticipada de una administración mediante llamados a la movilización permanente.

Rafael Nieto cuestionó el llamado a movilizaciones permanentes

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, instó a la ciudadanía a movilizarse de manera permanente, sin esperar a que el panorama político cambie con las elecciones regionales de 2027 y con las elecciones presidenciales de 2030 (@TrianaCongreso/X)

El senador Rafael Nieto también expuso su posición sobre los mecanismos que deben regir la transición entre gobiernos y sostuvo que las decisiones sobre quién ocupa la Presidencia deben estar sujetas a la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

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“En democracia, los gobiernos se cambian después de que los ciudadanos se pronuncian en las urnas. En democracia, los gobiernos se eligen y se reemplazan por las vías y en los tiempos constitucionales. No dependen de las apreciaciones o los caprichos de los dirigentes políticos en el gobierno o en la oposición”, manifestó en su publicación.

El anuncio de la denuncia se produjo luego de que Petro se refiriera a la continuidad de las protestas y cuestionara la permanencia de la administración, al señalar que los ciudadanos no debían esperar hasta los siguientes procesos electorales para expresar su inconformidad.

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Durante su intervención en Cali el jueves 19 de noviembre, el expresidente hizo un llamado a mantener las movilizaciones y ampliar la participación de los sectores que respaldan sus planteamientos políticos. “No se trata de esperar hasta el 2027. No se trata de esperar hasta el 2030. La movilización tiene que ser ya permanente y cada vez más amplia”, afirmó.

El exmandatario también sostuvo que “un Gobierno ilegítimo tiene que irse ya”, expresión que provocó cuestionamientos de dirigentes políticos, quienes señalaron que sus palabras podrían interpretarse como un llamado a desconocer el mandato obtenido mediante las elecciones.

Nieto fundamentó su rechazo a las declaraciones de Petro en la defensa del orden constitucional y de los mecanismos democráticos para la alternancia del poder, mientras anunció que llevará sus cuestionamientos al ámbito penal (@RafaNietoLoaiza/X)

La respuesta de Abelardo de la Espriella a Petro: “Este Gobierno no nació de un golpe de Estado”

En medio de la controversia por las declaraciones del jefe de Estado, el presidente Abelardo de la Espriella defendió la legitimidad de su administración y aseguró que llegó al poder a través de las urnas, sin recurrir a mecanismos por fuera del sistema democrático.

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“Este Gobierno no nació de un golpe de Estado, no llegó al poder por las armas, ni se impuso desconociendo la voluntad popular”, expresó, al hacer referencia al respaldo electoral que recibió su administración.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones no pueden convertirse en un mecanismo para desconocer los resultados electorales y reiteró su postura frente a las expresiones de Petro. “Lo que el pueblo decidió en las urnas no puede ser desconocido mediante la violencia en las calles”, afirmó en una intervención pública al finalizar la jornada de protestas.

El presidente también lanzó críticas contra Petro y el senador Iván Cepeda, a quienes acusó de privilegiar sus intereses políticos por encima de las reglas democráticas. En ese contexto, se refirió a las condiciones en las que recibió el país y mencionó problemas de inseguridad y el estado de las finanzas públicas.

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El presidente de la República lanzó duras acusaciones contra su antecesor, a raíz de las marchas del 19 de noviembre, y advirtió sobre un posible "golpe de Estado" contra su Gobierno, por lo cual hizo un llamado a defender la democracia (Presidencia de la República)

El jefe de Estado solicitó a las autoridades estadounidenses avanzar en eventuales investigaciones sobre posibles conductas relacionadas con corrupción, narcotráfico y otros delitos. “Desde aquí hago un llamado directo a las autoridades judiciales de los Estados Unidos para que avancen con todo rigor y la independencia del sistema judicial”, manifestó.

Finalmente, se refirió directamente al Gobierno de Petro y lanzó acusaciones sobre su gestión. “El gobierno de Petro fue una empresa criminal y se transgredieron leyes y disposiciones internacionales. Hay competencia de Estados Unidos para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo”, afirmó.