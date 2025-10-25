Mundo

Trump dijo que confía en alcanzar un acuerdo integral con Xi Jinping para resolver la guerra comercial entre EEUU y China

Los líderes de las dos principales potencias económicas del mundo tienen previsto reunirse el próximo jueves en Corea del Sur

Guardar
Xi Jinping y Donald Trump
Xi Jinping y Donald Trump evalúan un acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo integral con el mandatario de China, Xi Jinping, para resolver la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

La declaración se realizó a bordo del Air Force One, durante el traslado del jefe de Estado estadounidense hacia Asia, donde tiene previstos varios compromisos oficiales.

En diálogo con periodistas, Trump contempló la opción de lograr un entendimiento significativo durante su próxima reunión con Xi Jinping en Corea del Sur, agendada para el jueves próximo.

Consultado sobre sus expectativas, el mandatario subrayó: “Creo que tenemos una muy buena oportunidad de alcanzar un acuerdo realmente integral”, señaló.

Xi Jinping y Donald Trump
Xi Jinping y Donald Trump mantienen expectativas sobre una próxima reunión clave en Asia (Reuters)

Previo al inicio del viaje de Trump a Asia, delegaciones de Estados Unidos y China se reunieron en Malasia dentro de las negociaciones orientadas a frenar la escalada arancelaria que condiciona el comercio bilateral.

Un portavoz del Departamento del Tesoro calificó las discusiones del sábado como “muy constructivas” y anunció que continuarían en los días siguientes. El encuentro se realizó en el edificio Merdeka 118 de Kuala Lumpur, el segundo rascacielos más alto del mundo.

En representación del gobierno estadounidense estuvo presente el secretario del Tesoro, Scott Bessent; por el lado chino, asistió el viceprimer ministro, He Lifeng.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, las delegaciones trataron “cuestiones económicas y comerciales”, sin que trascendieran detalles concretos sobre las propuestas debatidas.

Scott Bessent, secretario del Tesoro
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y He Lifeng, viceprimer ministro de China, encabezaron negociaciones en Malasia (Reuters)

Las expectativas sobre avances clave se centran en el encuentro entre Trump y Xi Jinping, en el marco de la próxima cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que dará inicio el 31 de octubre. Ambos países buscan evitar una profundización de la guerra de aranceles tras sucesivas rondas de sanciones y amenazas recientes.

En este contexto, Pekín anunció últimamente nuevas restricciones a la industria de tierras raras, materiales esenciales para los sectores tecnológico y de defensa, mientras que la Casa Blanca respondió imponiendo aranceles del 100% a productos chinos como medida de represalia.

El clima previo a la cumbre incluyó también el anuncio de nuevas tarifas portuarias para embarcaciones de ambos países, lo que afecta de manera directa a los flujos comerciales marítimos. Según AFP, este endurecimiento coincide con el aumento de la presión diplomática y económica proveniente tanto de Washington como de Pekín.

Estados Unidos y China impusieron
Estados Unidos y China impusieron nuevas tarifas portuarias a embarcaciones procedentes de ambos países (Europa Press)

Antes de viajar, el mandatario estadounidense hizo hincapié en que uno de sus objetivos centrales es lograr “un buen acuerdo” para resolver la confrontación comercial y advirtió que, si no se registran avances, podría cancelarse el encuentro bilateral planeado durante APEC.

Además, Trump remarcó además ante la prensa la importancia de concluir la disputa, la cual ha impactado sobre mercados globales y cadenas de suministro, aspecto considerado prioritario por funcionarios estadounidenses para la agenda de la próxima semana.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingEstados UnidosChina

Últimas Noticias

Jóvenes rusos exigieron frente al Kremlin la liberación del grupo Stoptime tras su detención por interpretar canciones críticas

El acto, impulsado por la opositora Yekaterina Duntsova, congregó a unos 150 seguidores del conjunto que se presentaron a metros de la Plaza Roja para entregar una solicitud al gobierno ruso pidiendo la excarcelación de los músicos

Jóvenes rusos exigieron frente al

Trump condicionó un encuentro con Putin a que haya señales claras de paz en Ucrania: “No voy a estar perdiendo mi tiempo”

El presidente estadounidense advirtió que no se reunirá con su par ruso si no percibe una voluntad real de poner fin al conflicto. Washington mantiene la presión diplomática y Zelensky reclama más sanciones y misiles de largo alcance

Trump condicionó un encuentro con

Israel abatió a un terrorista de la Yihad Islámica en el centro de Gaza

Las Fuerzas de Defensa israelíes informaron sobre una operación “precisa” en Nuseirat contra un hombre que “planeaba un ataque inminente”

Israel abatió a un terrorista

Un ataque ucraniano causó daños en una presa de la región rusa de Belgorod

El gobernador, Viacheslav Gladkov, aseguró que en el hecho se registraron al menos dos muertos y un herido

Un ataque ucraniano causó daños

La primera ministra de Japón le comunicó a Trump que fortalecer los lazos con EEUU es una “máxima prioridad” de su gobierno

Sanae Takaichi sostuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense días antes de su visita prevista a Tokio en una gira regional

La primera ministra de Japón
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Conozca cuándo inician las vacaciones

Conozca cuándo inician las vacaciones de los colegios públicos en Colombia

Representante Jorge Tovar estaría impedido para investigar a Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones: estas son las razones

Muchos diplomas, pocas habilidades: experto analizó las falencias del sistema educativo de Colombia

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Ica, Ica

INFOBAE AMÉRICA
Trump recibe al emir de

Trump recibe al emir de Qatar en el 'Air Force One' en su escala camino de su gira asiática

AMP. Athenea del Castillo sustituye a la lesionada Salma Paralluelo en la convocatoria ante Suecia

Herido grave un hombre de 34 años tras caer de un patinete y quedarse inconsciente

Camila Sosa Villada: “En Argentina te enseñan cómo ser pobre y no cómo tener dinero”

Declarado un incendio en una nave del Polígono de Son Castelló de Palma

ENTRETENIMIENTO

Murió a los 100 años

Murió a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Miss USA 2025: quién es Audrey Eckert, la ganadora que representará a Estados Unidos en Miss Universo

Keira Knightley prohíbe las redes sociales en su casa para proteger a sus hijas de internet

Los cofundadores de KISS se reencontraron en el funeral de Ace Frehley en el Bronx

Revelan nuevos detalles de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Intentan mantener un perfil bajo”