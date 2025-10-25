Trump dijo que confía en alcanzar un acuerdo integral con Xi Jinping para resolver la guerra comercial entre EEUU y China

Xi Jinping y Donald Trump evalúan un acuerdo para poner fin a la guerra comercial entre China y Estados Unidos (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo integral con el mandatario de China, Xi Jinping, para resolver la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

La declaración se realizó a bordo del Air Force One, durante el traslado del jefe de Estado estadounidense hacia Asia, donde tiene previstos varios compromisos oficiales.

En diálogo con periodistas, Trump contempló la opción de lograr un entendimiento significativo durante su próxima reunión con Xi Jinping en Corea del Sur, agendada para el jueves próximo.

Consultado sobre sus expectativas, el mandatario subrayó: “Creo que tenemos una muy buena oportunidad de alcanzar un acuerdo realmente integral”, señaló.

Xi Jinping y Donald Trump mantienen expectativas sobre una próxima reunión clave en Asia (Reuters)

Previo al inicio del viaje de Trump a Asia, delegaciones de Estados Unidos y China se reunieron en Malasia dentro de las negociaciones orientadas a frenar la escalada arancelaria que condiciona el comercio bilateral.

Un portavoz del Departamento del Tesoro calificó las discusiones del sábado como “muy constructivas” y anunció que continuarían en los días siguientes. El encuentro se realizó en el edificio Merdeka 118 de Kuala Lumpur, el segundo rascacielos más alto del mundo.

En representación del gobierno estadounidense estuvo presente el secretario del Tesoro, Scott Bessent; por el lado chino, asistió el viceprimer ministro, He Lifeng.

De acuerdo con la agencia oficial Xinhua, las delegaciones trataron “cuestiones económicas y comerciales”, sin que trascendieran detalles concretos sobre las propuestas debatidas.

Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y He Lifeng, viceprimer ministro de China, encabezaron negociaciones en Malasia (Reuters)

Las expectativas sobre avances clave se centran en el encuentro entre Trump y Xi Jinping, en el marco de la próxima cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que dará inicio el 31 de octubre. Ambos países buscan evitar una profundización de la guerra de aranceles tras sucesivas rondas de sanciones y amenazas recientes.

En este contexto, Pekín anunció últimamente nuevas restricciones a la industria de tierras raras, materiales esenciales para los sectores tecnológico y de defensa, mientras que la Casa Blanca respondió imponiendo aranceles del 100% a productos chinos como medida de represalia.

El clima previo a la cumbre incluyó también el anuncio de nuevas tarifas portuarias para embarcaciones de ambos países, lo que afecta de manera directa a los flujos comerciales marítimos. Según AFP, este endurecimiento coincide con el aumento de la presión diplomática y económica proveniente tanto de Washington como de Pekín.

Estados Unidos y China impusieron nuevas tarifas portuarias a embarcaciones procedentes de ambos países (Europa Press)

Antes de viajar, el mandatario estadounidense hizo hincapié en que uno de sus objetivos centrales es lograr “un buen acuerdo” para resolver la confrontación comercial y advirtió que, si no se registran avances, podría cancelarse el encuentro bilateral planeado durante APEC.

Además, Trump remarcó además ante la prensa la importancia de concluir la disputa, la cual ha impactado sobre mercados globales y cadenas de suministro, aspecto considerado prioritario por funcionarios estadounidenses para la agenda de la próxima semana.

(Con información de AFP)