Mundo

Trump dijo que el arancel del 100% a China no se puede sostener y culpó a Beijing tras la disputa por las tierras raras

El presidente de Estados Unidos anunció nuevas medidas comerciales tras el endurecimiento de las restricciones a la exportación de insumos clave para la industria tecnológica

Guardar
El presidente estadounidense admitió que
El presidente estadounidense admitió que la subida de gravámenes es insostenible (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la propuesta de aplicar aranceles del 100 % a los productos importados de China no podrá prolongarse indefinidamente, aunque acusó a Beijing de forzar esta decisión, tras las restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

Trump presentó la medida como respuesta directa al aumento de los controles chinos sobre estos minerales, esenciales para la industria tecnológica y militar, lo que reactivó la tensión comercial entre ambas potencias.

Además, remarcó que la medida fue una reacción obligada y definió a China como un “adversario muy fuerte” en el terreno comercial, aunque planteó como objetivo lograr “un trato justo” entre Estados Unidos y el país asiático.

El conflicto comercial se profundizó
El conflicto comercial se profundizó tras nuevas restricciones a insumos estratégicos (Reuters)

Durante la última semana, la tensión comercial repercutió en los mercados financieros. Reuters resaltó que la moderación del discurso presidencial y la confirmación de negociaciones contribuyeron a limitar las fuertes caídas de Wall Street, originadas por el anuncio repentino de los aranceles y la inquietud sobre el crédito en bancos regionales.

Las gestiones diplomáticas continuaron, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó sobre contactos con su par chino, He Lifeng, para tratar de retomar el diálogo. “Esperamos que China muestre el mismo respeto que nosotros les hemos mostrado, y confío en que el presidente Trump, gracias a su relación con el presidente Xi, podrá encaminar la situación de nuevo hacia un buen rumbo”, afirmó Bessent.

El secretario del Tesoro estadounidense
El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo contactos directos con autoridades chinas (Reuters)

Desde el plano multilateral, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, manifestó a Reuters su preocupación ante el recrudecimiento del conflicto y exhortó a disminuir las disputas, advirtiendo que una ruptura entre las dos mayores economías mundiales podría reducir la producción económica global en un 7 % a largo plazo.

La directora de la OMC
La directora de la OMC advirtió sobre el riesgo para la economía global por el enfrentamiento comercial (Reuters)

Okonjo-Iweala aseguró que sigue en comunicación con las autoridades de ambos países para fomentar la reanudación del diálogo.

Frente a la escalada, Bessent exhortó a las instituciones multilaterales a fijar posición sobre los desequilibrios provocados por la estrategia de subsidios estatal del gobierno asiático. Criticó las políticas industriales chinas, que en opinión de Washington, generan exceso de producción manufacturera, presionando a la baja los precios internacionales.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino acusó a la Casa Blanca de debilitar el sistema multilateral regulado por normas, desde el regreso de Trump a la presidencia.

Las autoridades chinas anunciaron un refuerzo en la utilización de los órganos de resolución de disputas de la OMC, reclamando la eliminación por parte de Washington de prácticas consideradas discriminatorias y la adecuación de las normativas estadounidenses a los compromisos internacionales.

Estados Unidos y el gigante
Estados Unidos y el gigante asiático escalaron las medidas proteccionistas en los últimos días (AP foto/Susan Walsh)

A pesar del incremento en la tensión, Trump garantizó: “China quiere hablar y a nosotros nos gusta hablar con China”, declaración pronunciada en Washington tras recibir al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para abordar temas ligados al conflicto con Rusia.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

Donald TrumpChinaPekinArancelesTierras raras

Últimas Noticias

Terror en Melbourne tras un apuñalamiento aleatorio a plena luz del día: qué se sabe

Australia permanece conmocionada luego del ataque a una chef, identificada como Wan-Ting Lai, sin razón aparente y en una transitada calle de la segunda ciudad más grande del país. La palabra de la víctima. IMÁGENES SENSIBLES

Terror en Melbourne tras un

Tras su reunión con Trump, Zelensky dijo que “Estados Unidos no quiere una escalada” con Rusia

El presidente ucraniano evitó dar detalles sobre la solicitud de los misiles Tomahawk y respaldó el mensaje del mandatario estadounidense sobre la urgencia de un alto al fuego

Tras su reunión con Trump,

Bolivia distribuye las últimas maletas electorales ante la inminente segunda vuelta presidencial

Más de 1.000 efectivos y 200 vehículos participan en la custodia y traslado de las maletas electorales hacia todo el país

Bolivia distribuye las últimas maletas

Volcanes, diásporas y sueño cumplido: así es Cabo Verde, el país africano más pequeño en llegar al Mundial 2026

Con una fusión de influencias africanas y europeas, esta nación cuenta con paisajes únicos, sitios de interés imperdibles y una biodiversidad que impulsa su potencial turístico, según Historia National Geographic

Volcanes, diásporas y sueño cumplido:

La ONU confirmó que la ayuda humanitaria llega a Gaza pero pidió que se autorice el ingreso de más camiones

El Programa Mundial de Alimentos informó que tras la tregua en Oriente Medio el ingreso de víveres logró reactivar panaderías y centros de distribución en el enclave

La ONU confirmó que la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Comprar en vez de alquilar:

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

IDRD defiende licitación por $140.000 millones: “No se establecieron condiciones restrictivas”

Cómo preparar un licuado de cacahuate con piña para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Armando Benedetti calificó como “golpe de Estado” la ponencia que propone tumbar la reforma pensional: “Una cosa vil”

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Cintalapa

INFOBAE AMÉRICA
El cambio climático podría intensificar

El cambio climático podría intensificar los efectos del fenómeno de El Niño en América y Europa

Trump conmuta la pena de prisión al excongresista republicano George Santos y pide su liberación "inmediata"

Verstappen gana el primer asalto y Alonso sorprende en Austin

Terror en Melbourne tras un apuñalamiento aleatorio a plena luz del día: qué se sabe

Cuándo la luna llena puede alterar el sueño y qué hacer para evitarlo, según investigaciones recientes

ENTRETENIMIENTO

Carlos Santana desmiente campaña contra

Carlos Santana desmiente campaña contra Bad Bunny y celebra su llegada al Super Bowl

De Game of Thrones a El Señor de los Anillos: Sean Bean y la búsqueda de autenticidad en la pantalla que trasciende a su vida diaria

Ace Frehley y la verdadera razón de su salida de KISS: “Perdí millones de dólares, pero gané mi salud mental”

El exesposo de Britney Spears destapó íntimos detalles de su primer encuentro sexual

Holly Madison, famosa exconejita de Playboy, reveló que su autismo fue clave para entrar en la mansión