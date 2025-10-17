Trump dijo que el arancel del 100% a China no se puede sostener y culpó a Beijing tras la disputa por las tierras raras

El presidente estadounidense admitió que la subida de gravámenes es insostenible (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la propuesta de aplicar aranceles del 100 % a los productos importados de China no podrá prolongarse indefinidamente, aunque acusó a Beijing de forzar esta decisión, tras las restricciones chinas a la exportación de tierras raras.

Trump presentó la medida como respuesta directa al aumento de los controles chinos sobre estos minerales, esenciales para la industria tecnológica y militar, lo que reactivó la tensión comercial entre ambas potencias.

Además, remarcó que la medida fue una reacción obligada y definió a China como un “adversario muy fuerte” en el terreno comercial, aunque planteó como objetivo lograr “un trato justo” entre Estados Unidos y el país asiático.

El conflicto comercial se profundizó tras nuevas restricciones a insumos estratégicos (Reuters)

Durante la última semana, la tensión comercial repercutió en los mercados financieros. Reuters resaltó que la moderación del discurso presidencial y la confirmación de negociaciones contribuyeron a limitar las fuertes caídas de Wall Street, originadas por el anuncio repentino de los aranceles y la inquietud sobre el crédito en bancos regionales.

Las gestiones diplomáticas continuaron, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó sobre contactos con su par chino, He Lifeng, para tratar de retomar el diálogo. “Esperamos que China muestre el mismo respeto que nosotros les hemos mostrado, y confío en que el presidente Trump, gracias a su relación con el presidente Xi, podrá encaminar la situación de nuevo hacia un buen rumbo”, afirmó Bessent.

El secretario del Tesoro estadounidense sostuvo contactos directos con autoridades chinas (Reuters)

Desde el plano multilateral, la directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, manifestó a Reuters su preocupación ante el recrudecimiento del conflicto y exhortó a disminuir las disputas, advirtiendo que una ruptura entre las dos mayores economías mundiales podría reducir la producción económica global en un 7 % a largo plazo.

La directora de la OMC advirtió sobre el riesgo para la economía global por el enfrentamiento comercial (Reuters)

Okonjo-Iweala aseguró que sigue en comunicación con las autoridades de ambos países para fomentar la reanudación del diálogo.

Frente a la escalada, Bessent exhortó a las instituciones multilaterales a fijar posición sobre los desequilibrios provocados por la estrategia de subsidios estatal del gobierno asiático. Criticó las políticas industriales chinas, que en opinión de Washington, generan exceso de producción manufacturera, presionando a la baja los precios internacionales.

Por su parte, el Ministerio de Comercio chino acusó a la Casa Blanca de debilitar el sistema multilateral regulado por normas, desde el regreso de Trump a la presidencia.

Las autoridades chinas anunciaron un refuerzo en la utilización de los órganos de resolución de disputas de la OMC, reclamando la eliminación por parte de Washington de prácticas consideradas discriminatorias y la adecuación de las normativas estadounidenses a los compromisos internacionales.

Estados Unidos y el gigante asiático escalaron las medidas proteccionistas en los últimos días (AP foto/Susan Walsh)

A pesar del incremento en la tensión, Trump garantizó: “China quiere hablar y a nosotros nos gusta hablar con China”, declaración pronunciada en Washington tras recibir al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para abordar temas ligados al conflicto con Rusia.

(Con información de EFE y Reuters)