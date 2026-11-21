El exjugador del América pidió su ayuda para investigar el conflicto con Pemex (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El día viernes 20 de noviembre, el exjugador del Club América, Antonio Carlos Santos, subió un video en su cuenta oficial de Instagram para pedir ayuda a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por presuntos pagos pendientes que se relacionan con trabajos que la empresa que está vinculada con él, habría realizado para Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2020 y 2023.

Santos sostiene que los recursos habrían sido cobrados a través Mexxus Drilling International por lo que pidió la intervención de la mandataria para que se investigue el caso. “Señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México me abrió sus puertas cuando llegué como futbolista brasileño. Aquí encontré oportunidades de construir mi vida como futbolista y empresario. “He procurado devolver a este país tan maravilloso con trabajo, inversión y empleos, expresó.

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“Hoy, después de cumplir con mi trabajo para Pemex, solicito a usted su apoyo porque necesito justicia en este caso. No le pido un privilegio, le pido que me permita que el esfuerzo, la confianza y el trabajo de tantos años quede sin respuesta. México me dio una oportunidad, hoy solo pido que también me escuche mi voz”, añadió Antonio Carlos Santos.

Previo a concluir su mensaje, el “Negro” Santos pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “que no quede impune Mexxus “, empresa a la que acusa de haber causado un “daño” tanto a Pemex como a la empresa Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), la cual representa el exfutbolista.

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Antonio Carlos Santos, referente brasileño de la época dorada del Club América

El exjugador del América pide la intervención de la presidenta por el conflicto con Pemex

Antonio Carlos Santos, de 62 años, dejó una huella en el futbol mexicano durante la década de los 80s, cuando se convirtió en uno de los jugadores brasileños más reconocidos del Club de futbol América por su estilo ofensivo y su participación en una etapa de títulos para el equipo capitalino.

Conocido como el “Negro” Santos, el ex mediocampista, oriundo de Río de Janeiro, Brasil, llegó a México después de iniciar su trayectoria profesional en su país con el Fluminense. Su adaptación en el balompié nacional fue rápida y le otorgó un lugar entre los futbolistas extranjeros que marcaron una época en el conjunto de Coapa.

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Su paso por el Club América coincidió con años de alta competencia en la liga nacional. Las Águilas contaban con una plantilla que reunió a jugadores mexicanos y foráneos de amplia jerarquía, en una época donde los Cremas se consolidaron como uno de los equipos más difíciles de enfrentar.

Carlos Santos jugó como mediocampista ofensivo y su manera de conducir el balón, encarar a los zagueros y buscar apoyo en el ataque, lo convirtió en un elemento habitual dentro de los recuerdos de la afición americanista. El brasileño aportaba desequilibrio desde la media cancha.

Antonio Carlos no se limitaba a distribuir el juego: también llegaba al área contraria para ejecutar sus disparos de media distancia y asumír la responsabilidad de generar jugadas cuando el partido exigía variantes. El público del América identificó a Santos por su carácter.

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El exfutbolista brasileño evitó revelar el monto que buscaría cobrar por los trabajos con Petróleos Mexicanos, pues considera que la cifra podría sostener a varias generaciones de su familia. (Redes: Antonio Carlos Santos)

Dentro del terreno de juego mostró seguridad, temperamento y una relación intensa con los encuentros de alta grado. Esa actitud reforzó su conexión con una fanaticada que exige resultados y compromisos de quienes visten la camiseta que más pesa en el futbol de México.

El apodo del “Negro” Santos cobró fuerza entre los seguidores y acompañó al jugador durante el resto de su carrera. Con el tiempo, su nombre quedó ligado a una generación que ayudó a fortalecer la identidad competitiva del Club de Futbol América.

Por otro lado, su aporte representó la influencia de los futbolistas brasileños en territorio mexicano. Durante aquellos años, varios jugadores del país sudamericano encontraron un hueco en clubes nacionales y aportaron recursos técnicos que enriquecieron el espectáculo del campeonato.

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Antonio Carlos Santos se consolidó como referente y formó parte de una etapa ganadora del Club América

El brasileño se consolidó en el Club América de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exjugador brasileño formó parte de una generación ganadora del Club América. La afición lo recuerda por los títulos obtenidos a finales de los años 80s, entre ellos el bicampeonato de liga en sus temporadas 1987-88 y 1988-89, los Campeón de Campeones de esos años, tres Ligas de Campeones de la Concacaf, —en 1987, 1990 y 1992—, y la Copa Interamericana de 1991.

Los partidos ante rivales como Chivas de Guadalajara, Cruz Azul y Pumas de la UNAM ayudaron a consolidar la imagen de Antonio Carlos Santos ante la afición azulcrema. La rivalidad, la exigencia de los clásicos y la presión de jugar en el club más ganador formaron parte de su experiencia en el futbol mexicano.

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El brasileño también asumía el componente emocional de los partidos. Su forma de competir generaba reacciones entre los fanáticos de equipos rivales, mientras que los seguidores del Club América lo identificaban como un jugador capaz de responder en momentos de incertidumbre.

Su presencia en el campo podía cambiar el ritmo del compromiso, ya sea por una jugada individual, una asistencia o una intervención que podría alterar la dinámica de un partido cerrado y defensivo. Ese perfil lo convirtió en una figura recordada aun después de su retiro.

El exjugador mantiene un vínculo con México

El exjugador del América tiene un vínculo especial con México tras su retiro profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras concluir su etapa como futbolista, Antonio Carlos Santos conservó una relación pública con México. Su paso por el Club de Futbol América le dio reconocimiento entre distintas generaciones que apoyan a los Cremas y lo mantuvo ligado a la conversación futbolística.

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Al carioca se le recuerda como uno de los jugadores extranjeros que encontró en el futbol mexicano una plataforma para desarrollar una parte central de su carrera. Su nombre permanece asociado a una época de competencia, títulos y figuras de amplio reconocimiento.

“México me abrió ñas puertas cuando llegué como futbolista brasileño. Aquí encontré oportunidades de construir mi vida como futbolista y empresario”, expresó en el video donde solicita el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, para esclarecer el conflicto con Petróleos Mexicanos (Pemex) por presuntos adeudos millonarios.