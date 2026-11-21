Darrechi revela que se disculpó primero con la madre de Abelito y asegura que ella le dijo que no se sintió molesta. (Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

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Abelito confirmó que el proceso legal iniciado por su madre contra el creador de contenido español Naim Darrechi continúa activo, sin resolución definitiva hasta el momento. El influencer mexicano habló del tema en una entrevista para el programa Hoy.

Cristina Romero, madre de Abelito, denunció presuntos tocamientos sin consentimiento durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, ocurrida el 27 de septiembre de 2026 en el club nocturno “El Palomazo”, en el Estado de México. La acusación señala a tres personas: Darrechi, el modelo argentino Agustín Fernández y el mexicano Luis Eduardo Guillén.

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Declaraciones de Abelito sobre el estado del caso

El creador de contenido Abelito aparece en un video grabado de frente portando una gorra negra y una camisa oscura, mostrando una marca visible en el rostro cerca del ojo derecho. Durante la grabación, el influenciador se dirige a la cámara para exigir disculpas públicas a Naim Darrechi y Agustín Fernández hacia su madre, en relación con los acontecimientos ocurridos durante una celebración de cumpleaños.

Durante la entrevista, Abelito explicó que el trámite legal de su madre no ha llegado a su fin. “El proceso no ha terminado. Sigue, sigue en pie, sigue ahí en proceso”, expresó el influencer.

El proceso legal contra Naim Darrechi por el presunto acoso a la madre de Abelito continúa sin resolución. La familia mantiene la denuncia ante las autoridades mexicanas desde septiembre de 2026, descarta cualquier acuerdo privado con los señalados y espera que el Ministerio Público determine responsabilidades por los tocamientos ocurridos durante la fiesta.

Abelito señaló que su familia no cuenta con información adicional sobre avances recientes. Dijo que solo resta “confiar ahorita en las leyes y en nuestro equipo legal y que todo vaya avanzando”.

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El creador de contenido reconoció desconocer a fondo cómo funcionan este tipo de procedimientos judiciales. Añadió que, en un inicio, esperaba que lo ocurrido quedara como un aprendizaje para los involucrados, pero que las burlas continuaron en redes sociales.

El actor Vadhir Derbez habla frente a un micrófono durante una entrevista en un pasillo. (Programa Hoy)

Origen del conflicto: la fiesta de cumpleaños

El incidente que originó la denuncia tuvo lugar durante el festejo de cumpleaños de Abelito, al que asistieron diversas figuras del entretenimiento digital. En videos difundidos tras el evento se observa a varios hombres rodear a Cristina Romero para realizar bailes que, según la denuncia, resultaron invasivos y sin su consentimiento.

La mujer señaló tocamientos y roces físicos no autorizados cometidos bajo el argumento de que todos participaban en la pista de baile. De acuerdo con la acusación, Darrechi y Fernández mantuvieron contacto corporal no consentido con ella, mientras Guillén grabó el momento entre burlas.

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Tras la difusión del video, Darrechi y Fernández publicaron declaraciones en redes sociales en las que intentaron justificar su comportamiento. Esa reacción, de acuerdo con el relato disponible, provocó que Romero Álvarez rompiera el silencio y formalizara la acusación.

La defensa de la denunciante sostuvo que buscaba sentar un precedente legal frente a agresiones sexuales cometidas contra mujeres adultas mayores. El artículo 176 del Código Penal para la Ciudad de México sanciona el delito de abuso sexual para quien ejecute tocamientos o roces corporales de índole sexual sin autorización, sin que la norma exija el uso de violencia física extrema para tipificar la conducta.

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El marco legal bajo el que se formalizaron las acusaciones contempla penas de uno a seis años de prisión. Los abogados integraron testimonios y peritajes psicológicos, además de las grabaciones del evento, para sustentar las imputaciones presentadas ante el Ministerio Público.

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Los señalados y las versiones de Naim Darrechi

Naim Darrechi viajó a Argentina después de que se difundiera el comunicado legal en su contra. Desde allí, el creador de contenido español emitió declaraciones en plataformas de transmisión en vivo donde desestimó los señalamientos de la víctima.

El influencer sostuvo en ese momento que no temía a las consecuencias judiciales y calificó la denuncia como un intento de notoriedad pública. Sin embargo, semanas después, Darrechi confirmó por medio de una transmisión en vivo que había sido notificado de la demanda en su contra.

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“Tengo que hacer unas cositas antes de pisar México, una diligencia, está la cosa un poco candente (...) si nos llegó una pequeña demanda que hay que solucionar, fueron a avisar a la casa”, declaró Darrechi, de acuerdo con el registro de esa transmisión.

El creador de contenido agregó que buscaba resolver rápido la situación legal, pues no quería tener problemas en México antes de regresar al país. “Entonces tenemos que gestionar todo eso porque no queremos tener problemas en México, entonces tenemos que darle seguimiento a todo eso para que todo se arregle, si hay que ir, pues vamos, pero bueno, todo bien”, expresó.

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Darrechi también ofreció versiones distintas sobre lo ocurrido en la fiesta. En un primer momento reconoció que el baile fue inapropiado y ofreció disculpas; posteriormente sostuvo que, desde su perspectiva, había percibido consentimiento por parte de Romero.

Postura de Abelito frente al escrutinio público

Abelito dejó claro que ha preferido mantenerse al margen de la polémica y evitar declaraciones públicas sobre el tema, salvo cuando se le pregunta directamente. “Ni hablamos al respecto, más que cuando nos preguntan”, afirmó.

Según el influencer, otras personas fueron quienes insistieron con el asunto en sus propios contenidos durante un tiempo. “En cambio, otras personas son las que, pues bueno, por un tiempo estuvieron dándole y dándole vueltas al tema en sus videos, en su contenido”, señaló.

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El creador de contenido mexicano también respondió a quienes sugirieron que la denuncia buscaba beneficios económicos. Explicó que esa versión circuló incluso antes de que él o su madre hablaran públicamente sobre lo sucedido.

“Mucha gente dice: ‘Ah, lo hacen por monetizar’, cuando en realidad ni siquiera habíamos salido a hablar”, comentó Abelito. Agregó que no disfruta ver a su madre afectada por la situación y que prefiere esperar los resultados del proceso legal antes de emitir más declaraciones.

La defensa de Cristina Romero Álvarez mantiene el proceso penal ante el Ministerio Público contra tres creadores de contenido por tocamientos sin consentimiento. (FB: LaMamáDeAbelito )

Estado actual del proceso legal

La representación jurídica de Cristina Romero está a cargo del despacho Abogados CUR, firma que asumió el caso desde finales de septiembre de 2026. Los litigantes integraron peritajes y testimonios para sustentar la querella presentada ante el Ministerio Público.

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Las autoridades capitalinas mantienen abierta la investigación contra los tres señalados, independientemente de su salida del país o de las declaraciones públicas que hayan emitido. La legislación mexicana contempla convenios de colaboración internacional y notificaciones consulares para indagatorias por delitos sexuales cometidos dentro del territorio nacional.

Esto permite que las autoridades ministeriales citen a declarar a los involucrados sin importar su país de residencia actual. Hasta el momento, de acuerdo con lo expresado por Abelito, no existen novedades sobre el desarrollo del procedimiento, y la familia continúa a la espera de una respuesta favorable por parte de las instancias judiciales correspondientes.