Bolivia distribuye las últimas maletas electorales ante la inminente segunda vuelta presidencial

Más de 1.000 efectivos y 200 vehículos participan en la custodia y traslado de las maletas electorales hacia todo el país

Con crisis de combustible y custodia militar, Bolivia se prepara para una segunda vuelta presidencial inédita. (MARIO TAMA)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia envió este viernes las últimas maletas electorales a las zonas urbanas de distintas regiones del país bajo una cadena de custodia compuesta por policías y militares, a dos días de la segunda vuelta presidencial. La operación, que involucra más de 200 vehículos y 1.000 efectivos de seguridad, busca garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral del domingo en medio de una crisis por la escasez de combustibles y dificultades económicas.

En La Paz, la entrega del material comenzó este viernes y continuará hasta el sábado en la ciudad de El Alto, según informó a EFE el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Antonio Condori. Subrayó que la zona rural del departamento ya recibió el 100% de las maletas de sufragio y destacó el trabajo coordinado entre las instituciones responsables. “La Policía y las Fuerzas Armadas son los que están garantizando la distribución del material electoral para el departamento de La Paz”, afirmó Condori. “Todo está marchando con normalidad, la población tiene que estar segura de que las instituciones están haciendo todo el esfuerzo necesario para garantizar la jornada de votación del domingo”.

El país entró el jueves en periodo de “silencio electoral” antes de la inédita segunda vuelta presidencial en la que compiten los binomios encabezados por el centrista Rodrigo Paz y el derechista Jorge Quiroga, cuyas campañas concluyeron el miércoles.

Fotografía de una maleta electoral en un centro de votación en La Paz (Bolivia). (EFE/ Luis Gandarillas)

En la región de Santa Cruz, la mayor del país, el material electoral fue trasladado al Colegio Militar de Aviación, recinto que permanecerá precintado hasta el domingo. “Desde hoy hasta el domingo nos quedamos a custodiar el recinto electoral, de aquí partirán las maletas y (una vez que) termine el acto (electoral) tenemos que llevar hasta la Expocruz para que se realice el conteo”, explicó el sargento de la Policía Acendio Catari, integrante de la cadena de custodia.

El protocolo logístico determina que el día de la votación, policías y militares entregarán el material a los notarios electorales, registrando cada maleta. Al cierre de la jornada, los mismos efectivos deberán recibir el material para codificarlo nuevamente y remitirlo a las autoridades de los diferentes TED. “Nosotros continuaremos con toda la labor de resguardo pero con más personal, vienen de otras unidades a reforzar la seguridad de las elecciones”, señaló el sargento Carlos Velásquez.

Aunque la distribución de las maletas electorales avanzó con normalidad tanto en áreas urbanas como rurales de los nueve departamentos, persiste la preocupación respecto al cumplimiento de las rutas debido a la falta de combustible que afecta al país desde hace una semana. Al respecto, Condori indicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) “garantizó” el suministro necesario para asegurar la entrega del material electoral.

El ente electoral preparó 35.253 maletas electorales, de las cuales 34.026 serán utilizadas en el territorio nacional y 1.227 ya se despacharon a los 22 países donde los bolivianos residentes podrán votar el domingo. La realización de la segunda vuelta ocurre en medio de una crisis económica caracterizada por la falta de dólares, la escasez de combustible y el encarecimiento de productos básicos.

(Con información de EFE)

