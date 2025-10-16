Mundo

Francia detuvo a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra un activista ruso exiliado

Los sospechosos, procedentes de Daguestán, habrían reconocido la vivienda de Vladímir Osechkin en Biarritz, fundador de una plataforma que documenta torturas en cárceles rusas

Guardar
Vladímir Osechkin
Vladímir Osechkin

Las autoridades francesas han detenido a cuatro personas acusadas de planear un atentado contra el activista ruso Vladímir Osechkin, refugiado político y fundador de Gulagu.net, una organización que ha revelado abusos sistemáticos en las cárceles de Rusia. La investigación, abierta por la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), apunta a una operación que buscaba matar, secuestrar o agredir al disidente en suelo francés.

Los sospechosos, todos hombres de entre 26 y 38 años, fueron arrestados el lunes. Según una fuente cercana al caso citada por la agencia AFP, los cuatro proceden de Daguestán, una república del Cáucaso ruso, aunque uno de ellos posee nacionalidad francesa. Están imputados por “asociación terrorista con el objetivo de causar daño criminal a una o varias personas”, un cargo que podría derivar en penas severas si se confirma su vínculo con estructuras de inteligencia o crimen organizado ruso.

El diario Le Parisien adelantó que tres de los detenidos habrían viajado en abril a Biarritz, la ciudad del suroeste de Francia donde reside Osechkin con su familia, y grabaron imágenes de su vivienda. Aunque aseguraron que estaban de vacaciones, sus versiones presentaban contradicciones, según las fuentes consultadas.

El propio Osechkin confirmó a AFP que era el blanco del complot y agradeció la intervención de los servicios antiterroristas franceses. “Si no fuera por la competencia y profesionalismo de la seguridad francesa, los asesinos de Putin ya me habrían matado hace tiempo”, declaró.

El activista, de 42 años, se exilió en Francia en 2015 tras recibir amenazas por sus denuncias sobre torturas y violaciones en las cárceles rusas. Su portal Gulagu.net alcanzó notoriedad en 2021 al difundir más de mil videos que documentaban abusos sexuales y golpizas perpetradas por funcionarios penitenciarios, lo que forzó al Kremlin a abrir una investigación interna.

Miembros de la policía hacen
Miembros de la policía hacen guardia en Francia. 18 de julio de 2024 (REUTERS/Kevin Coombs)

Desde entonces, Osechkin se ha convertido en una figura incómoda para el aparato represivo ruso. Su trabajo ha permitido identificar redes de tortura y chantaje dentro del sistema carcelario, con implicaciones directas en la estructura del FSB, el servicio de inteligencia heredero de la KGB.

El disidente vive bajo protección policial desde 2022, cuando denunció haber sido objeto de un intento de asesinato. En aquel momento relató que, mientras trabajaba de noche en su casa, observó un punto rojo de mira láser desplazándose por la pared. La Fiscalía francesa abrió entonces una investigación por amenazas de muerte, aunque no halló pruebas concluyentes.

Las nuevas detenciones reactivan las alarmas sobre la presencia en Europa de redes clandestinas vinculadas al Kremlin. En los últimos años, varios opositores rusos han denunciado persecución fuera de su país. Casos como los envenenamientos de Serguéi Skripal en Reino Unido (2018) o de Alekséi Navalni (2020) confirmaron el alcance de las operaciones extraterritoriales rusas.

Expertos en seguridad señalan que la guerra en Ucrania ha intensificado la ofensiva del Estado ruso contra voces críticas en el exilio. “El objetivo es crear miedo y mostrar que nadie está a salvo, ni siquiera en Occidente”, explicó a Le Monde un investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI).

El Ministerio del Interior francés ha reforzado las medidas de protección para disidentes y periodistas rusos refugiados en su territorio. Según datos oficiales, Francia ha otorgado asilo a más de 500 ciudadanos rusos desde 2022, entre ellos activistas de derechos humanos, exfuncionarios y desertores del ejército.

Osechkin asegura que continuará su trabajo pese a las amenazas. “Nuestra tarea es mostrar lo que el régimen intenta ocultar: la maquinaria de tortura que sostiene su poder”, afirmó. El caso, ahora en manos de la justicia antiterrorista, se ha convertido en un nuevo capítulo de la guerra invisible que Rusia libra contra sus opositores, incluso más allá de sus fronteras.

Temas Relacionados

RusiaFrancia

Últimas Noticias

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo

El ejército de Kiev informó sobre la participación de fuerzas de Pyongyang en operaciones de vigilancia y reconocimiento dentro de su territorio

Ucrania denunció que tropas norcoreanas

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

El cruce de Rafah permanece cerrado y estaban previstas sanciones que incluían limitar la ayuda humanitaria, luego de que Hamas inicialmente entregara solo los restos de cuatro de los 28 rehenes muertos retenidos en Gaza

Israel anunció que el paso

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El mandatario estadounidense envió un mensaje contundente a pocos días de la firma del acuerdo de paz en el enclave. Esta semana fue difundido un video que confirma ejecuciones sumariales públicas

Donald Trump advirtió al grupo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Durante una cena de gala en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos presentó maquetas del monumento con el que busca celebrar los 250 años de independencia

Donald Trump anunció planes para

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El presidente ruso trasladó a su par estadounidense que la entrega de misiles a Kiev dañaría las relaciones y obstaculizaría el proceso de paz. Donald Trump aseguró que considerará la postura de Moscú en su inminente reunión con Volodimir Zelensky en Washington

Putin advirtió a Trump sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo encara la última

El peronismo encara la última semana de campaña con actos pequeños y Taiana pide debatir con Santilli

La gasolina más barata y más cara de Lima este 16 de octubre

Hora y dónde ver Stream Fighters 4: Yina Calderón y Andrea Valdiri serán la pelea estelar

Euro continúa cayendo en Perú y se cotiza a S/ 3,958 hoy 16 de octubre (EUR a PEN)

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 16 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El futuro CEO de Mercado

El futuro CEO de Mercado Libre, en el Council of the Americas: “Seguimos teniendo la mentalidad de una empresa en etapa temprana”

Ucrania denunció que tropas norcoreanas operan drones desde Rusia para misiones de apoyo

El fenómeno Taylor Swift también impacta en un museo alemán

Cuál es el “interruptor” cerebral que regula la reacción al miedo, según un estudio

Crónica del PSG - Real Madrid, 1-2

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian niega haber tenido

Kim Kardashian niega haber tenido una relación con Travis Barker antes que su hermana Kourtney

Richard Gere recordó cómo fue el apoyo mutuo entre él y Diane Keaton en una película “muy cruda y sexual”

“No entendía la magnitud del rechazo”: la confesión de Miley Cyrus al recordar su transición artística a la adultez

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”

La novia de Liam Payne, Kate Cassidy, dice que “no quería vivir” después de la muerte del cantante