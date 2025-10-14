Mundo

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El pontífice agradeció a las autoridades de Roma por su lucha contra la trata de personas y exhortó a fortalecer la integración de extranjeros en la sociedad durante su encuentro con el presidente Sergio Mattarella

Guardar
El presidente italiano Sergio Mattarella
El presidente italiano Sergio Mattarella da la bienvenida al Papa León XIV durante una visita oficial al Palacio Quirinale en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV agradeció el martes a Italia por sus esfuerzos para combatir el tráfico de personas, pero instó al país a permanecer abierto a recibir e integrar a los migrantes, al participar en una reunión llena de pompa con el presidente italiano.

León completó el rito de paso de cada nuevo papa recorriendo Roma hasta el Palacio del Quirinal para reunirse con el presidente Sergio Mattarella. Escoltado por la guardia de honor presidencial a caballo hasta el patio del palacio, León agradeció especialmente a Italia por la acogida de los peregrinos durante el Año Santo 2025, que ha visto a millones de turistas adicionales llegar a la Ciudad Eterna.

Miembros de la guardia de
Miembros de la guardia de honor el día de la visita del Papa León XIV al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Vestido con su capa roja formal y su estola brocada, Leo agradeció a Italia por su “generosa asistencia” a los migrantes y sus esfuerzos para combatir la trata de personas.

“Los animo a mantener viva su actitud de apertura y solidaridad”, dijo. “Al mismo tiempo, deseo enfatizar la importancia de la integración constructiva de los recién llegados en los valores y tradiciones de la sociedad italiana, para que el don mutuo que se materializa en este encuentro entre pueblos sea verdaderamente enriquecedor y beneficioso para todos”.

El Papa León XIV junto
El Papa León XIV junto al presidente italiano Sergio Mattarella y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, durante una visita oficial al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Fue una referencia al papel de Italia en la zona cero del debate migratorio en Europa, dada su proximidad al norte de África, lo que la convierte en el destino preferido de las operaciones de contrabando que parten de Libia y Túnez.

El gobierno derechista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha priorizado la represión de la migración ilegal, incluyendo el envío de migrantes de regreso a sus países de origen o a centros de detención en Albania, así como el procesamiento de presuntos traficantes. Meloni y su ministro de línea dura, Matteo Salvini, se encontraban en primera fila de la audiencia, celebrada en un salón de recepción dorado del palacio, con guardias de gran estatura en posición de firmes.

El Papa León XIV camina
El Papa León XIV camina con el presidente italiano Sergio Mattarella durante una visita oficial al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

La postura de línea dura de Italia sobre la migración a menudo ha entrado en conflicto con el llamado del Papa Francisco a que los países más ricos den la bienvenida, defiendan e integren a los recién llegados, una posición que Leo repitió tan recientemente como la semana pasada en su primer documento de enseñanza principal.

El encuentro del martes evidenció los estrechos vínculos entre Italia y el Vaticano, una ciudad-estado de 44 hectáreas (110 acres) en el corazón de Roma. La ubicación misma subrayó la relación única e interrelacionada: el Palacio del Quirinal fue durante siglos la residencia de verano de los papas hasta 1870, cuando Roma fue arrebatada a los estados papales y anexada al recién unificado Reino de Italia.

Miembros de los corazzieri abandonan
Miembros de los corazzieri abandonan el Palacio del Quirinal el día de la visita del Papa León XIV, en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Después de décadas en las que los papas fueron esencialmente prisioneros del Vaticano, Italia y la Santa Sede normalizaron sus relaciones en 1929 con el Tratado de Letrán, que todavía está en vigor.

(con información de AP)

Temas Relacionados

León XIVItaliamigrantesgobierno

Últimas Noticias

Así quedó la Ciudad de Gaza tras la guerra: cómo será el desafío de la reconstrucción

La ONU estima que el 84 por ciento de la infraestructura de la Franja está destruida, con barrios donde el daño es casi total. La reedificación podría tardar décadas y se le dará uso a las miles de toneladas de escombros que quedaron

Así quedó la Ciudad de

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

El servicio público de transporte se ha visto gravemente afectado, con cortes generalizados en las principales ciudades del país de cara a la votación que tendrá lugar en el Parlamento

Comenzó la huelga general en

Las 6 claves de la nueva escalada en la guerra comercial de Estados Unidos y China: más aranceles y una reunión pendiente

Las dos mayores economías del mundo intensificaron su disputa con medidas recíprocas en sectores clave como transporte marítimo, tierras raras, madera y tecnología, generando incertidumbre en mercados globales y complicando negociaciones bilaterales

Las 6 claves de la

Primer incidente tras el acuerdo de paz en Gaza: hubo disparos de Israel contra sospechosos que cruzaron “la línea amarilla”

Tel Aviv detectó movimientos no autorizados cerca de posiciones militares restringidas, conforme a lo establecido en pacto para el alto el fuego

Primer incidente tras el acuerdo

Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento

Uno de ellos contó que estuvo absolutamente solo los 738 días. Dos hermanos estaban secuestrados en la misma zona pero no lo sabían. Otros sobrevivieron más de dos años encadenados. Todos pasaron períodos de inanición

Los escalofriantes testimonios de los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reniec: Hasta hoy, 14 de

Reniec: Hasta hoy, 14 de octubre, se podrá cambiar de domiclio en el DNI para definir local de votación 2026

Vicky Dávila y Susana Muhamad se agarraron por discurso de Donald Trump: “Ustedes son desalmados por naturaleza”

Fico Gutiérrez reaccionó a los chats que vinculan al hermano de Daniel Quintero en presunta red de corrupción en Medellín: “El robo de los Moreno se queda chiquito”

Escolar es hallada sin vida en su habitación al lado de su celular quemado en Villa El Salvador

José Luis Cidón, doctor: “El ayuno intermitente no está diseñado para perder peso, aunque ayuda. Reduce la inflamación y regenera la microbiota intestinal”

INFOBAE AMÉRICA
JPMorgan Chase gana un 12%

JPMorgan Chase gana un 12% más en el tercer trimestre

La sede de la RFEF en Las Rozas acogerá la fase final de LaLiga Genuine 2025-26

El PSOE defiende el papel de Sánchez ante Trump, aunque a algunos "les jorobe": "Ha sido el líder mundial más valiente"

La UE expresa su preocupación por los choques entre Hamás y otros grupos milicianos en Gaza

Sánchez pide al PP unidad y escuchar el "clamor" social en el necesario Pacto de Estado ante la emergencia climática

ENTRETENIMIENTO

De la pantalla al papel:

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Taylor Swift rompe récord histórico con “The Life of a Showgirl”: más de 4 millones vendidos en una semana

Por qué la muerte de Diane Keaton duele más

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”