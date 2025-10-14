El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El presidente italiano Sergio Mattarella da la bienvenida al Papa León XIV durante una visita oficial al Palacio Quirinale en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

El papa León XIV agradeció el martes a Italia por sus esfuerzos para combatir el tráfico de personas, pero instó al país a permanecer abierto a recibir e integrar a los migrantes, al participar en una reunión llena de pompa con el presidente italiano.

León completó el rito de paso de cada nuevo papa recorriendo Roma hasta el Palacio del Quirinal para reunirse con el presidente Sergio Mattarella. Escoltado por la guardia de honor presidencial a caballo hasta el patio del palacio, León agradeció especialmente a Italia por la acogida de los peregrinos durante el Año Santo 2025, que ha visto a millones de turistas adicionales llegar a la Ciudad Eterna.

Miembros de la guardia de honor el día de la visita del Papa León XIV al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Vestido con su capa roja formal y su estola brocada, Leo agradeció a Italia por su “generosa asistencia” a los migrantes y sus esfuerzos para combatir la trata de personas.

“Los animo a mantener viva su actitud de apertura y solidaridad”, dijo. “Al mismo tiempo, deseo enfatizar la importancia de la integración constructiva de los recién llegados en los valores y tradiciones de la sociedad italiana, para que el don mutuo que se materializa en este encuentro entre pueblos sea verdaderamente enriquecedor y beneficioso para todos”.

El Papa León XIV junto al presidente italiano Sergio Mattarella y el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, durante una visita oficial al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Fue una referencia al papel de Italia en la zona cero del debate migratorio en Europa, dada su proximidad al norte de África, lo que la convierte en el destino preferido de las operaciones de contrabando que parten de Libia y Túnez.

El gobierno derechista de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha priorizado la represión de la migración ilegal, incluyendo el envío de migrantes de regreso a sus países de origen o a centros de detención en Albania, así como el procesamiento de presuntos traficantes. Meloni y su ministro de línea dura, Matteo Salvini, se encontraban en primera fila de la audiencia, celebrada en un salón de recepción dorado del palacio, con guardias de gran estatura en posición de firmes.

El Papa León XIV camina con el presidente italiano Sergio Mattarella durante una visita oficial al Palacio del Quirinal en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

La postura de línea dura de Italia sobre la migración a menudo ha entrado en conflicto con el llamado del Papa Francisco a que los países más ricos den la bienvenida, defiendan e integren a los recién llegados, una posición que Leo repitió tan recientemente como la semana pasada en su primer documento de enseñanza principal.

El encuentro del martes evidenció los estrechos vínculos entre Italia y el Vaticano, una ciudad-estado de 44 hectáreas (110 acres) en el corazón de Roma. La ubicación misma subrayó la relación única e interrelacionada: el Palacio del Quirinal fue durante siglos la residencia de verano de los papas hasta 1870, cuando Roma fue arrebatada a los estados papales y anexada al recién unificado Reino de Italia.

Miembros de los corazzieri abandonan el Palacio del Quirinal el día de la visita del Papa León XIV, en Roma, Italia, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

Después de décadas en las que los papas fueron esencialmente prisioneros del Vaticano, Italia y la Santa Sede normalizaron sus relaciones en 1929 con el Tratado de Letrán, que todavía está en vigor.

(con información de AP)